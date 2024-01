Oslavuje Studenková, Vencel i Schuster. Aké jubileá prinesie rok 2024?

JANUÁR

Na snímke bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster počas Dňa otvorených dverí NR SR a osláv Dňa Ústavy SR, 1. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Jakub Kotian

FEBRUÁR

Na archívnej snímke z 3. júna 1992 v Bratislave futbalisti Slovana, zľava brankár Alexander Vencel ml., s č. 3 Miroslav Chvíla, Pavol Gostič, za ním so zdvihnutou rukou Jaroslav Timko sa radujú po góle vo finále o majstra ČSFR vo futbale proti klubu TJ Vítkovice. Foto: TASR/Pavel Neubauer

MAREC

Zaslúžilý umelec Jozef Króner (uprostred) opäť zažiaril - jeho hosťovanie v silvestrovskej revue dokazuje hereckú všestrannosť a majstrovské ovládanie situačného humoru. Na snímke s J. Bohdalovou a Vladimírom Dvořákom, 2.11.1970. Foto: TASR / M. Vojtek

APRÍL

Na archívnej snímke z 29. novembra 1968 zľava Ivan Mistrík v úlohe juráta, Emília Vášáryová ako Marína a Jozef Adamovič v úlohe Dušana Havrana hrajú v Stodolovej dráme "Marína Havranová" v réžii Karola Zachara v Činohre SND v Bratislave. Foto: TASR/Magda Borodáčová

MÁJ



V réžii Jozefa Budského uviedlo SND hru Vojna a mier. Emília Vášáryová v úlohe Nataše a Štefan Kvietik v úlohe Andreja Bolkovského, 7.marca 1974. Foto: TASR / M. Borodáčová

Zdena Studenková, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann

JÚN



Anton Srholec Foto: TASR/Martin Baumann

JÚL



Na snímke slovenská slalomárka Veronika Velez-Zuzulová počas svojej rozlúčkovej jazdy v 1. kole slalomu žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v nemeckom Ofterschwangu 10. marca 2018. Foto: TASR - Martin Baumann

AUGUST



Na snímke slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová s rozlúčkovým nápisom na puške na strelnici v pretekoch žien na 12,5 km s hromadným štartom počas 9. finálového kola Svetového pohára v biatlone v nórskom Holmenkollene 24. marca 2019. Foto: TASR - Michal Svítok

SEPTEMBER

Odmenu za návrh pre úpravu Slavína (na snímke) dostal kolektív Ing. arch. Ivan Matušík, Ferdinand Milučký a prof. Emil Belluš. Foto: TASR - Jozef Teslík

OKTÓBER

Na archívnej snímke spevák skupiny Elán Jožo Ráž vystupuje počas 13. ročníka čitateľskej ankety Slovenka roka v priestoroch historickej budovy Slovenského národného divadla (SND) 27. augusta 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

NOVEMBER

V roku 1939 sa narodil v Bratislave maliar a grafik VLADIMÍR GAŽOVIČ, ktorý čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov. Pre európsku i svetovú grafiku rozvinul nové možnosti v technike farebnej litografie tlačenej z kameňa. Foto: TASR

DECEMBER



Záber z pracovne Janka Jesenského. Časť básnikovej knižnice 2. januára 1946. Foto: TASR - J. Teslík

