Odporcovia Polanského narušili udeľovanie filmových cien César

Paríž 28. februára (TASR) - Aktivisti za práva žien protestovali v piatok pred kultúrnym centrom v Paríži, kde sa večer odovzdávajú prestížne ceny César udeľované každoročne Francúzskou filmovou akadémiou, považované za francúzsku verziu amerických cien Oscar.



Príčinou protestu aktivistov je rozhodnutie poroty filmovej akadémie, ktorá na udelenie ceny César nominovala aj najnovší film režiséra Romana Polanského, a to v 12 kategóriách.



Pred kultúrnym centrom Pleyel v Paríži sa preto v piatok podvečer zišlo niekoľko stoviek demonštrantov, ktorí mali v rukách transparenty proti Polanskému. Režisér vopred oznámil, že sa na galavečere nezúčastní práve pre avizované protesty, ktoré označil za "verejné lynčovanie". Podľa webovej stránky denníka Le Monde na piatkový galavečer neprišiel ani žiaden člen Polanského filmového štábu.



Spravodajský portál Ouest France informoval, že polícia na rozohnanie zhromaždených ľudí použila slzotvorný plyn.



Protesty proti Polanskému boli vyvolané obvineniami zo znásilnenia, ktoré voči nemu vlani na jeseň vzniesla francúzska herečka a fotografka Valentine Monnierová.



Kvôli Polanského filmu J'accuse (v preklade Žalujem, ale v anglickej distribúcii uvádzanom ako An Officer and a Spy) sa nedávno dostala pod paľbu kritiky aj Francúzska filmová akadémia, keď rozhodla nominovať Polanského novinku hneď v 12 kategóriách.



V reakcii na túto kritiku odstúpili všetci členovia predstavenstva filmovej akadémie. Svoje rozhodnutie vo veci Polanského filmu obhajovali tvrdením, že jednotlivé snímky nehodnotia na základe "morálnych princípov".



V denníku Le Monde v piatok vyšla výzva na hĺbkovú reformu Francúzskej filmovej akadémie, ktorú podporilo vyše 200 osobností vrátane herca Omara Sy, režisérky a scenáristky Céline Sciammovej, režiséra Bertranda Taverniera či herečky, speváčky a režisérky Agnes Jaouiovej.



Polanského najnovší film - historická dráma J’Accuse! - hovorí o takzvanej Dreyfusovej afére, v ktorej bol koncom 19. storočia vo Francúzsku za špionáž krivo obvinený a odsúdený dôstojník židovského pôvodu.



Na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach zaň Polanski dostal veľkú cenu poroty. Na udeľovaní cien sa však tiež nezúčastnil, a to z rovnakých dôvodov, pre ktoré odmietol aj svoju účasť na galavečere v Paríži.



Polanski sa ešte v roku 1977 priznal v USA k pohlavnému styku s 13-ročným dievčaťom. Za to si vo väzení odsedel 42 dní a následne ho prepustili na kauciu. Na vyhlásenie rozsudku však nečakal a v roku 1978 ušiel do Francúzska. V USA naňho stále platí zatykač, pričom v Hollywoode je nežiaducou osobou.