Obľúbená česká herečka, Stella Zázvorková, sa narodila pred 100 rokmi

Bratislava/Praha 14. apríla (TASR) – Významná charizmatická česká herečka Stella Zázvorková sa vďaka svojmu talentu zaradila k popredným osobnostiam českej kultúry. Hoci mala nadanie aj na zosobnenie dramatických rolí, jej herecké kreácie boli na javisku spojené najmä s komediálnymi postavami, ktorým dodávala osobitú energiu a živelnosť. Legendárny český divadelník Jan Werich ju označil za jedného z mála českých ženských klaunov.



Manželka Miloša Kopeckého sa však musela spolu s nemenej slávnym hercom vysporiadať s veľkou tragédiou - smrťou ich dcéry. Napriek tomu na život a umenie nezanevrela a desiatky rokov svojimi výkonmi zabávala divákov.



Od narodenia obľúbenej českej herečky Stelly Zázvorkovej uplynie vo štvrtok 14. apríla 100 rokov.



Stella Zázvorková sa narodila 14. apríla 1922 v Prahe do rodiny uznávaného architekta a módnej návrhárky. Vyštudovala nižšie gymnázium a taktiež navštevovala anglickú internátnu školu. V oblasti divadelného umenia sa v rokoch 1939 - 1940 vzdelávala na hereckej škole Emila Františka Buriana.



Po štúdiách účinkovala v Pražskom detskom divadle Míly Mellanovej (1941 – 1944) a krátky čas pôsobila aj v experimentálnom divadle Větrník. V roku 1946 získala angažmán v Divadle satiry, kde pôsobila do roku 1948. Objavila sa aj na doskách Realistického divadla (1949 -1950) a päť rokov strávila v Armádnom umeleckom divadle.



V roku 1955 sa stal vedúcou osobnosťou Divadla satiry, neskôr premenovaného na Divadlo ABC, Jan Werich. Práve on umožnil začínajúcej herečke začleniť sa do tohto súboru. Divadlo ABC sa v roku 1962 stalo súčasťou Mestských divadiel pražských, kde Zázvorková pôsobila až do roku 1990.



Divákov na scéne zaujala napríklad ako speváčka Tornado Lou v komédii Limonádový Joe či svadobná dohadzovačka Tekla v ruskej klasike Nikolaja Gogoľa s názvom Ženba. V role Elizabeth nechýbala v inscenácii Těžká Barbora od autorskej trojice Voskovec–Werich–Ježek. Publikum zabávala aj ako bohatá Vdova Mastílková v hre Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. V úlohe Pani Boylovej nechýbala v divadelnej detektívke Pasca na myši a zažiarila aj v inscenácii Milá máti, drahá dcero, v ktorej zosobnila panovníčku Máriu Teréziu. Za stvárnenie cisárovnej dostala Cenu Thálie 2000.







Či na javisku, alebo aj pred kamerou sa Stella Zázvorková predstavila v množstve úloh obyčajných žien z ľudu, ktoré však vďaka jej hereckému majstrovstvu ostali navždy zapísané v dejinách českej kinematografie. Vystriedala úlohy prostorekých hrdiniek, klebetníc, hašterivých manželiek, nepríjemných úradníčok, ale aj elegantných žien, láskavých matiek či babičiek.



Po prvýkrát sa objavila vo filme Šťastnou cestu (1943), v ktorom stvárnila predavačku. Český režisér Bořivoj Zeman ju obsadil do legendárnej komédie Anděl na horách (1955) a ako žena ľahkých mravov sa predviedla vo vojnovej komédii Dobrý voják Švejk (1956). Známa je aj z komédii Tři chlapi v chalupě (1963), Až přijde kocour (1963) či Limonádový Joe aneb Koňská opera (1964).



Nezabudnuteľná je jej postava milovníčky králikov z filmu Dívka na koštěti (1971) alebo docentky Mráčkovej zo snímky Jak utopit Dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách (1974). Medzi významné komédie, v ktorých účinkovala patria aj Zítra to roztočíme, drahoušku...! (1976) a Což takhle dát si špenát (1977).



Zahrala si aj v legendárnych seriáloch ako Chalupáři (1975), Nemocnice na kraji města (1977), Arabela (1980), Arabela se vrací (1993) a predstavila sa aj vo filme Co je doma, to se počítá, pánové (1980).







Vážnejšej úlohy sa zhostila v oscarovej snímke Kolja (1996) a nechýbala ani v kultovom filme Pelíšky (1999). Zažiarila i v tragikomickom príbehu Babí léto (2001), ktorý jej vyniesol Českého leva (2001) za najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe. V posledných rokoch života si zahrala vo filmoch Na psí knížku (2002), Román pro ženy (2004), Hrubeš a Mareš jsou kamarádi do deště (2005).



V roku 2001 dostala Cenu Thálie za celoživotné dielo v oblasti činohry a druhého Českého leva za dlhoročný umelecký prínos českému filmu si odniesla v roku 2004.



Stella Zázvorková, jedna z najväčších českých komičiek, zomrela 18. mája 2005 v Prahe.