Bratislava 1. januára (TASR) - TASR prináša výberový prehľad okrúhlych a polookrúhlych výročí narodení slovenských osobností pripadajúcich na rok 2024.- Narodil sa v Paludzi vydavateľ, kníhkupec a organizátor slovenského života v Uhorsku Gašpar Fejérpataky-Belopotocký (230), ktorého Vlastivedný kalendár dosiahol náklad 10.000 kusov. Zomrel 18.5.1874.- Narodil sa v Leviciach herec, člen Slovenského národného divadla v Bratislave Vladimír Durdík st. (100). Zomrel 24.9.1978.- Narodil sa v Krásne nad Kysucou maliar, grafik a ilustrátor František Hübel (90). Zomrel 28.9.1978.- Narodil sa v Bratislave právnik, politik a aktívny odporca totalitného režimu pred rokom 1989 v bývalom Československu Ján Čarnogurský (80), bývalý predseda vlády, bývalý minister spravodlivosti a bývalý predseda Kresťanskodemokratického hnutia.- Narodila sa ilustrátorka a karikaturistka Božena Plocháňová (95), známa vďaka ilustráciám detských knižiek o Osmijankovi, Danke a Janke alebo Opice z našej police. Zomrela 11.08.2020.- Narodil sa v Martine bývalý hokejista, reprezentant Československa aj Slovenska Róbert Švehla (55), držiteľ bronzových medailí z MS 1992 a 2003 a zo ZOH 1992.- Narodil sa Linzi fotograf Miloš Dohnány (120), jeden z popredných činiteľov fotoamatérskeho hnutia na Slovensku. Zomrel 4.10.1944.- Narodil sa v Košiciach technik, spisovateľ, verejný činiteľ, diplomat, politik a bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster (90).- Narodil sa dlhoročný člen speváckeho zboru a riaditeľ Lúčnice v rokoch 1989 - 2007 Pavol Čorej (80). Zomrel 26.2.2020.- Narodil sa v Bratislave hudobný pedagóg, muzikológ a estetik Ján Albrecht (105). Zomrel 20.11.1996.- Narodila sa v Martine prekladateľka, libretistka, dramaturgička a speváčka Jela Krčméry-Vrteľová (100). Zomrela 4.11.2021.- Narodil sa v Bratislave herec, textár, dabingový režisér a spisovateľ Zoro Laurinc (75).- Narodil sa v Pušovciach veľvyslanec v Ruskej federácii, vedecký pracovník, politik a ex-predseda Národnej rady Slovenskej republiky Jozef Migaš (70).- Narodila sa v Komárne herečka Jana Nagyová (65), známa napríklad ako princezná Arabela z rovnomenného televízneho seriálu.- Narodil sa v Turanoch maliar a grafik Miloš Alexander Bazovský (125), zakladateľ slovenského avantgardného umenia po prvej svetovej vojne. Zomrel 15.12.1968.- Narodil sa v Kláštore pod Znievom básnik a publicista Štefan Atila Brezány (115). Zomrel 10.5.1992.- Narodil sa vo Zvolene herec Ivan (Ivo) Gogál (65).- Narodil sa v Nových Zámkoch popredný slovenský maliar, grafik a ilustrátor Ernest Zmeták (105). Zomrel 13.5.2004.- Narodil sa v Starej Ľubovni hokejista Marián Hossa (45), slovenský reprezentant v ľadovom hokeji a hviezda NHL.- Narodil sa vo Zvolenskej Slatine huslista, koncertný majster Slovenského ľudového umeleckého kolektívu Rinaldo Oláh (95). Zomrel 1.6.2006.- Narodil sa v Dolnom Lopašove katolícky kňaz, cirkevný hodnostár, historik a publicista Pavol Jedlička (180). Zomrel 26.2.1917.- Narodil sa v Bratislave básnik, člen skupiny Osamelí bežci Peter Repka (80).- Narodil sa v Kremnici dôstojník cisárskej armády a brigádny generál Felix Schulcz (220). Zomrel 8.3.1885.- Narodila sa v Nitre olympionička slovenská športová strelkyňa v disciplíne trap Zuzana Rehák Štefečeková (40).- Narodil sa v Kysaku bývalý slovenský futbalový reprezentant Anton Urban (90), dlhoročný kapitán Slovana Bratislava a strieborný medailista z OH 1964 v Tokiu. Zomrel 05.3.2021.- Narodil sa v Piešťanoch futbalista, reprezentant Filip Hološko (40).- Narodil sa v Brodzanoch básnik a prekladateľ Vladimír Reisel (105). Zomrel 1.9.2007.- Narodil sa v Ružomberku maliar, grafik a ilustrátor Róbert Dúbravec (100). Zomrel 8.11.1976.- Narodil sa v Brodzanoch archeológ, historik a pedagóg Jozef Vladár (90).- Narodil sa v Kálnici karikaturista, grafik, maliar a vydavateľ Milan Stano (75).- Narodil sa v Bošanoch kardinál rímskokatolíckej cirkvi, spisovateľ Ján Chryzostom Korec (100). Počas socializmu bol jednou z vedúcich osobností tajnej cirkvi. Zomrel 24.10.2015.- Narodil sa v Bratislave vynálezca, technik, priekopník hydrotechniky, prekladateľ a publicista Johann Wolfgang von Kempelen (290), konštruktér šachového automatu, prvého písacieho stroja pre slepcov, hovoriaceho stroja a čerpadla vody pre Bratislavský hrad. Zomrel 26.3.1804.- Narodila sa v Bratislave slovenská výtvarníčka, predstaviteľka moderny Ester Martinčeková-Šimerová (115). Zomrela 7.8.2005.- Narodil sa v Nitre operný spevák Peter Mikuláš (70), sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.- Narodil sa v Ružomberku archeológ a publicista Jan Lichardus (85). Zomrel 8.3.2004.- Narodil sa v Spišskom Štiavniku divadelný režisér, dramatik a spisovateľ Silvester Lavrík (60).- Narodila sa v Malackách herečka Zuzana Norisová (45).- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši maliar, prozaik a publicista Janko Alexy (130), jeden zo zakladateľov slovenského moderného umenia a národného slohu. Zomrel 22.9.1970.- Narodil sa v obci Sokoľ literárny vedec Ján Sabol (85).- Narodil sa v Leviciach najlepší basketbalista Slovenskej republiky v rokoch 1998 - 2000, víťaz NBA s tímom Houston Rockets Richard Petruška (55).- Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec Oldo Hlaváček (90).- Narodil sa v obci Vyšný Skálnik štúrovský romantický básnik Ján Botto (195). K jeho najznámejším básnickým skladbám patrí Smrť Jánošíkova a medzi známe básnické balady Žltá ľalia, Ctibor, alebo Margita a Besná. Zomrel 28.4.1881.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči novinár, spisovateľ a rozhlasový pracovník Ján Číž (115), autor kníh pre deti. Zomrel 27.10.1972.- Narodil sa v Jasenovej priekopník turistiky a propagátor Vysokých Tatier Miloš Janoška (140). Zomrel 28.12.1963.- Narodil sa vo Fiľakove herec Jozef Švoňavský (65).- Narodil sa v Skalici evanjelický farár a realistický dramatik Jozef Hollý (145), autor úspešných veselohier Kubo a Geľo Sebechlebský. Zomrel 3.11.1912.- Narodil sa vo Zvolene veliteľ posádky v Ružomberku Miloš Vesel (115), ktorý patril medzi aktívnych strojcov Slovenského národného povstania. Zomrel 22.6.1989.- Narodil sa vo Valašských Kloboukoch spisovateľ a novinár Ladislav Mňačko (105). Zomrel 24.2.1994.- Narodil sa v Plášťovciach literárny teoretik, esejista Tibor Žilka (85).- Narodil sa v Prešove prozaik, básnik, výtvarník a kazateľ Cirkvi bratskej v Bratislave Daniel Pastirčák (65).- Narodil sa v Lehote pod Vtáčnikom politik, ekonóm a bývalý minister hospodárstva Ján Ducký (80). Bol zavraždený 11.1.1999.- Narodil sa v Poprade-Strážach horolezec, účastník dvoch himalájskych expedícií Milan Kriššák (80). Zomrel 2.7.1979.- Narodil sa v Martine bývalý hokejista Oto Haščák (60), reprezentant Česko-Slovenska aj Slovenska.- Narodil sa v Liptovskom Trnovci evanjelický kňaz, pedagóg, básnik a prekladateľ Juraj Petruškin-Kello (180). Zomrel 3.1.1898.- Narodil sa vo Vyšnom Kubíne básnik, dramatik, prekladateľ a právnik Pavol Országh Hviezdoslav (175), ktorého dielo patrí k základným a trvalým hodnotám nášho kultúrneho dedičstva. Zomrel 8.11.1921.- Narodil sa v Bystričke lekár, neurobiológ a profesor Jozef Maršala (95). Zomrel 26.8.2007.- Narodil sa v Koválove kultúrny historik, publicista prekladateľ profesor Štefan Vragaš (95). Zomrel 8.7.2018.- Narodil sa v Bratislave publicista a sceárista Eugen Gindl (80). Zomrel 14.11.2021.- Narodil sa v Nitre jazzový hudobník Viktor Hidvéghy (85).- Narodil sa v Humennom spevák, hudobník, skladateľ a pedagóg Marcel Palonder (60).– Narodil sa vo Zvolene evanjelický biskup Július Krčméry (135), jedna z vedúcich osobností mierového hnutia evanjelického duchovenstva. Zomrel 9.2.1968.- Narodil sa v Senici textár tanečných piesní a libretista Pavol Braxatoris (115). Zomrel 19.1.1980.- Narodil sa v Ipeľských Šahách klavirista, aranžér, kapelník a nestor slovenskej tanečnej hudby Juraj Berczeller (110), zakladateľ legendárneho hudobného telesa Orchestra Tatra Revue, neskôr Orchester Juraja Berczellera. V roku 1968 emigroval do Austrálie, kde sa pod menom George Best tiež hudobne presadil. Zomrel 20.10.2008.- Narodil sa v Kalinke filmový režisér Stanislav Barabáš (100), ktorý dosiahol mimoriadny úspech v roku 1968 na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo adaptáciou Dostojevského poviedky Krotká. Zomrel 1.8.1994.- Narodil sa v Bačkove prírodovedec a lekár Imrich Frivaldský (225), ktorý svoj záujem zameral hlavne na flóru a faunu Vysokých Tatier. Zomrel 19.10.1870.- Narodil sa v Šahách akademik Slovanskej akadémie vied, historik, archeológ, vysokoškolský pedagóg a umenovedec Ján Dekan (105). Zomrel 21.8.2007.- Narodila sa v Brezne herečka Helena Húsková (80).- Narodil sa v Košiciach maliar a pedagóg Ľudovít Čordák (160). Zomrel 28.6.1937.- Narodil sa v Kelčiciach scénický a kostýmový výtvarník Milan Hložek (95). Zomrel 13.1.1975 v Martine.