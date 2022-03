Odkaz Mira Žbirku žije naplno ďalej

Bratislava 31. marca (TASR) - Odkaz tvorby Mira Žbirku je stále veľmi intenzívny. Vrcholom aktivít nedožitej sedemdesiatky československej hudobnej legendy budú koncerty Tribute to Miro Žbirka 70 v Bratislave (17. 10. - NTC Aréna), v Prahe (21. 10. - O2 Universum) a v Londýne (24. 9. - 229 Venue). Účasť na spomienkových koncertoch už potvrdili David Koller, Katarína Knechtová, Michal Hrůza, Jana Kirschner, Adam Ďurica, Lenny, Slza, Jiří Macháček, Martha a ďalší slovenskí a českí interpreti. Ich mená budú zverejňované postupne, vždy s odkazom #MEKYNAVEKY, ktorý sa stal jednotiacim prvkom spomienok na výnimočného autora a speváka. TASR informoval PR manažér Rado Mešša.



V roku Žbirkovej nedožitej sedemdesiatky dostáva ocenenia na rôznych hudobných a spoločenských udalostiach. Na udeľovaní cien Rádia FM Radio_Head Awards dostal Cenu za celoživotný prínos do hudby. Od premiéra SR Eduarda Hegera získal in memoriam Cenu Alexandra Dubčeka. Jeho hudbu si pripomenú aj na odovzdávaní českých cien Anděl a Žebřík. Na albumy Nemoderný chalan, Chlapec z ulice a Zlomky poznania sa bude spomínať aj na otváracom koncerte festivalu Pohoda v Trenčíne.



„Meky by mal určite radosť zo všetkých ocenení a záujmu o jeho pesničky. Špeciálne by sa tešil z toho, že ho ocenili v rádiu, ktoré vysiela prevažne pre mladých poslucháčov. Vždy rád spolupracoval s mladými. Mňa teší, že na tribute koncertoch potvrdilo účasť množstvo umelcov, ktorí s ním spolupracovali a budeme tak môcť osláviť Mekyho hudbu a nedožité narodeniny vo veľkej muzikantskej spoločnosti. Meky často s humorom jemu vlastným hovoril, že by rád videl koncert, na ktorom by dobre zneli jeho piesne a on by nemusel byť na pódiu. Verím, že mu to teraz splníme,” povedala Katka Žbirková.



Viac ako 50-ročnú autorskú cestu Mira Žbirku uzavrie album Posledné veci, ktorý je aktuálne v poslednej fáze dokončovania. Bude na ňom 12 autorských piesní Mira Žbirku. Štyri z nich s textami básnikov Joža Urbana, Daniela Heviera a Václava Hrabě. Na obale albumu je fotka jeho priateľa a úspešného slovenského fotografa Petra Župníka, ktorú graficky spracoval Jiří Troskov. Vydanie albumu Posledné veci, z ktorého už v slovenskom a českom éteri boduje prvý singel Nejsi sám, je naplánované na máj 2022.