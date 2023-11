Oceňovaná režisérka a scenáristka Agnieszka Hollandová oslávi 75 rokov

Varšava/Bratislava 28. novembra (TASR) - V jej filmoch stvárnili hlavné postavy svetoznámi herci ako Leonardo DiCaprio, Ed Harris či Christopher Lambert. Ako režisérka debutovala v roku 1978 filmom Provinční herci, ktorý patrí k základným dielam poľského umeleckého prúdu Kino morálneho nepokoja. Nedávno čelila ostrej kritike a útokom za film Hranica (2023).



V utorok 28. novembra bude mať oceňovaná a rešpektovaná poľská režisérka Agnieszka Hollandová 75 rokov.



Narodila sa 28. novembra 1948 vo Varšave. V rokoch 1966 – 1971 študovala filmovú réžiu na pražskej Filmovej a televíznej fakulte Akadémii múzických umení (FAMU). Kariéru filmovej režisérky začala ako asistentka známych poľských filmových tvorcov Krzysztofa Zanussiho a Andrzeja Wajdu.



V roku 1978 debutovala filmom Provinční herci, v ktorom zobrazila zložité vzťahy v zákulisí divadla v malom meste. Film mnohí chápali aj ako metaforu na vtedajšiu politickú situáciu v Poľsku. Svojim debutom sa zaradila medzi filmových tvorcov, ktorí patrili k prúdu známemu ako Kino morálneho nepokoja. Film získal Medzinárodnú cenu poroty v roku 1980 na filmovom festivale v Cannes. Pred svojou emigráciou do Francúzka nakrútila v Poľsku ešte dva filmy Horúčka (1980) a Osamelá žena (1981).



Prvú nomináciu na Oscara v kategórii Najlepší zahraničný film dosiahla za film Bittere Ernte (1985) o osudoch židovských žien počas druhej svetovej vojny. Americkí herci Christopher Lambert a Ed Harris stvárnili hlavné postavy v dráme Ako zabiť kňaza (1988), v ktorej Hollandová spracovala skutočný prípad katolíckeho kňaza Jerzyho Popieluszka.



V roku 1991 sa predstavila filmom Európa, Európa nakrúteným podľa životopisu Solomona Perela, židovského mladíka, ktorý skončí v Hitlerjugend. Hollandovej film ocenili Zlatým glóbusom a nominovali ho aj na Oscara.



Po filmoch Oliviére, Oliviére (1992) a Tajomná záhrada (1993) nakrútila snímku Úplné zatmenie (1995), v ktorej mladého francúzskeho básnika Rimbauda stvárnil americký herec Leonardo DiCaprio. Hollywoodska herečka Jennifer Jason Leighová si zasa zahrala vo filme Washingtonovo námestie (1997). Vo filmoch Tretí zázrak (1999) a V tieni Beethovena (2002) sa opäť v hlavných úlohách predviedol Ed Harris.



V roku 2009 spolu so svojou dcérou Kasiou Adamikovou nakrútila v poľsko-slovenskej koprodukcii film Jánošík – Pravdivá história. Tretiu oscarovú nomináciu dosiahla Hollandová za vojnovú drámu V temnote (2011). Dvanásť Českých levov dostal jej televízny projekt o Janovi Palachovi Horiaci ker (2013).



Román poľskej autorky Olgy Tokarczukovej Cez kosti mŕtvych previedla do rovnomennej filmovej podoby spolu so svojou dcérou v roku 2017 a o dva roky neskôr nakrútila životopisnú drámu Pan Jones. Piatimi Českými levmi ocenili Hollandovej životopisný film Šarlatán, v ktorom sa po boku českého herca Ivana Trojana predstavil slovenský herec Juraj Loj.



V Poľsku na jeseň 2023 vyvolal rozruch jej zatiaľ posledný film Hranica. Snímka zachytáva dramatický príbeh o ľudskom utrpení v pohraničných lesoch a močiaroch medzi Bieloruskom a Poľskom, keď medzi jej fiktívne postavy patria migranti z Blízkeho východu.



Film kritizovali a odsudzovali vtedajší vládni politici na čele s lídrom strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawom Kaczynskím, podľa ktorého vyobrazila poľskú pohraničnú stráž, vojakov a policajtov "hanebným spôsobom". Nenávistné útoky proti režisérke a jej filmu sa napokon natoľko vystupňovali, že si musela najať telesnú stráž, aby ju chránila 24 hodín denne.



Hranicu uviedli filmové festivaly v Toronte, Aténach, vo Vancouveri, v Zürichu, New Yorku či Chicagu. Na svojom konte má niekoľko nominácií a cien. Na 80. ročníku Medzinárodného festivalu kinematografického umenia v Benátkach získal film Zvláštnu cenu poroty. Rovnako zvláštnu cenu - Fuoricampo si Agnieszka Hollandová prevzala vo Vatikáne počas festivalu Tertio Millennio Film Fest. Je to jediný filmový festival na svete, ktorý vznikol na žiadosť pápeža (Karola Wojtylu), a ktorý sa organizuje spoločne so Svätou stolicou.