- Narodil sa v Bratislave sochár, predstaviteľ secesie Alojz Rigele (145), medzi jeho najznámejšie diela patrí náhrobník Petra Pázmaňa v Dóme sv. Martina v Bratislave, či pomník dramatika Imre Madácha v Dolnej Strehovej. Zomrel 14.2.1940.- Narodil sa etnograf, výtvarný teoretik a pedagóg Jozef Vydra (140), riaditeľ Školy umeleckých remesiel v Bratislave. Zomrel 27.7.1959.- Narodil sa v Ilva Mare ( Rumunsko) slovenský legendárny futbalový brankár Alexander Vencel (80), československý reprezentant - 25 zápasov (1965-1977). Účastník MS 1970, víťaz Pohára víťazov pohárov 1969, Majster Európy 1976.- Narodil sa v Odese literárny vedec, prekladateľ, zakladateľ slovenského literárneho štrukturalizmu Mikuláš Bakoš (110), autor diela Vývin slovenského verša. Zomrel 20.6.1972 v Bratislave.- Narodil sa vo Zvolene parazitológ, akademik Slovenskej akadémie vied, prvý rektor dnešnej košickej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a odborný publicista Ján Hovorka (1914). Zomrel 18.11.2001.- Narodil sa v Plzni spisovateľ, literárny vedec, diplomat, exminister kultúry Slovenskej republiky, bývalý podpredseda vlády pre ľudské práva a národnostné menšiny, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Rudolf Chmel (85).- Narodila sa v obci Hrnčiarovce nad Parnou speváčka Eva Biháryová (75). Zomrela 25.2.2020.- Narodil sa v Banskej Štiavnici politik, poslanec Európskeho parlamentu a bývalý podpredseda NR SR Miroslav Číž (70). Zomrel 29.12.2022.- Narodila sa v Oroszlány kultúrna a krajanská pracovníčka, národovkyňa, ochotnícka herečka a publicistka Etela Bohúňová (150). Zomrela 18.4.1956 v Ružomberku.- Narodil sa v Abramovej spisovateľ a gymnaziálny učiteľ Ján Červeň (105), ktorý svoje humoresky, poviedky a novely zhrnul do knižnej podoby s názvom Modrá katedrála. Zomrel 31.7.1942.- Narodil sa v Košiciach horolezec Jozef Psotka (90), zakladateľská osobnosť slovenského horolezectva. Tragicky zahynul 15.10.1984 počas zostupu z vrcholu Mount Everestu.- Narodila sa v Nitre herečka Zuzana Vačková (55).- Narodil sa vo Zvolene režisér a scenárista Ján Zeman (80). Zomrel 19.11.2010.- Narodil sa v dnešnej Brezovej pod Bradlom hudobný skladateľ Štefan Fajnor (180). Zomrel 26.4.1909.- Narodil sa v Revúcej historik, prekladateľ, redaktor a pedagóg Jozef Maliak (170). Zomrel 31.1.1945.- Narodil sa v Tajove katolícky kňaz, maliar, vynálezca a priekopník bezdrôtovej telegrafie Jozef Murgaš (160), signatár Pittsburskej dohody. Zomrel 11.5.1929.– Narodil sa v Šahách divadelný, rozhlasový a televízny režisér Jozef Pálka (100), ktorý pôsobil v divadlách v Žiline, Ostrave a v Bratislave na Novej scéne. Zomrel 3.2.1982.- Narodil sa v Siladiciach básnik a redaktor Ján Šimonovič (85). Knižne debutoval zbierkou básní Pyramída. Zomrel 21.12.1994.- Narodil sa v Sládečkovciach rímskokatolícky biskup František Rábek (75), ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky.- Narodil sa v Žiline teológ, sociológ a vysokoškolský pedagóg Stanislav Košč (60).- Narodila sa v Martine národnokultúrna pracovníčka, úspešná ochotnícka herečka a organizátorka ženského hnutia, predsedníčka spolku Živena Anna Halašová-Mudroňová (160). Zomrela 22.10.1954.- Narodil sa v Komárne kajakár v rýchlostnej kanoistike Juraj Tarr (45), ktorý reprezentoval Slovensko v kategórii K4 na olympiádach v austrálskom Sydney (4. miesto) a v čínskom Pekingu (striebro).- Narodil sa v Chynoranoch prekladateľ a básnik Valentín Beniak (130), vrcholný predstaviteľ slovenskej modernej (symbolizmus) poézie. Zomrel 6.11.1973.- Narodil sa v Bratislave textár (napr. Banket - hit Po schodoch) Daniel Mikletič (65).- Narodil sa v Spišských Tomášovciach jezuita, historik a pedagóg Juraj Sklenár (280), obhajca politickej rovnoprávnosti Slovákov v Uhorsku. Zomrel 31.1.1790.- Narodil sa v Bratislave básnik a prekladateľ Daniel Svetozár Šimko (65). Zomrel 8.7.2004.- Narodil sa v Žiline maliar, grafik a ilustrátor Anton Djuračka (120). Zomrel 3.11.1971.- Narodil sa pozdišovský hrnčiarsky majster, keramikár a výtvarník Michal Parikrupa-Šipár (115). Zomrel 2.4.1995.- Narodil sa v obci Záriečie evanjelický farár, literárny historik, komeniológ, knihovník, bibliograf a novinár Ján Čaplovič (120). Pôsobil aj ako hlásateľ BBC v Londýne. Zomrel 26.9.1976.- Narodil sa v Haliči jazykovedec, pedagóg, šéfredaktor a publicista Gejza Horák (105). Zomrel 28.8.2003.- Narodil sa v Brodskom publicista, novinár a historik Konštantín Čulen (120), redaktor Kanadského Slováka a vedúci Slovenského ústavu v Clevelande. Zomrel 7.4.1964.- Narodil sa v Modre grafik a fotograf Ľubomír Rapoš (90).- Narodil sa v Rimavskej Bani národný buditeľ, spisovateľ a vydavateľ Juraj Palkovič (255), profesor na Evanjelickom lýceu v Bratislave. Vydával noviny Týdenník a časopis Tatranka. Zomrel 13.6.1850.- Narodil sa v Žiline divadelný a filmový herec Anton Mrvečka (90), predstaviteľ prevažne komických postáv. Zomrel 20.4.1985.- Narodil sa v Prešove básnik, dramatik a redaktor Peter Gregor (80). Zomrel 11.3.2014.- Narodila sa v Bratislave úspešná basketbalistka, československá reprezentantka Božena Miklošovičová-Štrbáková (75), ktorú 19. februára 2017 uviedli so Siene slávy slovenského basketbalu.- Narodil sa v Lastovciach z televíznej obrazovky známy meteorológ Jozef Iľko (85).- Narodil sa v Košiciach bývalý úspešný atlét (beh na 800 m a 1500 m) Jozef Plachý (75), strieborný z ME z roku 1969 a štvornásobný účastník Olympijských hier.- Narodil sa vo Voderadoch katolícky kňaz, publicista a mecén Jozef Pantoček (220), zakladajúci člen Matice slovenskej a Spolku svätého Vojtecha. Zomrel 20.5.1884.- Narodil sa v Revúcej básnik Ján Brocko (100), účastník Slovenského národného povstania, ktorému posmrtne vyšla zbierka básní Ohlas. Zomrel 7.7.1946.- Narodil sa v Liptovskom Trnovci literárny historik a kritik Vladimír Petrík (95), ktorý vývin slovenskej literatúry po roku 1945 zhrnul v diele Hľadanie prítomného času. Zomrel 19.11.2017.- Narodil sa v Hornom Hrozenkove hudobný skladateľ, redaktor a rozhlasový pracovník Hanuš Domanský (80).- Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový režisér a herec Juraj Nvota (70). Ako filmový režisér sa verejnosti predstavil filmami Kruté radosti, Muzika, eŠteBák, Rukojemník.- Narodil sa v Malackách publicista, právnik, sociálnodemokratický politik a štátnik Ivan Dérer (140). Zomrel 10.3.1973.- Narodila sa v Považskej Bystrici fotografka, vydavateľka a publicistka Irena Blühová (120). Zomrela 30.11.1991.- Narodil sa v Tomášovciach bývalý generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Pavol Uhorskai (105). Zomrel 5.10.2010.- Narodil sa v Ohradzanoch náboženský spisovateľ, prekladateľ a košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč (90). Zomrel 23.5.2023.- Narodil sa v Prešove slovenský herec Pavol Mikulík (80), ktorý bol dlhoročným členom Činohry Slovenského národného divadla, Divadla na korze a členom činohry Novej scény v Bratislave. Zomrel 27.11.2007.- Narodila sa v Bratislave maliarka Jana Pivovarníková (75).- Narodil sa v Banskej Bystrici publicista, dramatik a humoristický spisovateľ, lekár, mineralóg a geológ Gustáv Kazimír Zechenter-Laskomerský (200). Je autorom prvej geologickej mapy so slovenským názvoslovím. Zomrel 20.8.1908.- Narodil sa v Nice právnik a dendrológ, zakladateľ arboréta v Mlyňanoch Štefan Ambrózy-Migazzi (155). Zomrel 31.8.1933.- Narodil sa v Myjave historik, odborný publicista, vysokoškolský pedagóg, archivár a člen korešpondent Slovenskej akadémie vied Branislav Varsik (120). Zomrel 21.5.1994.- Narodil sa v Urmíne uhorský politik a veľkostatkár Anton Grasalkovič (330), prívrženec Habsburgovcov, ktorý dal postaviť barokový palác v Bratislave (Grasalkovičov palác), súčasné sídlo prezidenta Slovenskej republiky. Zomrel 1.12.1771.- Narodil sa v Starej Turej historik a spisovateľ Ján Hučko (95). Zomrel 21.3.2001.- Narodila sa v Bratislave klaviristka Ida Černecká ml. (75).- Narodil sa v obci Smolnícka Huta jezuita, misionár a spisovateľ Štefan Zimmerman (175), ktorý od roku 1884 pôsobil v Mozambiku, kde vytvoril prvú gramatiku bantuského jazyka. Zomrel v roku 1894.- Narodil sa v obci Bzová slovenský publicista, pedagóg, hudobný kritik a literárny historik Bohumil Haluzický (145). Zomrel 11.1.1957.- Narodil sa v Banskej Štiavnici maliar Jozef Kollár (125), v jeho tvorbe sú obsiahnuté výjavy hlavne z jeho rodiska. Zomrel 21.10.1982.- Narodil sa v Clopodii výtvarník a historik umenia Jozef Cincík (115), ktorý od roku 1947 žil v USA. Zomrel 28.1.1992.- Narodila sa v Dunajskej Strede dramaturgička, scenáristka, spisovateľka a televízna pracovníčka Anna Minichová (100), tútorka televíznej tvorby pre deti a mládež. Zomrela 25.11.1988.- Narodil sa v Pliešovciach dramatik, autor televíznych hier Ján Solovič (90). Známa je jeho tzv. Občianska trilógia. Zomrel 10.7.2022.- Narodila sa v Banskej Štiavnici spisovateľka, poetka a bývalá poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky Dana Podracká (70).