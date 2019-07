Oficiálny prejav, zábava, kultúra, gastronómia: Aj to tvorí Deň Kanady

Prvý júl poskytuje pre krajinu zdôrazniť úspechy, čo sa zrodili z odvážnej vízie a hodnôt predkov.

Ottawa/Montreal 1. júl (TASR) - Na spoločné oslavy Kanady v radosti a zábave, na hrdosť na Kanadu a na jej hodnoty vyzval webový portál venovaný Dňu Kanady, štátnemu sviatku krajiny, ktorý pripadá na 1. júla. Deň Kanady (francúzsky: Fete du Canada, anglicky: Canada Day) je výročím vzniku Konfederácie Kanady. Dátumom "narodenia" Kanady je 1. júl 1867.



Od konca 80. rokov 20. storočia majú oslavy Dňa Kanady ustálený rituál: tvoria ho oficiálne prejavy vysokopostavených predstaviteľov krajiny, najčastejšie na poludnie pred parlamentom, nasleduje prehliadka jednotky čestnej stráže, vystrelenie 21 delostreleckých sálv, oficiálne vztýčenie štátnej zástavy a zaznieva hymna.



V celej krajine potom nasledujú oslavy spojené so športovým a kultúrnym programom či degustáciami. Jednotlivé komunity žijúce v krajine javorového listu pripravujú vlastné gastronomické špeciality, pikniky a prehliadky. Vo viacerých mestách pripravujú koláč niekde tortu Dňa Kanady. Napríklad v Montreale z tradičného koláča nakrájajú 2000 porcií pre návštevníkov osláv.



Pred vyše 150 rokmi sa zástupcovia Dolnej Kanady, Hornej Kanady, Nového Škótska a Nového Brunswicku zjednotili a zákonom o britskej Severnej Amerike vytvorili Konfederáciu, Domínium Kanady. Práve tento deň Kanada pokladá za deň svojho vzniku.



Začiatky procesu siahajú do roku 1864, keď sa delegáti britských kolónií Nového Škótska, Nového Brunswicku, Ostrova princa Eduarda a provincie Kanady (v súčasnosti Ontário a Quebec) stretli v Charlottetowne na Ostrove princa Eduarda, aby rokovali o možnosti vytvoriť novú krajinu a o výhodách, ktoré by z toho plynuli.



Až potom prišiel 1. júl 1867 a vznik Domínia Kanady. Postupne sa nová krajina rozširovala. V súčasnosti siaha Kanada - povedané po latinsky - "a mari usque ad mare", teda od oceánu po oceán.



Kanaďania oslavujú výročie vzniku svojej vlasti nielen doma, ale aj vo svete, kde žijú a pracujú.