Obľúbené chute Čechov a Slovákov. Prekvapila popularita mentolu

Bratislava 20. mája (OTS) - Zabudnite na vepřo, knedlo či halušky. Pravda je taká, že Česi a Slováci si rovnako radi pochutnajú na vanilkovej alebo čokoládovej zmrzline, milujeme orieškovú čokoládu a medzi často vyhľadávané príchute oboch národov sa, pre niektorých možno nečakane, zaradil aj mentol.Popularitu mentolu potvrdil veľký prieskum obľuby príchutí spoločnosti NMS Market Research na reprezentatívnej vzorke 2000 ľudí. Ten zisťoval, aké príchute milujeme. Až tri štvrtiny Čechov aj Slovákov obľubujú výrobky s príchuťou. A popri už tradičnej vanilke, čokoláde a orieškoch, je to práve mentol, ktorý počaroval chuťovým pohárikom gurmánov z Čiech i Slovenska. Za mentolovú príchuť „hlasovala“ väčšina Slovákov (77%) i Čechov (69%).Písal o nej už Hippokrates a jej milovníkom bol aj geniálny Leonardo da Vinci. Filozof Aristoteles dokonca radil najväčšiemu vojvodcovi všetkých čias Alexandrovi Veľkému, aby svojim vojakom nedovolil túto rastlinu jesť. Jej afrodiziakálne účinky by totiž podľa neho mohli odpútať pozornosť vojakov od boja. Reč je o mäte, z ktorej sa vyrába mentol. Zmienku o tejto chuti nájdeme aj v starovekých gréckych legendách a jej názov pochádza práve z čias gréckych báji. Nymfa Minthe bola milenkou boha podsvetia Háda. Jeho manželka Perzefóna na ňu tak žiarlila, že ju nakoniec premenila v rastlinu. A táto výrazne voňajúca rastlinka dostala meno práve po nymfe Minthe. Mätu s obľubou používali aj juhoamerickí Indiáni. A tu má korene aj koktejl Mojito.A prečo tak milujeme mentol? Najčastejšie sa nám táto chuť spája s osviežením a sviežosťou. A to preto, že mentol vyvoláva chladivý pocit. Mäta sama o sebe vás však neochladí, spustí iba tepelné receptory, ktoré vyšlú signál o ochladení do mozgu. Najčastejšie si tento pocit osvieženia doprajeme pri príchuti žuvačiek. Aj tu sa oba národy vzácne zhodujú. Mentolové žuvačky uprednostňuje 84% Čechov a 83% Slovákov. Mentolovú príchuť si vychutnáme aj v čokoláde alebo pri zmrzline. Takmer každý tretí Čech rád siahne po mentolovej čokoláde. Až 53% Slovákov si dopraje čaj s mentolovou príchuťou.Podľa odhadov výrobcov si tzv. mentolky dopraje zhruba 400 tisíc dospelých fajčiarov v Čechách a 150 tisíc na Slovensku. Patríte k nim aj vy? Ak áno, tak sa budete musieť pripraviť na významnú zmenu, ktorá platí od dnes, 20. mája. Od dnešného dňa o svoje obľúbené mentolky prídete, pretože začína platiť nariadenie Európskej komisie, kvôli ktorému z pultov nadobro zmiznú všetky mentolové cigarety.A aké sú teda možnosti? Najlepšie by bolo prestať fajčiť úplne. Ale buďme k sebe úprimní, prestať s fajčením nie je vôbec jednoduché, no existujú alternatívy, ktoré budú aj naďalej ponúkať mentolovú príchuť. Sú to napríklad e-cigarety alebo zariadenia na nahrievanie tabaku ako je IQOS. Tieto alternatívy neobsahujú toľko škodlivých látok ako klasické cigarety. Sú preto lepšou voľbou pre vaše zdravie, aj keď nie sú bez rizika. Na tom sa zhodujú odborníci i viaceré štúdie.