- Narodil sa v Kysuckom Novom Meste operný spevák Pavol Bršlík (45).- Narodil sa v Zemianskom Podhradí etnograf, historik, popredný slovenský bibliograf a publicista Ľudovít Rizner (175), ktorého celoživotným dielom bola 6-zväzková Bibliografia písomníctva slovenského od najstarších čias do roku 1900. Zomrel 7.10.1913.- Narodila sa v Bratislave významná archeologička a pedagogička Tatiana Štefanovičová (90). Zomrela 3.1.2021.- Narodil sa v Čabradskom Vrbovku krajanský hodnostár a básnik Štefan Kohári (375), významný protiturecký bojovník. Zomrel 29.3.1731.- Narodil sa v Udavskom významný cirkevný hodnostár, náboženský spisovateľ, emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov a kardinál Jozef Tomko (100). Zomrel 8.8.2022.- Narodila sa v Topoľčanoch režisérka Marta Gogálová (85).- Narodila sa v Prešove speváčka TINA, vlastným menom Martina Csillágová (40), držiteľka ocenenia Zlatý slávik za roky 2011 a 2012 v kategórii speváčka.- Narodil sa v Košiciach koncertný organista, pedagóg a lekár Ferdinand Klinda (95).- Narodil sa v Ruste prírodovedec, bratislavský mestský lekár, zakladateľ novej disciplíny - zdravotnej polície, ktorá bola predchodcom dnešnej sociálnej hygieny a priekopník očkovania detí proti kiahňam Teofil Zachariáš Husty (270). Zomrel 29.3.1803.- Narodil sa v Trnave režisér a herec Jozef Režucha (95). Zomrel 15.7.1995.- Narodil sa v Nyíregyháze verejný činiteľ Jozef Markuš (80), ktorý bol v rokoch 1990 - 2010 predsedom Matice slovenskej.- Narodil sa v Košiciach novinár, politický väzeň Marián Dudinský (75), ktorý bol po podpise Charty 77 nútený pracovať ako robotník, čašník, či vodič električky. Zomrel 26.5.2008.- Narodil sa v Bratislave maliar Igor Hudcovič (75). Zomrel 22.4.1995.- Narodil sa v Liptovskom Hrádku publicista, politik a podnikateľ Ján Nepomuk Bobula (180), vedúca osobnosť politického hnutia Nová škola slovenská. Zomrel 15.11.1903.- Narodil sa v Košiciach úspešný športový strelec Jozef Gönci (50), držiteľ bronzovej medaily z OH v gréckych Aténach 2004.- Narodil sa v Košiciach maliar a grafik Ľudovít Feld (120). Zomrel 18.5.1991.- Narodil sa v Staškove divadelný a filmový herec Jozef Kroner (100), ktorý v polovici 60. rokov 20. storočia získal aj medzinárodné uznanie za stvárnenie postavy Tóna Brtka vo filme Obchod na korze. Zomrel 12.3.1998.- Narodil sa v Hronských Kľačanoch spisovateľ, historik, folklorista a literárny kritik Jozef Melicher (95). Zomrel 9.1.2008.- Narodil sa v Očovej polyhistor, vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel (340), ktorého hlavným životným dielom bol projekt komplexného vlastivedného historicko-geografického výskumu Uhorska. Zomrel 29.8.1749.- Narodil sa v Trstenom sochár Alfonz Groma (100). Zomrel 8.6.1993.- Narodila sa v obci Okoč insitná maliarka Júlia Bartuszová (120). Zomrela 28.5.1990.- Narodil sa v Košiciach operný spevák Mikuláš Doboš (75).- Narodil sa v Čemiciach maliar a dlhoročný pedagóg Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Ladislav Čemický (115). V jeho tvorbe dominuje krajinomaľba, ale aj portréty významných slovenských osobností. Zomrel 6.1.2000.- Narodil sa v Kokave nad Rimavicou katolícky kňaz a predstaviteľ slovenského exilu Imrich Gabriel Fuzy (110). Zomrel 14.2.2004.- Narodil sa jeden z najznámejších ekológov a ochranárov životného prostredia, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Mikuláš Huba (70).- Narodil sa v Málinci vysokoškolský učiteľ, lingvista, literárny vedec a publicista Ján Findra (90), ktorý pracoval v oblasti výskumu súčasného slovenského jazyka. Zomrel 6.5.2019.- Narodil sa hudobník a zakladateľ legendárnej hudobnej skupiny Taktici Vladimír Kolenič (70).- Narodila sa v Bratislave historička Alena Bartlová (85), členka Slovenskej historickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.- Narodil sa v hostinci na Pažiti neďaleko Bánoviec nad Bebravou evanjelický kňaz, jazykovedec, prekladateľ, etnograf, národovec, znalec a zberateľ starých biblií Juraj Ribay (270). Zomrel 31.12.1812.- Narodil sa v Hrabušiciach spisovateľ, literárny kritik a prekladateľ Jozef Telgársky (105). Zomrel 10.9.1998.- Narodil sa v Sotine maliar, vysokoškolský pedagóg Ján Mudroch (115). Zúčastnil sa na založení Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde pôsobil ako rektor a profesor katedry maliarstva. Zomrel 4.2.1968.- Narodil sa v Křížliciach slovenský maliar a ilustrátor, výtvarný pedagóg a zakladateľ prvej maliarskej školy v Belehrade Cyril Kutlík (155). Zomrel 4.4.1900.- Narodil sa v Zlatých Moravciach dostihový a klusácky pretekár Jozef Čajda (105), ktorý v roku 1955 zvíťazil na 66. ročníku Veľkej pardubickej ako prvý víťaz na koni zo slovenského žrebčína. Zomrel 23.10.1983.- Narodil sa v Banskej Štiavnici operný spevák a pedagóg Ladislav Longauer (105). Zomrel 8.7.2004.- Narodil sa v Matiašovciach básnik, prekladateľ a esejista Vlastimil Kovalčík (85), ktorý debutoval zbierkou Vstupovanie do erbu.- Narodil sa v Košiciach slovenský hokejový reprezentant Juraj Slafkovský (20). V roku 2022 bol draftovaný v NHL z 1. miesta ako historicky prvý Slovák.- Narodila sa životná láska Ľudovíta Štúra Adela Ostrolúcka (200). Ich nenaplnená láska a jej život sa stali námetom knihy Ľuda Zúbka Jar Adely Ostrolúckej. Zomrela 18.3.1853.- Narodil sa v Brezovej pod Bradlom právnik, diplomat, politik a publicista Štefan Osuský (135), prvý veľvyslanec Československej republiky v Londýne. Zomrel 27.9.1973.- Narodil sa v Liptovskej Porúbke ekonóm, publicista, profesor a parlamentný poslanec Hvezdoň Kočtúch (95), ktorý koncipoval zásady ekonomickej reformy a hospodársku stratégiu nezávislého Slovenska po roku 1993. Zomrel 20.2.1994.- Narodil sa v Nitre spisovateľ, pedagóg, vedec, politik, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky za Kresťanskodemokratické hnutie Jozef Mikloško (85), bývalý podpredseda vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v Taliansku.- Narodila sa v Banskej Štiavnici speváčka Zdenka Predná (40), finalistka prvej série Slovensko hľadá SuperStar, ktorá neskôr získala hudobnú cenu Aurel - Objav roka 2005.- Narodil sa v Krupine náboženský spisovateľ a vydavateľ Samuel Hruškovič (330), editor dvoch vydaní Tranovského zbierky Cithara sanctorum. Zomrel 1.9.1748.- Narodil sa v Záblatí spisovateľ a dramatik Ján Papp (95). Zomrel 2.5.1998.- Narodil sa v Piešťanoch hudobník, spevák, spisovateľ Branislav Jobus (55), zakladateľ hudobného festivalu Vrbovské vetry a člen hudobných skupín ako Karpatské chrbáty, Vrbovskí víťazi či Abusus.- Narodila sa v Bratislave-Záhorskej Bystrici teatrologička, scenáristka a odborná publicistka Nelly Štúrová (95), dlhoročná spolupracovníčka Slovenského národného divadla v Bratislave, ktoré dodnes využíva ňou vytvorený systém divadelnej dokumentácie a činoherného archívnictva. Zomrela 19.6.1998.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom režisér Miroslav (Vido) Horňák (90). Zomrel 24.12.2018- Narodil sa v Banskej Štiavnici botanik, odborný spisovateľ a bratislavský lekár Štefan Lumnitzer (275). Ako jeden z prvých propagoval Jennerovu metódu očkovania proti kiahniam. Zomrel 11.1.1806.- Narodil sa v Gbeloch významný lekár-chirurg, vedec, pedagóg a publicista Konštantín Čársky (125), ktorý sa venoval predovšetkým brušnej chirurgii a bol priekopníkom plastickej chirurgie na Slovensku. Zomrel 23.5.1987.- Narodila sa v Bratislave výtvarná a scénografická teoretička a historička Iva Mojžišová (85). Zomrela 26.1.2014.- Narodil sa v Bošáci katolícky cirkevný hodnostár, vydavateľ, národný buditeľ Eduard Šandorfi-Škrabánek (155), zakladateľ moderných katolíckych periodík v Budapešti, ktorý bol aj vyhľadávaným ľudovým liečiteľom. Zomrel 6.1.1936.- Narodil sa v Radvani (dnes časť Banskej Bystrice), podnikateľ, komunálny politik Igor Thurzo (140). Zomrel 7.9.1926.- Narodil sa v Badíne operný spevák (bas) Ondrej Malachovský (95). Zomrel 3.4.2011.- Narodila sa v Sobotišti divadelná ochotníčka Anna Jurkovičová-Hurbanová (200), manželka Jozefa Miloslava Hurbana a jedna z prvých ochotníckych herečiek na Slovensku. Zomrela 2.2.1905.- Narodil sa v Gelnici banský inžinier a vynálezca Július Szentistványi (170), ktorý prispel k vývoju banského meračstva a geodézie na Slovensku vlastnými konštrukciami prístrojov a pomôcok. Zomrel 16.1.1928.- Narodil sa v Dolnom Kubíne zakladateľ slovenskej profesionálnej hudobnej publicistiky a kritiky Ivan Ballo (115). Zomrel 23.4.1977.- Narodila sa v Žiline bývalá basketbalistka, basketbalová trénerka Natália Hejková (70), ktorá priviedla hráčky Ružomberka a hráčky ruského Spartaka Moskva k víťazstvu v Európskej lige. Bola tiež trénerkou slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie.- Narodila sa v Chomutove slovenská komerčne výrazne úspešná spisovateľka Táňa Keleová-Vasilková (60), autorka mnohých známych románov.