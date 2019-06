Oceňovaný český herec Ivan Trojan má 55 rokov

Ivan Trojan sa narodil 30. júna 1964 v Prahe. Jeho otec Ladislav Trojan bol v tom čase na vrchole slávy, televízni diváci ho obdivovali v postave syna Potůčka zo seriálu Tři chlapi v chalupě.

Praha/Bratislava 30. júna (TASR) – Jeden z najobsadzovanejších českých hercov Ivan Trojan je mnohonásobným držiteľom ocenenia Český lev. Za úlohu majora Jireše vo filme Hořící keř (2013) v réžii Agnieszky Holland získal Zlatú nymfu na 53. Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo. Cenu Alfréda Radoka za najlepší mužský herecký výkon za rolu Boha v inscenácii Ucpanej systém Trojanovi udelili v roku 2012. V nedeľu 30. júna má herecká osobnosť z Dejvického divadla 55 rokov.



Ivan Trojan sa narodil 30. júna 1964 v Prahe do hereckej rodiny. Jeho otec Ladislav Trojan bol v tom čase na vrchole slávy, televízni diváci ho obdivovali v postave syna Potůčka zo seriálu Tři chlapi v chalupě. Jeho starší brat Ondřej Trojan je uznávaným filmovým producentom, režisérom a hercom známym predovšetkým z divadla Sklep.



Ivan Trojan bol od mladosti športovo založený, bol rýchly a cieľavedomý. Absolvoval športové gymnázium a uvažoval o štúdiu na Fakulte telesnej výchovy a športu. Napokon sa však rozhodol nasledovať svojho otca a venovať sa divadelným doskám.



Vyštudoval herectvo na pražskej Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení (DAMU) a svoju kariéru začínal v roku 1988 v Realistickom divadle. Rok po Nežnej revolúcii prijal ponuku z Divadla na Vinohradoch, kde účinkoval so známymi hercami - Viktorom Preissom, Jaromírom Hanzlíkom, Petrom Haničincom, Jiřinou Bohdalovou a Dagmar Veškrnovou. V divadle zotrval sedem rokov.



V roku 1997 sa stal členom Dejvického divadla, kde pôsobí dodnes. Talent mladého herca nezostal bez povšimnutia. Už v roku 2000 získal cenu Thálie za postavu Oblomova v rovnomennom románe I. A. Gončarova. Medzi jeho ďalšie divadelné úlohy patrili napr. Romeo, v hre Rmeo a Julie alebo hajtman v Revízorovi.



Pred kamerou sa objavoval už od detstva. Výraznejšiu úlohu mu ponúkol režisér David Ondříček vo filme Samotáři (2000). Film zaznamenal aj vďaka hercom Ivanovi Trojanovi a Jiřímu Macháčkovi veľký úspech doma i v zahraničí. Získal 9 nominácií na cenu Český lev, z čoho dve premenil. Snímka zožala cenu divákov na MFF v Thessaloniki a MFF vo Varšave a tri ceny na filmovom festivale v Plzni.



Nasledovali ďalšie úspešné filmy - ako Smradi v réžii Zdeňka Tyca (2002). Snímka mu priniesla Českého leva za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe. Za film Musím tě svést, ktorý nakrútila režisérka Andrea Sedláčková (2002) získal Trojan Českého leva za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe.



Neskôr prišla ponuka na rolu do filmu Jedna ruka netleská opäť v réžii Davida Ondříčka, ktorá mala premiéru v roku 2003. Čierna komédia, v ktorej zažiarili Ivan Trojan, Jiří Macháček, Jan Tříska, Vladimír Dlouhý či Marek Taclík bola ocenená striebornou medailu na Houston International Festival v kategórii nezávislých hraných filmov. Z filmu si odniesol Trojan Českého leva za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe. Herecký talent predviedol Trojan aj vo filme Želary (2003), ktorý bol nominovaný na Oscara. Film režíroval brat herca Ondřej Trojan.



Umelcovi nechýba zmysel pre humor. "Miloval som vtipy Felixa Holzmanna, niektoré skeče Luďka Sobotu. Zároveň je mi blízky sofistikovaný humor Voskovca a Wericha, tiež humor Suchého a Šlitra. Samozrejme Monty Python - nedávno som si kúpil set ich DVD a bavila sa celá rodina," poznamenal Ivan Trojan.



Svoj komediálny talent potvrdil aj v rozprávke založenej na biblických motívoch prepojených s realitou Anděl Páně (2005) v réžii Jiřího Stracha. Príbeh mal aj pokračovanie Anděl Páně 2 a v kinách ho uviedli v roku 2016.



Herec exceloval aj vo filmoch ako Václav v réžii Jiřího Vejdělka (2007) a Ve stínu (2012) Davida Ondříčka. Za obidva filmy bol Trojan ocenený Českým levom za najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.



V televízii zožal Trojan najväčší divácky úspech za postavu strážmajstra Béďu Jarého v seriáli Četnické humoresky (2000).



Ivan Trojan je aj dabingovým hercom. Cenu TýTý v kategórii najlepší herec získal v roku 2007.



Na 22. ročníku Art Film Festu v Trenčianskych Tepliciach v roku 2014 udelili cenu Hercova misia za mimoriadny prínos hereckému umeniu vo filme dvom osobnostiam - vo Festivalovom parku vlastnoručne pripevnili mosadznú plaketu so svojím menom český herec Ivan Trojan a legendárna Claudia Cardinale. Z ocenenia Hercova misia bol český herec Ivan Trojan v rozpakoch. Na jednej strane ho potešilo, na druhej strane si myslí, že je oveľa viac hercov, ktorí by si ho zaslúžili viac. Prezident Art Film Festu Milan Lasica nešetril pri oceňovaní herca slovami chvály. "Ivan Trojan je jedným z najvýznamnejších alebo možno aj najvýznamnejší filmový a aj divadelný český herec za posledných 20 rokov," poznamenal Milan Lasica v rozhovore pre TASR.