Od atentátu na Reinharda Heydricha uplynie 80 rokov

Pohľad na súsošie odhalené k výročiu atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora protektorátu Čechy a Morava Reinharda Heydricha. Archívna snímka. Foto: TASR/AP

Praha/Bratislava 27. mája (TASR) - Reinhard Heydrich bol presvedčeným nacistom a pre Adolfa Hitlera prototypom árijského muža, ktorý sa vyznačoval krutosťou a bezohľadnosťou. Bol strojcom holokaustu a predsedom konferencie vo Wannsee pri Berlíne, počas ktorej predstavitelia nacistického režimu dospeli v januári 1942 ku konečnému riešeniu židovskej otázky – systematickému plánu vyvražďovania miliónov európskych Židov.Od atentátu na zastupujúceho ríšskeho protektora Protektorátu Čechy a Morava SS-Obergruppenführera a generála polície Reinharda Heydricha uplynie v piatok 27. mája 80 rokov.uviedol pre TASR riaditeľ odboru vojensko-historických výskumov a zástupca riaditeľa Vojenského historického ústavu (VHÚ) Peter Šumichrast.Podľa českých aj slovenských historikov táto operácia patrí nielen medzi hviezdne okamihy československého odboja v rokoch druhej svetovej vojny, ale zlatými písmenami sa zapísala aj do najnovších dejín Čechov a Slovákov.zdôraznil Šumichrast.Skupina Anthropoid bola 29. decembra 1941 vysadená s príslušníkmi skupín Silver A a Silver B v blízkosti obce Nehvizdy pri Prahe. S pomocou domáceho odboja uskutočnili 27. mája 1942 atentát. V tento deň dostal Gabčík o pol jedenástej v ostrej zákrute v Prahe-Libni znamenie, že sa blíži Heydrichov kabriolet. Skočil mu do cesty, spod plášťa vytiahol samopal, ktorý sa mu však zasekol. Preto Kubiš vytiahol z tašky a vzápätí hodil špeciálne upravený granát, ktorý explodoval tesne pri aute, pričom úlomky protektora zranili. Heydrich svojim zraneniam niekoľko dní po atentáte - 4. júna - v nemocnici Na Bulovce podľahol. Pochovaný bol v Berlíne, na jeho pohrebe sa zúčastnil aj nacistický vodca Adolf Hitler.Nacisti odpovedali hromadným zatýkaním, popravami, vypálením a vyvraždením obcí Ležáky a Lidice za to, že poskytli členom odboja pomoc. Obdobie po atentáte, smutne známe ako heydrichiáda, si vyžiadalo životy tisícok vlastencov.Počas masových represálií sa atentátnici ukrývali na rôznych miestach. Posledným útočiskom sa pre nich stal Pravoslávny katedrálny chrám svätého Cyrila a Metoda v Prahe, kde Gabčík v beznádejnej situácii 18. júna 1942 spáchal samovraždu. Spolu s ním zahynuli aj ďalší parašutisti: Jan Kubiš, Adolf Opálka, Josef Valčík, Josef Bublík, Jan Hrubý a Jaroslav Švarc.povedal Šumichrast.Historik poukázal súčasne na to, že úspešne realizovaná operácia na Heydricha, považovaného za neľútostného kata českého ľudu, vyvolala veľký medzinárodný ohlas, v ktorom však rezonoval aj jasný protest proti barbarskému vyhladeniu Lidíc a Ležákov.pripomenul pre TASR historik Peter Šumichrast.