- Narodila sa v Brodzanoch maliarka, mecénka a filantropka Natália Oldenburgová (170). Zomrela 9.1.1937.- Narodil sa v Závodí lekár, spisovateľ a dramatik Štefan Králik (115), predstaviteľ modernej slovenskej dramatickej tvorby. Zomrel 30.1.1983.- Narodil sa v Pukanci architekt Ján Miloslav Bahna (80), autor napríklad projektu Centrály Všeobecnej úverovej banky v Bratislave.- Narodil sa v Prešove populárny spevák a umelecký fotograf Peter Nagy (65), ktorý v 80. rokoch 20. storočia prerazil hitmi ako napríklad Profesor Indigo, Kristínka iba spí, Sme svoji.- Narodil sa v obci Sklabiňa americký podnikateľ slovenského pôvodu John Daniel Hertz (145), ktorý ako prvý zaviedol v USA žlté taxíky. Jeho menom sa spája aj s budovaním svetelných križovatiek v Chicagu. Zomrel 8.10.1961.- Narodil sa vo Zvolene bývalý hokejový brankár a bývalý reprezentant Ján Lašák (45), majster sveta zo švédskeho Göteborgu 2002, druhý z majstrovstiev sveta v ruskom Petrohrade v roku 2000 a tretí z MS vo fínskych Helsinkách v roku 2003.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom neurológ, psychiater, neurofyziológ a vedec Jozef Černáček (115). Zomrel 6.5.2006.- Narodil sa v Zohore sochár, pedagóg a medailér Aloiz Drahoš (70).- Narodil sa v Malackách herec, podnikateľ a politik Ľubomír Roman (80). Zomrel 13.3.2022.- Narodil sa v Ružomberku novinár, spisovateľ, prekladateľ a humorista Emo Bohúň (125), priekopník humoristickej tlače na Slovensku. V roku 1920 založil humoristicko-literárny časopis Dereš. Zomrel 15.7.1959.- Narodil sa v Lučenci publicista, technik a aktivista Svetového kongresu Slovákov Igor Bazovský (110). Významne prispel k bezpečnosti lietadiel. Zomrel 13.9.2000.- Narodil sa v Pohraniciach režisér, dramatik, publicista a herec Ľubomír Smrčok (105). Zomrel 1.8.1970.- Narodil sa v Kysuckom Novom Meste matematik Anatolij Dvurečenskij (75), zástupca riaditeľa Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave.- Narodil sa v Bratislave scénický výtvarník Vladimír Čáp (65). Zomrel 31.1.2007.- Narodil sa v Bratislave grafik, maliar, ilustrátor a keramikár Andrej Augustín (60).- Narodil sa v Matejovciach nad Hornádom bývalý futbalista a tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák (70).- Narodil sa v obci Dolné Dubové operný spevák Pavol Remenár (50), sólista Opery Slovenského národného divadla v Bratislave.- Narodil sa v Čejči nestor slovenskej kunsthistórie, publicista a pedagóg Radislav Matuštík (95). Zomrel 17.8.2006.- Narodil sa v Leviciach vydavateľ Koloman Kertész Bagala (60).- Narodil sa v Jasenici kultúrny organizátor, spisovateľ, vydavateľ, redaktor almanachu Zora, zakladateľ Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej Martin Hamuljak (235). Zomrel 31.3.1859.- Narodil sa v Priekope vlastivedný bádateľ, geograf, historik, publicista, etnograf a krajinský hodnostár Alojz Medňanský (240), autor Malebnej cesty dolu Váhom - prvého umeleckého cestopisu. Zomrel 17.6.1844.- Narodil sa v Ružomberku legendárny hádzanár a tréner Anton Frolo (90), majster sveta z roku 1967. Zomrel 7.4.2017.- Narodil sa v Hrabskom náboženský spisovateľ a prešovský gréckokatolícky biskup Vasiľ Hopko (120). Zomrel 23.7.1976.- Narodil sa vo Veľkej Lodine dramaturg, publicista, literárny vedec a prekladateľ Ján Sedlák (110). Zomrel 24.3.2007.- Narodil sa v Prestavlkoch Vladimír Báleš (75), bývalý rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a exprezident Slovenskej rektorskej konferencie.- Narodil sa v Trnave divadelný a filmový herec a pedagóg Jozef Adamovič (85), bývalý člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Veľkú popularitu dosiahol napríklad postavou grófa Mórica Beňovského z legendárneho koprodukčného seriálu Vivat, Beňovský! Zomrel 2.8.2013.- Narodila sa v Báčskom Petrovci poetka, spisovateľka a redaktorka Viera Popitová-Benková (85).- Narodil sa v Čachticiach maliar, grafik a pedagóg Karol Ondreička (80), tvorca poetických či fantazijných výtvarných diel. Zomrel 11.11.2003.- Narodil sa v Bardejove polyhistor, lekár a učiteľ Juraj Henisch (475), autor celého radu lekárskych, ale aj geografických, astronomických a ďalších prírodovedných prác. Zomrel 31.5.1618.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi hudobný skladateľ a herec Ján Melkovič (85), dlhoročný člen Radošinského naivného divadla. Zomrel 21.3.2004.- Narodil sa v Ubli lekár, významný slovenský imunológ a virológ Ladislav Borecký (100). Zomrel 15.1.2008.- Narodil sa v Banskej Bystrici filmový režisér a scenárista Peter Solan (95). Jeho najslávnejším filmom však je sugestívny dramatický príbeh odohrávajúci sa v prostredí koncentračného tábora Boxer a smrť. Zomrel 21.9.2013.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom gréckokatolícky kňaz a bibliograf Michal Fedor (95). Zomrel 14.7.1994.- Narodil sa vo Winzigu spisovateľ, pedagóg, vyhnanec pre vieru Samuel Pomarius (400), prvý rektor Evanjelického kolégia v Prešove. Zomrel 2.3.1683.- Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec Maroš Kramár (65).- Narodil sa v Ilave herec, humorista Roman Pomajbo (55), známy zo zábavných relácií S.O.S., Partička, alebo Kredenc.- Narodila sa v Brezne prekladateľka a spisovateľka Mária Kupčoková (145). Zomrela 1.11.1941.- Narodil sa vo Veľkých Chlievanoch spisovateľ, publicista a pedagóg Ferdinand Guniš (105). Zomrel 10.7.2003.- Narodil sa v obci Veľké Rovné publicista, spisovateľ, novinár a dramaturg Slavo (Jaroslav) Kalný (95). Zomrel 23.12.2022.- Narodil sa v Dvoranoch nad Nitrou hudobný skladateľ a pedagóg Jozef Gahér (90). Zomrel 12.3.2013.- Narodila sa v Liptovskom Mikuláši poetka Anna Ondrejková (70).- Narodila sa v Martine herečka Barbora Bobuľová (50), ktorá sa úspešne presadila v Taliansku.- Narodil sa v Debrecíne hudobný skladateľ a lekár Miloslav Francisci (170), ktorý patril k autorom prvých slovenských operiet. Od roku 1886 žil v USA, kde založil slovenský spevokol Kriváň. Zomrel 29.1.1926 v Clevelande.- Narodil sa v Clevelande publicista a organizátor amerických Slovákov Filip Anton Hrobák (120). Zomrel 10.1.1964.- Narodil sa v Krompachoch dramatik, prozaik, publicista a evanjelický farár Július Barč-Ivan (115), autor hier ako Mastný hrniec, Matka, Neznámy alebo Dvaja. Zomrel 25.12.1953.- Narodil sa v Modre spisovateľ a publicista Ľudovít Petrovský (105). Zomrel 30.7.1996.- Narodil sa v Michalovciach spisovateľ a dramatik Miroslav Halás (70).- Narodil sa v USA súčasný bratislavský rabín Baruch Myers (60). Do Bratislavy prišiel v apríli 1993. Za bratislavského rabína bol inaugurovaný 20.6.1993. Je považovaný za ortodoxného chasida.- Narodila sa v Martine prekladateľka, spisovateľka, publicistka, literárna kritička, členka Živeny Zora Jesenská (115). Zomrela 21.12.1972 v Bratislave.- Narodil sa vo Vrútkach jazykovedec Milan Majtán (90). Zomrel 30.6.2018.- Narodil sa v Piešťanoch maliar, grafik, ilustrátor a pedagóg Emil Bačík (95). Zomrel 4.11.1999.- Narodil sa v obci Devičie architekt Eugen Kramár (110). Zomrel 30.12.1996.- Narodila sa v Prešove sólistka Opery Slovenského národného divadla v Bratislave Ida Kirilová (75). Zomrela 21.7.2004.- Narodil sa v Trnave klavirista a skladateľ Ľudovít Beladič (75). Zomrel 27.10.2001.- Narodil sa v Kovačici insitný maliar Martin Jonáš (100), ktorý patril k popredným predstaviteľom výtvarného umenia vojvodinských Slovákov. Zomrel 31.1.1996.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši hudobný skladateľ a pedagóg Ivan Konečný (85). Zomrel 5.10.2009.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši svetoznámy fyzik, technik, konštruktér, vynálezca, zakladateľ teórie parných a plynových turbín Aurel Stodola (165). Zomrel 25.12.1942.- Narodil sa v Dolných Plachtinciach divadelný a filmový herec, bývalý člen Činohry Slovenského národného povstania v Bratislave a bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Štefan Kvietik (90).- Narodil sa v Senici hydrometeorológ a vydavateľ bibliografií Ivan Panenka (90). Zomrel 26.3.2013.- Narodil sa v Bratislave herec Jozef Šimonovič (75).- Narodila sa v Drienove umelecká keramikárka Jolana Kirczová (115). Zomrela 28.4.1936.- Narodil sa v Mikšovej jezuita, redaktor, publicista, prekladateľ a vydavateľ Félix Jozef Litva (105), zakladateľ vydavateľstva Dobrá kniha. Zomrel 1.2.2006.- Narodil sa v Očovej huslista Ján Berky Mrenica (85), zakladateľ a vedúca osobnosť známeho hudobného zoskupenia Diabolské husle. Zomrel 12.10.2008- Narodil sa v obci Lokca básnik Štefan Balák (80). Zomrel 18.1.2014.- Narodil sa v Ružomberku hudobný skladateľ Pavol Krška (75).- Narodil sa v Banskej Bystrici publicista a básnik Adolf Svätopluk Osvald (185). Zomrel 4.7.1876.- Narodil sa v Krompachoch bývalý úspešný atlét (110 metrov cez prekážky) Igor Kováč (55), ktorý v roku 1997 na MS v Aténach vybojoval v behu na 110 m cez prekážky bronzovú medailu a stal sa prvým slovenským atletickým medailistom z majstrovstiev sveta.