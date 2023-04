Od narodenia komika nemých grotesiek Harolda Lloyda uplynie 130 rokov

Burchard/Bratislava 20. apríla (TASR) - Popri legendách ako Charlie Chaplin, Stan Laurel a Oliver Hardy, či mužovi s kamennou tvárou Busterovi Keatonovi patril k najslávnejším komikom zlatej éry nemého filmu. Preslávil sa nielen ako filmový herec v nemých groteskách, ale aj ako producent.



Od narodenia nezameniteľného komika s typickou vizážou s okuliarmi Harolda Lloyda uplynie vo štvrtok 20. apríla 130 rokov.



Harold Lloyd sa narodil 20. apríla 1893 v Burcharde v americkom štáte Nebraska. S rodinou sa často sťahoval a už od detstva mal ambíciu vystupovať. Hrával v ochotníckych divadlách a javiskové úlohy v školských inscenáciách boli predzvesťou jeho ďalšej kariéry. Keď žil v San Diegu, debutoval vo filme ako Indián v Príbehu starého mnícha. Po presťahovaní sa do Los Angeles odštartoval filmovú kariéru.



Počas natáčaní pre spoločnosť Universal sa spoznal s priekopníkom nemej grotesky režisérom Halom Roachom, ktorý v roku 1913 založil vlastnú spoločnosť a Lloyd sa k nemu pridal. Spočiatku sa jeho postavy veľmi nelíšili od ´tuláka´, ktorého stvárňoval Charlie Chaplin. Dokonca snímky nezaznamenali ani priemerný Chaplinov komerčný úspech. Napriek tomu v období 20. rokov zarobil viac ako on. Dôvod? Bol filmovo plodnejší a kým Chaplin v danom období účinkoval v troch celovečerných filmoch, Lloyd až v dvanástich.



Výraznejší úspech zaznamenal, keď sa rozhodol premeniť svoju obrazovú osobnosť na niekoho pre tú dobu typického – priemerného diváka sediaceho v javisku v každodennom obleku a s jednoduchými okuliarmi s rohovinovým rámom túžiacim po romantike. Bol to začiatok romantickej komédie vo filmoch.



Lloyd bol známy tým, že vo väčšine jeho filmov sa odohrávali odvážne scény a zamotané naháňačky. V roku 1919 utrpel, počas pózovania fotografom s rekvizitou bomby, vážny úraz. Došlo totiž k zámene rekvizity za skutočnú bombu, ktorá mu po zapálení v ruke explodovala. Herec zostal slepý a prišiel o dva prsty na pravej ruke. Našťastie sa mu zrak vrátil a odvtedy nosil rukavice, aby zamaskoval svoj hendikep.



Od roku 1922 prešiel na päťkotúčové natáčanie a vytváral celovečerné komédie. Do dejín filmografie sa zapísal romantickou nemou komédiou The Safety Last! (1923), ktorá sa natáčala v lete 1922 na budovách v historickom centre Los Angeles. Notoricky známou scénou je, keď herec visí na ručičkách hodín na mrakodrape a šplhá sa po jednotlivých poschodiach budovy.



S filmovými hitmi ako The Freshman (1925), The Kid Brother (1927) a Speedy (1928) bol Lloyd dva roky po sebe hviezdou amerického filmu. V roku 1928 ho týždenník Variety vyhlásil za najlepšie platenú filmovú hviezdu.



V rokoch 1944 až 1945 uvádzal komediálny program v NBC rádiu. Jeho posledným filmom bol Hriech Harolda Diddlebocka z roku 1947. Počas svojej kariéry vytvoril takmer 200 nemých, ako aj hovorených filmov.



Posledných dvadsať rokov života sa venoval charite, pracoval pre 22 detských nemocníc siete Shriners. V 60. rokoch ho vymenovali za prezidenta a predsedu predstavenstva.



S filmovou partnerkou a manželkou Mildred Davisovou mali dve vlastné a jedno adoptované dieťa. V roku 1953 ocenili umelca špeciálnou cenou Oscar za celoživotné dielo, má tiež dve hviezdy na hollywoodskom chodníku slávy. V roku 1994 vyšla v USA poštová známka s jeho portrétom.



Harold Lloyd, veľká americká filmová hviezda éry nemých grotesiek, zomrel 8. marca 1971 vo svojom dome v Beverly Hills vo veku 77 rokov.



Zdroje: www.haroldlloyd.com