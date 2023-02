Obľúbená vokálna formácia 4 Tenoři získali zlatú platňu za druhý album

Bratislava 26. februára (TASR) - Obľúbená vokálna formácia 4 Tenoři má za sebou mimoriadne úspešný rok. Získala Platinovú platňu Supraphonu za debutový album, dvakrát po sebe zaplnila pražské Fórum Karlín, v rámci vypredaného turné po Česku i Slovensku oslávila už svoj stý koncert, podporila nadačný fond Be Charity a vydala druhý album Láska prý, ktorý práve v týchto dňoch (podľa pravidiel IFPI-ČR) dosiahol štatút Zlatej platne.



Aj tohtoročný diár formácie je už takmer úplne plný. Väčšina jarných a letných koncertov je vypredaná a záujem o ich vystúpenia prichádza i zo zahraničia. V januári začali sľubnú spoluprácu s Filharmóniou Bohuslava Martinů, v lete ich čaká špeciálne Hradozámecké turné po českých a slovenských nádvoriach a prijali tiež pozvanie do šou Královny popu i na festivaly: Sedmihorské léto, Festival Jaroslava Svěceného v Klášterci nad Ohří, Plaňanyfest a v septembri otvoria Hudobný festival v Kroměříži. Už teraz je takmer vypredaný ich vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 15. decembra v pražskej Lucerne.



"Naším cieľom je rozdávať radosť a verím, že sa nám to darí. Štvorici dávam termíny už na roky 2024 a 2025, kedy ich čakajú nielen ďalšie koncerty s Filharmóniou Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Leoša Svárovského, ale tiež prvé vystúpenie v Nemecku," uviedol producent zoskupenia Janis Sidovský.