- Narodil sa v Buziciach herec František Výrostko (70), člen a riaditeľ Slovenského komorného divadla v Martine.- Narodila sa v Trnave najúspešnejšia slovenská reprezentantka v bikrose Michaela Škrabáková (40), držiteľka štyroch titulov majsterky Európy v bikrose a vicemajsterka sveta. Zomrela (pri autonehode) 19.4.1996.- Narodila sa v Krivanoch spisovateľka Jolana Cirbusová (140). Je napríklad autorkou románu Cez zatvorenú hranicu. Zomrela 9.11.1940.- Narodil sa v Beňadikovej architekt Kamil Gross (125). Zomrel 31.10.1971 .- Narodil sa v Myjave výtvarník, karikaturista a spisovateľ Štefan Bednár (115), jeden z priekopníkov reklamnej a úžitkovej grafiky na území Slovenska. Zomrel 15.1.1976.- Narodil sa v Trnave jezuita, profesor na Trnavskej univerzite, fyzik a básnik Ján Purgina (305). Zomrel 13.6.1748.- Narodila sa v Bratislave poetka, autorka rozhlasových hier a redaktorka Nata Hosťovecká (70).- Narodila sa v Bratislave divadelná a filmová herečka a moderátorka Zuzana Fialová (50).- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom akademik Slovenskej akadémie vied vo vednom odbore matematika a pedagóg Štefan Schwarz (110). Zomrel 6.12.1996.- Narodil sa v obci Lekér básnik, dramatik a publicista Mikuláš Kováč (90), bývalý dramaturg Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici. Debutoval zbierkou Zem pod nohami. Zomrel 26.5.1992.- Narodil sa v Malackách bývalý minister vnútra a exriaditeľ Slovenskej informačnej služby Ladislav Pittner (90). Zomrel 15.8.2008.- Narodil sa v Bratislave dramaturg, režisér, scenárista a vysokoškolský profesor Martin Porubjak (80). Zomrel 27.3.2015.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši úspešný vodný slalomár Michal Martikán (45), ktorý je olympijským víťazom z Atlanty 1996 a Pekingu 2008. Dve strieborné olympijské medaily získal na Letných olympijských hrách v Sydney v roku 2000 a na LOH v Aténach v roku 2004. Je 7-násobným majstrom sveta.- Narodil sa v Piešťanoch textár, libretista a prekladateľ Oto Kaušitz (115). Zomrel 30.4.1982.- Narodil sa v Žiline spevák, podnikateľ a politik Karol Konárik (75).- Narodila sa v Bratislave divadelná a filmová herečka Zdena Studenková (70), členka Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.- Narodil sa v Bojniciach Miloslav Mečíř (60), bývalý slovenský profesionálny tenista, olympijský víťaz zo Soulu 1988. Z okruhov ATP má desať titulov v singli a deväť v debli. Dvakrát si zahral grandslamové finále.- Narodil sa v Dubnici nad Váhom umelecký fotograf Eduard Nepomuk Kozič (195). Vynašiel vlastnú metódu farebnej fotografie - chromografiu, ktorú si dal patentovať. Zomrel 25.4.1874.- Narodil sa vo Viedni maliar, organizátor výstavnej činnosti a výtvarný pedagóg Gustáv Mallý (145). Zomrel 3.5.1952.- Narodil sa v Brezne prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella (60). V auguste 1998 ho vybrali za člena rusko-francúzsko-slovenskej posádky 27. expedície na vesmírnu stanicu Mir.- Narodil sa v Banskej Bystrici džezový hudobník Vlado (Vladimír) Vizár (80).- Narodil sa v Budči publicista, ľudovo-výchovný pracovník a národný buditeľ Július Plošic (205). Zomrel 19.5.1899.- Narodil sa v Martine dramaturg, herec a režisér Daniel Michaelli (95). Zomrel 7.11.1980.- Narodil sa v Smižanoch divadelný a filmový herec Vladimír Durdík ml. (75). Zomrel 9.3.2003.- Narodil sa v Bánovciach nad Ondavou básnik a prekladateľ Pavol Horov (110), vlastným menom Pavol Horovčák. Zomrel 29.9.1975.- Narodil sa v Martine architekt Vladimír Dedeček (95), projektant bratislavských vysokoškolských budov a areálov, prístavby Slovenskej národnej galérie v Bratislave, Štátneho archívu v Bratislave a iných.- Narodil sa v Krupine atlét, venujúci sa chôdzi na 20 km a 50 km Miloš Bátovský (45).- Narodil sa v Hronci divadelný a filmový herec, recitátor a pedagóg Ladislav Chudík (100), dlhoročný člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárnil veľké množstvo postáv. Zomrel 29.6.2015.- Narodil sa v Bratislave architekt Ľubomír Titl (95). Zomrel 28.1.2018.- Narodila sa v Sevľjuši slovenská spisovateľka, scenáristka a dramaturgička Alta Vášová (85).- Narodil sa v Pezinku rakúsko-uhorský šachový majster, po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie československý šachový veľmajster Richard Réti (135). Zomrel 6.6.1929.- Narodil sa v Kežmarku básnik, spisovateľ, dramatik a prekladateľ Anton Prídavok (120). Zomrel 12.5.1945.- Narodil sa v obci Veľká architekt a podnikateľ Ľudovít Jendreják (95). Zomrel 1.11.2017.- Narodil sa vo Veľkej Doline filmový historik, scenárista a režisér Ivan Rumanovský (95). Zomrel 5.12.2001.- Narodil sa v Piešťanoch výtvarník, zakladateľ konceptuálneho umenia na Slovensku Július Koller (85). Zomrel 17.8.2007.- Narodil sa v Leviciach fotograf Ladislav Bielik (85), známy svojimi vysoko cenenými reportážnymi fotografiami z počiatkov okupácie (1968) Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Zomrel 24.3.1984.- Narodil sa v Trenčíne divadelný režisér Ľubomír Vajdička (80).- Narodil sa v Španej Doline spisovateľ a prekladateľ Viliam Ries (120). Zomrel 23.2.1989.- Narodil sa v obci Vidiná prírodovedec, odborný publicista a múzejník Augustín Kubíni (Kubínyi) (225), spoluzakladateľ Uhorskej geologickej spoločnosti. Zomrel 19.9.1873.- Narodil sa v Bratislave teológ, filozof a polyglot, ktorý ovládal deväť jazykov vrátane arabčiny a hebrejčiny Juraj Strečko (295), rektor evanjelického lýcea v Bratislave. Zomrel 2.11.1795.- Narodil sa v Novom Meste nad Váhom publicista, bibliograf, národný buditeľ a senior evanjelickej cirkvi Pavel Peter Roy (185). Zomrel 5.12.1909.- Narodil sa v Bratislave významný šachista Július Kozma (95), ktorý bol dlhoročným československým reprezentantom v šachu a vôbec prvým Slovákom, ktorý získal titul medzinárodný majster (1957). Zomrel 26.11.2009.- Narodil sa v Košiciach hokejista, reprezentant Ladislav Nagy (45).- Narodila sa v Šuranoch šľachtičná Žofia Bosniaková (415), ktorá si povesť svätice vyslúžila nielen cnostným životom, ale aj neobyčajným úkazom, keď jej 35-ročné telo uložené do krypty na Strečnianskom hrade našli po 55-rokoch neporušené a také zostalo aj po prevezení do kaplnky v Tepličke nad Váhom. Zomrela 28.4.1644.- Narodil sa v Trenčíne religionista, etnograf, slavista, folklorista, redaktor, prekladateľ a literárny vedec Ján Komorovský (100), zakladateľská osobnosť slovenskej religionistiky. Zomrel 20.3.2012.- Narodil sa v Bratislave básnik a textár Ľubomír Zeman (75).- Narodila sa v Trnave herečka Oľga Šalagová (80).- Narodil sa v Bratislave zakladateľ hvezdární v talianskom Janove a Neapole a vo švajčiarskej Ženeve, matematik a astronóm František Xaver Zach (270), organizátor prvého medzinárodného astronomického kongresu. Zomrel 2.9.1832.- Narodil sa v Martine orientalista, arabista, ktorý sa zameriava na stredovekú arabskú historiografiu a literatúru Ján Pauliny (85). Zomrel 25.1.2021.- Narodila sa v Bratislave profesionálna tenistka Janette Husárová (50).- Narodila sa v Kežmarku slovenská spisovateľka, historička a autorka literatúry pre deti a mládež Nora Baráthová (80).- Narodila sa v Bratislave herečka a speváčka Jana Hubinská (60).- Narodil sa spevák a gitarista Jozef "Dodo" Dubán (60), člen skupín Money Factor a Tublatanka. Zomrel 25.4.2003.- Narodil sa v Bratislave všestranný bubeník (džez, rock, pop) Marcel Buntaj (50).- Narodil sa v Moravskom Lieskovom herec, režisér a prekladateľ Martin Hollý st. (120), priekopník inscenovania slovenskej klasickej komediálnej tvorby ako napríklad Geľo Sebechlebský, Kubo či Ženský zákon. Zomrel 1.10.1965.- Narodila sa v Rajci spisovateľka životopisných kníh a autorka literatúry faktu Margita Valehrachová-Matulayová (115). Zomrela 10.10.1990.- Narodil sa v Tornali hudobný skladateľ, dirigent, pedagóg Juraj Tandler (90). Zomrel 11.1.2020.- Narodil sa v Liptovskom Hrádku katolícky biskup a národovec Marián Blaha (155). Zomrel 21.8.1943.- Narodil sa v Hliníku nad Váhom lekár, pediater, organizátor moderného detského lekárstva na Slovensku Alojz Chura (125). Zomrel 24.7.1979.- Narodil sa v Bratislave spevák a hudobník (pôsobil napr. v kapelách Demikát, Modus) Marián Greksa (65).- Narodil sa v Beniakovciach publicista a vysokoškolský pedagóg Juraj Dubinský (110), prvý riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied, odborník na kozmickú fyziku a fyziku vysokých energií. Zomrel 22.11.1994.- Narodil sa v Skalici rímskokatolícky kňaz, náboženský publicista, charitatívny pracovník a zakladateľ azylového domu a resocializačného centra RESOTY Anton Srholec (95). Zomrel 7.1.2016.- Narodil sa v Košiciach právnik, bývalý predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky Ján Mazák (70) a súčasný predseda Súdnej rady, ktorý od 7.10.2006 do 7.10.2012 zastával funkciu generálneho advokáta na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi odborný publicista, vysokoškolský pedagóg a lekár František Viliam Lippich (225), priekopník zdravotníckej starostlivosti a autor prvého vedeckého diela o alkoholizme u nás. Zomrel 12.12.1845.