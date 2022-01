Obľúbený český herec Pavel Liška má 50 rokov

Bratislava/Liberec 29. januára (TASR) – Pavel Liška patrí k najvýraznejším českým hercom strednej generácie. Jeho filmovú kariéru výraznejšie odštartovala hlavná úloha vo filme Návrat idiota. Umelec, ktorý často autenticky stelesňuje bláznov, outsiderov či zmätených mužov, bol dlhoročnou oporou HaDivadla aj Divadla Na zábradlí. Momentálne pôsobí v Divadle Ungelt, v Divadle Bolka Polívky a objavuje sa aj na doskách Divadla Kalich.



Od narodenia Pavla Lišku uplynie v sobotu 29. januára 50 rokov.



Pavel Liška sa narodil 29. januára 1972 v Liberci. V mladosti hral v amatérskom krúžku pri Divadle F.X.Šaldy v jeho rodnom meste. Študoval na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne, kde v roku 1994 ukončil štúdium herectva. V rokoch 1994-2003 pôsobil v HaDivadle v Brne, kde zaujal v inscenáciách Král Ubu, Král Oidipús či Tři sestry - tu exceloval v úlohe nešťastného a manželstvom ubitého Andreja Sergejeviča Prozorova. Liška bol aj súčasťou veľmi úspešného kabaretného predstavenia s názvom Komediograf, ktoré počas repríz prechádzalo neustálym vývojom a formou klaunských výstupov zabávalo publikum.



V rokoch 2003-2014 získal Liška stály angažmán v Divadle Na zábradlí. Tu ho diváci mohli vidieť ako kožušníka Samka v divadelnom spracovaní českej klasiky Gazdina roba o nerovnom postavení mužov a žien a predsudkoch, ktorú režisér Jiří Pokorný značne aktualizoval. Pod taktovkou toho istého režiséra sa Liška objavil aj v inscenácii Platonov je darebák! V komédii o smrti Cesta hořícího muže súčasného amerického dramatika Kellyho McAllistera sa Liška vo dvojici s Igorom Chmelom zase predviedli ako rozhnevaní bratia. Ako pokrytec Tartuffe, ktorý svojou lsťou narobí veľa zla sa divákom prihováral v inscenácii Tartuffe Games. Jiří Havelka dal hercovi priestor aj v groteske Ubu se baví a Liška nechýbal ani v javiskovom spracovaní novely Boarding Home, maximálně hořký, ktorá vznikla podľa autobiografickej knihy kubánskeho exilového spisovateľa Guillerma Rosalesa. V prostredí psychiatrickej liečebne, kde vládne tyrania a manipulácia si český umelec zahral pacienta. Liškova divadelná kariéra taktiež zahŕňa hosťovanie v niekoľkých divadlách. Z nich možno spomenúť Národní divadlo v Prahe (Lucerna, 2001, Romeo a Julie, 2003) alebo divadlo Husa na provázku. Na tejto scéne sa predviedol v role donchichotského hrdinu Myškina (Kníže Myškin je idiot, 2004).



Na postavu Myškina nadviazal aj na filmovom plátne, keď v snímke Návrat idiota (1999) stelesnil Františka, ktorý sa po návrate z psychiatrie vracia do "normálneho" života. V roku 2001 ho Bohdan Sláma obsadil do filmu Divoké včely a Vladimír Morávek o dva roky neskôr do komédie Nuda v Brně (2003).



Prvý zo spomenutých režisérov mu ponúkol aj úlohu v psychologickej dráme Štěstí (2005). Za stvárnenie zamilovaného lajdáka Toníka získal herec ocenenie Český lev. Tvorca animovaných filmov a výtvarník Jan Švankmajer mu dal príležitosť vo svojom filozofickom horore o tenkej hranici medzi zdravým rozumom a bláznovstvom s názvom Šílení (2005). Spolu s Miroslavom Krobotom zabavili divákov ako dvojica svojských vodičov autobusu v komédii Účastníci zájazdu (2006) a výkonom homosexuálne orientovaného učiteľa hľadajúceho si svoju životnú cestu Liška zaujal aj vo filme Venkovský učitel (2008). Pod túto drámu sa opäť režisérsky podpísal Bohdan Sláma. K ďalším známym filmom, v ktorých sa herec objavil patria snímky Jana Hřebejka ako Pupendo (2003), Horem pádem (2004) či Nestyda (2008).



V posledných rokoch bol súčasťou filmov Toman (2018), Teroristka či Poslední aristokratka (oba 2019). Hercovou manželkou bola herečka Kristýna Boková, dcéra českého disidenta Johna Boka. Istý čas tvoril pár aj s herečkou a speváčkou Barborou Polákovou.