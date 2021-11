Odborník na prieskum verejnej mienky G. Gallup by oslavoval 120 rokov

Bratislava/Jefferson 18. november (TASR) – Američan George Gallup veril, že riešenia mnohých problémov spoločnosti možno nájsť v pochopení myšlienok a pocitov jednotlivca. Stal sa priekopníkom v oblasti prieskumu verejnej mienky. Bol presvedčený, že zistenia o tom, čo si ľudia myslia, pozitívne prispejú k demokratickému procesu v spoločnosti.



"Ak má byť vláda založená na vôli ľudu, niekto by mal ísť a nájsť, čo tou vôľou je," povedal v jednom z rozhovorov. Vyvinul vlastnú metódu na zistenie politických preferencií ľudí, nazvanú Gallup Poll.



Vystačil si s istým počtom respondentov, ktorí zodpovedali socioekonomickému zloženiu obyvateľstva. Takáto vzorka ľudí bola pre čo najpresnejší odhad dostatočne reprezentatívna. Časopis Life ho v roku 1990 vyhlásil za jedného zo 100 najdôležitejších Američanov 20. storočia a podľa periodika Atlantic z roku 2006 je jedným z najvplyvnejších Američanov všetkých čias.



Od narodenia Georgea Gallupa uplynie vo štvrtok 18. novembra 120 rokov.



George Horace Gallup sa narodil 18. novembra 1901 v meste Jefferson v štáte Iowa do rodiny farmára. Žurnalistiku študoval na University of Iowa, kde si v roku 1928 urobil doktorát z psychológie, ktorý obhájil prácou Objektívna metóda zisťovania čitateľského záujmu o obsah novín. Po pedagogickom pôsobení na viacerých univerzitách v Amerike sa po tridsiatke zamestnal v reklamnej agentúre Young and Rubicam v New York City. Stal sa riaditeľom pre výskum reklamy a aj pod jeho vedením spoločnosť uskutočňovala telefonické prieskumy názorov a potrieb čitateľov novín a poslucháčov rozhlasu.



Zaujímavosťou je, že k práci na politických prieskumoch ho podnietila skúsenosť vo vlastnej rodine. V roku 1932 na základe informácií, ktoré zozbieral, totiž správne predpovedal, že jeho svokra Ola Babcock Millerová zvíťazí ako kandidátka za Demokratickú stranu v Iowe. Po tomto triumfe v roku 1935 založil v meste Princeton v štáte New Jersey inštitút pre prieskum verejnej mienky s názvom American Institute of Public Opinion, nasledoval British Institute of Public Opinion (1936) a Audience Research Institute (1939).



Prelomovým momentom v Gallupovej kariére boli prezidentské voľby v roku 1936. Zatiaľ čo vplyvný časopis The Literary Digest nesprávne pripísal budúcu výhru Alfovi Landonovi, Gallupov inštitút správne dedukoval, že víťazom sa stane Franklin D. Roosevelt. Úspech tkvel v tom, že pracovníci v prieskume oslovili síce malú, no reprezentatívnejšiu vzorku Američanov. O dvanásť rokov neskôr však Gallup utrpel najväčšiu porážku, keď so svojím tímom chybne určili, že hlavou Spojených štátov amerických bude Thomas E. Dewey, ktorý porazí Harryho S. Trumana. Napriek veľkému množstvu nerozhodnutých voličov sa anketári rozhodli prerušiť prieskum dva týždne pred voľbami, keďže skoršie prieskumy naznačovali veľký náskok pre Trumanovho vyzývateľa.



V štyridsiatych rokoch minulého storočia Gallup realizoval aj kompletný výskumný program pre hollywoodske filmové štúdiá, v ktorom sa napríklad merala príťažlivosť filmových príbehov, taktiež sa vytvárali prognózy príjmov z pokladníc. Jedným zo skúmaných filmov bola snímka Najlepšie roky nášho života z roku 1946, ktorá získala sedem Oscarov.



Prieskumy Gallup Poll, ktoré od roku 1958 vykonávala The Gallup Organization, sa stali národnou komoditou pre spravodajské médiá. Niektoré z otázok prieskumu ako napríklad "Aký je najdôležitejší problém, ktorému krajina čelí?" poskytli základné údaje o trendoch americkej mienky. Otázky, ktoré pracovníci jasne formulovali, reflektovali názory občanov na reformy v oblasti vzdelania či v systéme trestného súdnictva. Takisto vyjadrovali preferencie verejnosti ako spotrebiteľov a poskytovali aj dáta o náboženských postojoch.



Nečudo, že Gallup svojou dôslednou prácou pritiahol pozornosť mnohých politikov. Počas šesťdesiatych rokov minulého storočia s ním svoje prezidentské kampane konzultovali John Fitzgerald Kennedy, George Romney či Nelson Rockefeller. Ako líder vo sfére zhodnocovania verejnej mienky sa uznávaný Gallup riadil myšlienkou, že dnešný názor je zajtrajším rozhodnutím.



Osobnosť Ameriky, George Gallup, zomrel na infarkt 26. júla 1984 vo Švajčiarsku. Na jeho prácu nadviazal jeho syn a výkonný riaditeľ The Gallup Organization George Horace Gallup mladší. V súčasnosti má globálna analytická a poradenská firma Gallup, ktorá sídli vo Washingtone, D.C., viac ako tridsať pobočiek po celom svete.