- Narodil sa vo Veľkých Kostoľanoch spisovateľ a básnik, autor literatúry pre deti Jozef Pavlovič (90). Zomrel 11.10.2020.- Narodil sa v Tisovci spisovateľ, štúrovský básnik, folklorista a spoluzakladateľ Tatrína Jonatán Dobroslav Čipka (205). Zomrel 14.2.1861.- Narodila sa v Žiline populárna speváčka a hudobníčka Zuzana Smatanová (40).- Narodil sa v Košiciach hokejista Ladislav Troják (110), prvý Slovák v reprezentačnom výbere Česko-Slovenska a zároveň prvý slovenský hokejista s titulom hokejového majstra sveta z roku 1947. Zomrel 8.11.1948 pri páde lietadla nad kanálom La Manche.- Narodil sa v Bernolákove bývalý futbalista a reprezentant Tibor Jančula (55).- Narodil sa v Žiari nad Hronom spisovateľ sci-fi a fantasy Juraj Červenák (50).- Narodil sa v Tvrdošíne politik, novinár a pedagóg Ignác Gessay (150), významný predstaviteľ slovenských novín a spolkov v USA, spoluzakladateľ Slovenskej ligy v USA a signatár Pittsburskej dohody. Zomrel 12.8.1928.- Narodil sa v Bratislave prozaik a básnik tzv. "barbarskej generácie" Kamil Zbruž (60), autor experimentálneho románu Spitý imidž či básnickej zbierky Primitív.- Narodil sa vo Veľkých Ostraticiach John Vacval (105), predseda Svetového kongresu Slovákov žijúcich v zahraničí. Zomrel 8.3.2016.- Narodil sa hudobný skladateľ, dramaturg a režisér Jozef Revallo (80). Zomrel 25.6.1993.- Narodila sa v obci Gajary herečka Terézia Kronerová-Hurbanová (100), manželka herca Jozefa Kronera a matka herečky Zuzany Kronerovej. Zomrela 15.6.1999.- Narodil sa v Hontianských Moravciach nezabudnuteľný herec, hudobník, hudobný skladateľ, moderátor Jaroslav Filip (75). Zomrel 11.7.2000.- Narodil sa v Bratislave lekár, botanik, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ viedenskej botanickej záhrady, spoluautor prvej ilustrovanej učebnice botaniky, spoluzakladateľ a člen Viedenskej akadémie vied, historik a jazykovedec Štefan Ladislav Endlicher (220). Zomrel 28.3.1849.- Narodil sa v Pukanci spisovateľ, prvý a posledný evanjelický biskup preddunajského dištriktu Fridrich Baltík (190). Zomrel 26.5.1919.- Narodil sa v Martine ekonóm a podnikateľ Vladimír Pietor (145), funkcionár Matice slovenskej, ktorý sa pričinil o rozvoj slovenského chemického priemyslu. Zomrel 30.11.1952.- Narodil sa v Prešove medzinárodne úspešný dokumentarista a filmový režisér Marko Škop (50).- Narodila sa vo Vilniuse nestorka slovenských múzejníkov, historikov umenia, archeológov a numizmatikov, archeologička a historička Ľudmila Kraskovská (120). Zomrela 26.6.1999 v Bratislave.- Narodil sa v Prešove herec a moderátor Michal Hudák (55).- Narodil sa v Senici kardiochirurg Ivan Šimkovic (105), ktorý sa zaslúžil o vznik a rozvoj kardiochirurgie na Slovensku. Zomrel 26.10.2007.- Narodil sa v Smižanoch básnik Pavol Suržin (85). Zomrel 22.8.1992.- Narodil sa v Hlohovci básnik, esejista, prekladateľ, člen básnickej skupiny Osamelí bežci a textár Ivan Štrpka (80), bývalý šéfredaktor literárneho periodika Romboid.- Narodil sa v Bratislave dramaturg, scenárista, textár (Prúdy, Elán), básnik, spisovateľ a cestovateľ Boris Filan (75).- Narodil sa v Bratislave maliar, grafik, sochár a šperkár Daniel Brunovský (65).- Narodil sa v Slovenskom Pravne astronóm, fyzik, publicista, spisovateľ a odborník v poisťovníctve Ján Alojz Wagner (160). Zomrel 18.10.1930.- Narodil sa v Cerove redaktor, dramatik, evanjelický farár Gustáv Zoch (140). Zomrel 10.2.1924.- Narodil sa v obci Krivá právnik, diplomat, exilový pracovník Jozef August Mikuš (115). Zomrel 19.5.2005.- Narodil sa v Košiciach hudobný skladateľ Peter Cón (75). Zomrel 24.10.1992.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši básnik, stredoškolský pedagóg a esejista Ivan Laučík (80), člen básnickej skupiny Osamelí bežci. Zomrel 12.5.2004.- Narodil sa v Ratkovej filmový a divadelný herec Boris Farkaš (70), člen Divadla Astorka Korzo '90 v Bratislave.- Narodil sa v Čiernom Balogu významný historik Milan Zemko (80). Zomrel 13.9.2013.- Narodil sa v Bratislave bývalý futbalista a reprezentant Marián Zeman (50).- Narodil sa v Trenčianskej Teplej koncertný majster, huslista a hráč na starých nástrojoch Peter Zajíček (70).- Narodil sa v Skalici básnik a spisovateľ Miroslav Brück (60).- Narodila sa v Košiciach speváčka, textárka a prekladateľka Miroslava (Mirka) Brezovská (60).- Narodil sa v Bratislave mäsiarsky podnikateľ Rudolf Manderla (140). V rokoch 1933 – 1935 nechal postaviť prvú výškovú budovu v Bratislave - obchodný a obytný dom "manderlák". Zomrel v roku 1968.- Narodil sa v Banskej Bystrici džezový hudobník Juraj Tatár (55).- Narodila sa Edita Grosmanová (100), rodená Friedmanová, ktorá bola v prvom dievčenskom transporte z Popradu do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Zomrela 1.8.2020.- Narodil sa v Trnave športovec, pedagóg, tréner plávania Ladislav Hlavatý (85).- Narodil sa v Bratislave tenista Martin Kližan (35).- Narodil sa v Čiernom Balogu v časti Dobroč priekopník moderného lesníctva na Slovensku Jozef Dekret-Matejovie (250). Zomrel 18.1.1841.- Narodil sa v Mošovciach lekár-rádiológ, autor odborných prác a pedagóg Arnošt Lányi (110), zakladateľ slovenskej röntgenológie. Zomrel 3.5.2005.- Narodila sa v Očovej divadelná herečka Anna Maľová (70), členka Činohry Slovenského národného divadla.- Narodila sa v Bratislave folková speváčka, gitaristka a skladateľka Soňa Horňáková (65).- Narodil sa v Ľubietovej sochár Vavrinec Dunajský (240). Zomrel 15.2.1833.- Narodila sa v Košiciach novinárka, prekladateľka Agneša Kalinová (100), ktorá zažila deportáciu, holokaust, prenasledovanie totalitným režimom a odchod do Mníchova, odkiaľ sa prihovárala krajanom z Rádia Slobodná Európa. Zomrela 18.9.2014.- Narodila sa v Bratislave divadelná a filmová herečka Eva Krížiková (90). Hrala vo filmoch V piatok trinásteho, Statočný zlodej či Pozor, ide Jozefína. Zomrela 31.marca 2020.- Narodil sa v Dačiciach spisovateľ Edmund Hlatký (70), autor prozaických kníh ako napríklad História vecí, Jesenný opar alebo Iní ľudia.- Narodila sa v Bratislave úspešná lyžiarka Veronika Velez-Zuzulová (40).- Narodila sa v Kežmarku zjazdová lyžiarka Jana Gantnerová (35), ktorá napríklad reprezentovala Slovensko na Zimných olympijských hrách 2006 v Turíne.- Narodil sa v Seredi literárny vedec, esejista Július Pašteka (100). Zomrel 16.11.2019.- Narodil sa v Blažiciach architekt a vysokoškolský pedagóg Ladislav Kušnír (95), projektant viacerých významných stavieb (napríklad nová časť Úradu vlády v Bratislave, Presscentrum v Bratislave). Zomrel 25.12.2010.- Narodil sa v Liptovskom Jáne režisér, scenárista a vysokoškolský pedagóg Vladimír Balco (75). Medzi jeho filmy patria napríklad Uhol pohľadu, Let asfaltového holuba či Rivers of Babylon. Zomrel 31.8.2017.- Narodil sa v Prešove gitarista, skladateľ, spevák a líder populárnej skupiny IMT Smile Ivan Tásler (45).- Narodil sa v Reiterne slovenský armádny generál Augustín Malár (130), ktorý sa podieľal na príprave Slovenského národného povstania. Zahynul po výsluchu v koncentračnom tábore Sachsenhausen. Po povojnovom vyšetrovaní bolo stanovené, že zomrel pred 28.2.1945.- Narodil sa v Šoporni básnik, prozaik, redaktor, vydavateľ a prekladateľ Rudolf Čižmárik (75), ktorý pracoval v Literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave, v denníku Pravda, v Tlačovej agentúre a v Národnom literárnom centre v Bratislave. Zomrel 10.3.2008.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši športový televízny komentátor Ivan Niňaj (70). Zomrel 29.3.2015.- Narodil sa v Nižnom Hrabovci režisér, výtvarník a grafik Vlastimil Herold (100), jeden zo zakladateľskej generácie slovenského animovaného filmu. Zomrel 10.3.2004.- Narodil sa v obci Hybe architekt, stavebný inžinier, projektant, autor vysokoškolských učebníc, odborný publicista Vladimír Chrobák (115). Zomrel 26.12.1984.- Narodila sa vo Vrútkach prozaička, prekladateľka a redaktorka Hana Zelinová (110). Zomrela 16.3.2004.- Narodil sa v Banskej Bystrici medzinárodne uznávaný astronóm Ján Svoreň (75).- Narodila sa v Bratislave teatrologička Silvia Hroncová (60), bývalá generálna riaditeľka Slovenského národného divadla.- Narodil sa v Bohuniciach herec Samuel Adamčík (120). Zomrel 10.7.1984.- Narodil sa v obci Sebedín-Bečov osvetový pracovník, divadelník, zakladajúci člen Muzeálnej slovenskej spoločnosti a učiteľ Daniel Bodický (160). Zomrel 6.10.1932.- Narodil sa v Košiciach klavirista a skladateľ Peter Toperczer (80). Zomrel 16.8.2010.- Narodil sa v Banskej Štiavnici filmový režisér Vladimír Bahna (110). Medzi jeho najznámejšie filmy patria Zemianska česť, Posledná bosorka alebo Skrytý prameň. Zomrel 19.10.1977.