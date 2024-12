Obľúbený animovaný seriál Bob a Bobek dostal filmovú podobu

Bratislava 6. decembra (TASR) - Obľúbený český animovaný seriál Bob a Bobek dostal po takmer polstoročí svoju filmovú podobu. Animovaná rozprávka Bob a Bobek vo filme s podtitulom Na stope Mrkvojeda vstúpila vo štvrtok (5. 12.) do slovenských kín.



Postavičkám vo filme o králikoch z kúzelného klobúka, ktoré sa po takmer polstoročí presunuli z televíznych obrazoviek na veľké plátna kín, prepožičali svoj hlas slovenskí dabingoví herci.



Vo filmovom príbehu veľký Bob a malý Bobek žijú v maringotke po slávnom kúzelníkovi v záhradkárskej kolónii, kde sa pripravuje súťaž o najlepšiu zeleninu Zlatý koreň. Obaja sa s nadšením do súťaže zapoja, ale situáciu komplikujú ich nie práve najlepšie záhradkárske schopnosti a ľstivý sused. "Navyše všetkým súťažiacim začne zo záhradiek miznúť úroda a nie je isté, či sa podarí vyhlásiť víťaza. Bob a Bobek to nemienia nechať len tak a začnú po vinníkovi pátrať na vlastné labky," približuje novinku distribučná spoločnosť Forum Film.



V pôvodnom českom znení seriálu nahováral obe postavičky Josef Dvořák, zatiaľ čo v novom filme dostali legendárne králiky svoje vlastné hlasy. Staršiemu a rozvážnejšiemu Bobovi prepožičal svoj slovenský hlas Dárius Koči. Rolu menšieho Bobka, ktorý niekedy rýchlejšie koná, než myslí, dostal Lukáš Frlajs. V slovenskom znení prehovorí hlasom ľstivého suseda Michal Ďuriš. V ďalších postavách sa divákom budú prihovárať hlasy Romana Pomajba, Dušana Cinkotu, Vandy Ružičkovej či Jána Grešša.