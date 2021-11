Oceňovaný český herec a režisér Miroslav Krobot má 70 rokov

Bratislava/ Šumperk 12. november (TASR) – Miroslav Krobot bol prevažnú časť života režisérom, ktorý sa po vystriedaní niekoľkých divadelných scén usadil v Dejvickom divadle. Český umelec od začiatku svojho profesionálneho pôsobenia inklinoval k experimentovaniu nielen pri voľbe divadelných titulov, ale aj v systéme režijnej koncepcie. Bol otvorený diskusii a polemizovaniu s hercami, pričom kládol veľký dôraz na hereckú individualitu. Pri úprave textov svetových divadelných klasikov sa snažil postihnúť ich komiku až grotesknosť.



Ako herec na seba upútal pozornosť v úlohe bezmocného otca Davida Haneka v čiernej komédii Příběhy obyčejného šílenství. Hra Petra Zelenku sa v roku 2005 dočkala aj úspešného filmového spracovania a Krobot si za svoju rolu vyslúžil Cenu Alfréda Radoka aj Českého leva.



Herec, režisér a dramatik Miroslav Krobot sa v piatok 12. novembra dožíva 70 rokov.



Miroslav Krobot sa narodil 12. novembra 1951 v Šumperku. Po absolvovaní gymnázia študoval v rokoch 1969 – 1974 divadelnú réžiu na Janáčkovej akadémii múzických umení (JAMU) v Brne.



Najskôr pôsobil v Západočeském divadle v Chebu (1975 – 1979), kde začal spolupracovať s výraznou osobnosťou českej kultúry, s Janom Grossmanom. V tvorivom partnerstve spolu s dramaturgom Miloslavom Klímom pokračovali aj v Divadle Vítězného února (1979-1982) v Hradci Králové, kde vznikla legendárna undergroundová umelecká scéna Studio Beseda.



V rokoch 1982-1990 bol režisérom dnešného Švandovho divadla na pražskom Smíchove. Za réžie inscenácií Čáry na dlani či Merlin aneb Pustá zem získal Cenu Českého literárneho fondu. V nasledujúcich rokoch (1990 – 1996) ho angažovalo Národní divadlo. Cenou Alfréda Radoka bol divadelnými kritikmi odmenený za naštudovanie románu bratov Mrštíkovcov Rok na vsi. V tomto období taktiež začal pôsobiť ako pedagóg na Katedre alternatívneho a bábkového divadla Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení (DAMU) v Prahe.



V roku 1996 sa stal umeleckým šéfom Dejvického divadla, kam prišiel aj so skupinou svojich študentov. Neskôr sa k umeleckému súboru pripojili herci ako Ivan Trojan, Martin Myšička, David Novotný, Igor Chmela, Lenka Krobotová, Tatiana Vilhelmová, Simona Babčáková, Martha Issová či Václav Neužil. Vďaka tvorivej práci Krobota sa divadlo tešilo z vysokej návštevnosti.



Z najvýznamnejších réžií možno spomenúť muzikál Kennedyho děti (Ó, milý Buddho!) (1996), adaptáciu poviedok Edgara Allana Poea Utišující metoda (1997), či ruskú klasiku, ktorú predstavuje tragikomicky ladený román Oblomov od Ivana Gončarova (2000), aj Čechovovo dielo Tři sestry (2002). Autorsky aj režijne sa podpísal pod absurdnú komédiu Sirup (2002). Úspešná bola aj jeho adaptácia Dostojevského Idiota (2008). Režíroval hru inšpirovanú filmom Akiho Kaurismäkiho Muž bez minulosti (2010). Scénického spracovania sa dočkala aj jeho hra Brian (2012) inšpirovaná životom zakladajúceho člena The Rolling Stones. Oba tituly boli odmenené Cenou A. Radoka.



Od septembra 2014 pôsobí Miroslav Krobot v Dejvickom divadle ako herec a v tom istom roku predstavil aj svoj filmový režijný debut z dedinského prostredia Díra u Hanušovic a podieľal sa na úspešnom komediálnom seriáli Čtvrtá hvězda. V roku 2017 režíroval film Kvarteto.



Väčšina postáv, ktoré stvárnil pred kamerou, sa vyznačuje tragikomickými črtami a úsporným hereckým prejavom. Filmoví diváci si ho môžu pamätať zo snímky Příběhy obyčejného šílenství (2005), hlavnú úlohu stvárnil v mysterióznej dráme po boku Tildy Swinton Muž z Londýna (2007). Objavil sa aj v dráme Venkovský učitel (2008), v animovanom filme Alois Nebel (2011) či v komédiách Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka (2012) a Revival (2013).



Na televíznej minisérii o Janovi Palachovi s názvom Hořící keř (2013) spolupracoval so známou poľskou režisérkou Agnieszkou Holland a pod jej vedením účinkoval aj v mysterióznej kriminálnej dráme Přes kosti mrtvých (2017). V posledných rokoch bol súčasťou filmov Ostrým nožom (2019) aj Muž se zaječíma ušima (2020), ktorý režíroval Martin Šulík.