- Narodil sa v Senici spisovateľ, právnik a politik Ivan Horváth (120), ľavicovo orientovaný intelektuál, člen Sociálnodemokratickej strany a od septembra 1944 člen Komunistickej strany Slovenska. Zomrel 5.9.1960.- Narodil sa v obci Radošiná dramatik, textár, scenárista, herec, režisér a umelecký šéf Radošinského naivného divadla Stanislav Štepka (80).- Narodil sa vo Valaskej významný pedagogický pracovník, uznávaný odborník a špecialista v internej medicíne profesor Dionýz Dieška (110). Zomrel 15.6.2006.- Narodil sa v Trenčíne textár Pavol Jursa (70).– Narodil sa v Polkowiciach kamaldulský mních pôsobiaci v Červenom Kláštore na území dnešného Slovenska, botanik, alchymista, lekárnik, autor najstaršieho herbára na Slovensku a prírodovedec Cyprián, vlastným menom Franz Ignatz Jaisge (300). Podľa legendy si zostrojil lietajúci stroj, na ktorom chcel odletieť k Bohu. Zomrel v roku 1775.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši lekár a publicista Jozef Bella (160), ktorého preklad práce pre potreby pôrodných asistentiek bol prvou slovenskou úradne schválenou učebnicou tohto druhu. Zomrel 17.7.1946.- Narodil sa v Martine politik, právnik Ivan Pietor (120), spoluzakladateľ Demokratickej strany, bývalý minister obchodu a dopravy. Zomrel 5.8.1977.- Narodil sa v meste Přerov maliar, sochár grafik Milan Dobeš (95), významný predstaviteľ kinetického umenia.- Narodil sa v Pobedime hokejový brankár, pedagóg a tréner Ján Mitošinka (90), čestný člen Slovenského olympijského výboru, ktorý bol prvým prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja. Zomrel 22.3.2011.- Narodil sa v Ábelovej evanjelický kňaz, zoológ, ornitológ a ichtyológ Ján Šalamún Petian (225), zakladateľ vedeckej faunistiky a ornitológie v Uhorsku. Zomrel 5.10.1855.- Narodil sa vo Vsetíne dramatik a spisovateľ Ferko Urbánek (165), najhrávanejší dramatik v období realizmu. Zomrel 10.12.1934 v Bratislave.- Narodil sa v Banskej Bystrici herec a zabávač Michal Slivka (95). Zomrel 15.10.2007.- Narodil sa v Kráľovej maliar a pedagóg Eugen Lehotský (115). Zomrel 14.11.1970.- Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec Milan Kiš (90), známy z filmov a seriálov ako napríklad Nevera po slovensky či Tisícročná včela. Zomrel 5.3.2007.- Narodil sa v Starej Pazove evanjelický kňaz, spisovateľ a dramatik Vladimír Konštantín Hurban (140). Zomrel 28.9.1950.- Narodil sa v Trnave lekár, katolícky disident a jedna z popredných osobností tajnej cirkvi na Slovensku Silvester Krčméry (100). Zomrel 10.9.2013.- Narodil sa v Bratislave hokejista Anton Šťastný (65), najmladší člen legendárneho hokejového bratského tria. V roku 1980 emigroval do Kanady, kde pôsobil v klube Quebec Nordiques a sa stal úspešným hráčom NHL.- Narodila sa v Budmericiach herečka a bývalá riaditeľka Divadla Andreja Bagara v Nitre Hilda Augustovičová (90). Zomrela 16.12.2022.- Narodil sa v Poprade bývalý hokejový brankár a reprezentant Miroslav Šimonovič (50), zlatý zo svetového šampionátu v Göteborgu v roku 2002.- Narodil sa v Trenčíne herec Štefan Kožka (70). Zomrel 14.12.2020.- Narodil sa v Skalici Jozef Škarnicel (220), významný slovenský tlačiar v 40. - 70. rokoch 19. storočia. Zomrel 1.7.1877.- Narodil sa v Bodiciach spisovateľ, básnik a literárny vedec Ján Gregorec (110). Zomrel 10.6.1982.- Narodil sa v Prešove bývalý hokejista a reprezentant Peter Pucher (50), strieborný z petrohradských majstrovstiev sveta v roku 2000 a zlatý z MS v Göteborg (2002).- Narodil sa v Liptovskej Sielnici osvetový pracovník, jazykovedec a folklorista Ján Miloslav Hroboň (165). Zomrel 16.6.1914.- Narodil sa v Gbeloch fyzik a pedagóg Ladislav Dúbrava (90). Zomrel 3.9.1982.- Narodil sa na Donovaloch-Mistríkoch katolícky kňaz, básnik, kritik a teoretik literatúry Tichomír Milkin (160). Zomrel 4.11.1920.- Narodil sa v Krupine spisovateľ, literárny kritik, historik a publicista židovského pôvodu Juraj Špitzer (105). Zomrel 11.10.1995.- Narodil sa vo Veľkej Poľane maliar a grafik Orest Dubay (105). Zomrel 2.10.2005.- Narodil sa vo Svätom Jure propagátor knižnej kultúry a od roku 1995 prezident, od apríla 2009 čestný prezident Združenia vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky Alexius Aust (80). Zomrel 15.8.2009.- Narodila sa v Dunajskej Strede herečka a dramaturgička Darina Abrahámová (65).- Narodil sa v Bratislave lekár a botanik Ján Teofil Windisch (335), priekopník detského lekárstva. Zomrel 13.2.1730.- Narodil sa v Dolnom Kubíne prozaik a esejista Ján Johanides (90), výrazná spisovateľská osobnosť. Zomrel 5.6.2008.- Narodil sa v obci Svodov maliar, grafik, pedagóg a hudobník Ivan Csudai (65).- Narodil sa v Tisovci evanjelický farár, učiteľ, redaktor, básnik a prekladateľ Milan Kraus (100), člen Spolku slovenských spisovateľov. Zomrel 8.8.2006.- Narodil sa bývalý československý futbalový reprezentant Dušan Kabát (80), ktorý so Spartakom Trnava získal päť majstrovských titulov. Zomrel 19.05.2022.- Narodila sa vo Viedni herečka Slovenského národného divadla a Divadla Nová scéna v Bratislave Lea Juríčková (120). Zomrela 1.2.1967.- Narodil sa v Rabčiciach spisovateľ, redaktor a prekladateľ Milo Urban (120), vedúca osobnosť slovenskej literatúry 20. storočia, ktorého román Živý bič patrí k najčastejšie prekladaným slovenským dielam. Zomrel 10.3.1982.- Narodil sa v Hradišti básnik, spisovateľ a prekladateľ rómskeho pôvodu Dezider Banga (85), autor básnických zbierok: Záružlie a lekno, Rozhovory s nocou, Modrá búrka, Horiaca višňa, Slnečný vánok, Agáty neumierajú. Zomrel 23.11.2022.- Narodil sa v Karvinej bývalý slovenský hokejista, tréner Ernest Bokroš (65).- Narodil sa v Skalici osvetový pracovník, novinár a politik Ján Mallý-Dusarov (195). Zomrel 19.9.1902.- Narodil sa v Bratislave publicista, novinár, rozhlasový pracovník Svetozár Štúr (95), spoluzakladateľ a člen súboru Lúčnica. Zomrel 12.11.2001.- Narodil sa v Šuranoch bývalý futbalista, tréner a československý reprezentant Jozef Barmoš (70).- Narodil sa v Prešove hudobný skladateľ a divadelník Ľubomír Burgr (60).- Narodila sa v ruskom Ťumeni slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová (40), ktorá ako slovenská reprezentantka získala zlatú a striebornú medailu na Zimných olympijských hrách 2010 vo Vancouveri. Víťazstvo z rýchlostných pretekov následne obhájila na ZOH 2014 v Soči.- Narodila sa v Prešove speváčka a herečka Petra Humeňanská (40).- Narodila sa v Považskej Bystrici spisovateľka a výtvarníčka Monika Kompaníková (45), ktorá sa v roku 2011 stala laureátkou literárnej ceny Anasoft litera za knihu Piata loď.- Narodil v Bobote katolícky kňaz, publicista, vydavateľ a zberateľ slovenských literárnych pamiatok Michal Rešetka (230). Zomrel 9.5.1854.- Narodil sa v Linzi slovenský hudobný skladateľ Alfréd Zemanovský (105). Zomrel 4.3.1994 v Banskej Bystrici.- Narodil sa architekt Virgil Droppa (85) starší. Spolu s Viktóriou Cvengrošovou boli autormi Národného tenisového centra, budovy TV Markíza či Štúdia S. Podpísali sa aj pod rekonštrukciu Starej tržnice a riešenie Námestia slobody v Bratislave. Zomrel 20.08.2022.- Narodil sa v Českom Brezove evanjelický kňaz, básnik, prekladateľ a organizátor kultúrneho slovenského života Bohuslav Tablic (255). Zomrel 23.1.1832.- Narodil sa v Skalici dabingový režisér Svätopluk Šablatúra (95), zakladateľ a priekopník dabingu. Zomrel 16.1.2016.- Narodil sa v Bratislave športový redaktor a komentátor Karol Polák (90). Zomrel 17.1.2016.- Narodil sa v Nitre rozhlasový moderátor Július Viršík (60). V 90. rokoch minulého storočia pôsobil v rádiu Rock FM. Bol tiež porotcom v speváckej súťaži Slovensko hľadá SuperStar. Zomrel 26.05.2021.- Narodili sa v Bratislave vodní slalomári, bratia (dvojičky) Pavol a Peter Hochschornerovci (45), trojnásobní olympijskí víťazi.- Narodila sa v Liptovskom Mikuláši maliarka a ilustrátorka, žiačka profesora Albína Brunovského Oľga Bajusová (70). Zomrela 18.11.2012.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši hokejista, bývalý reprezentant Marek Uram (50), zlatý z MS v Göteborgu (2002).- Narodil sa vo Veľkých Levároch dirigent, pedagóg a dlhoročný šéfdirigent Slovenskej filharmónie Ladislav Slovák (105). Zomrel 22.7.1999.- Narodil sa v Topoľčanoch protifašistický bojovník, profesor farmakológie na University of British Columbia Rudolf Vrba (100), vlastným menom Walter Rosenberg. Spolu Alfrédom Wetzlerom úspešne utiekli z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau a poskytli informácie o masových vraždách, ktoré sa tam vykonávali počas holokaustu. Zomrel 27.3.2006 vo Vancouveri.- Narodil sa v Bratislave-Devínskej Novej Vsi lekár-onkológ a odborný publicista Alojz Winkler (105), expert onkologického oddelenia Svetovej zdravotníckej organizácie vo švajčiarskej Ženeve. Zomrel 22.1.1981.- Narodil sa v Spišskej Starej Vsi maliar impresionista Ferdinand Katona (160). Zomrel 1.8.1932.- Narodil sa v Mýte pod Ďumbierom scenárista, literárny kritik, esejista, básnik a vysokoškolský pedagóg Ján Števček (95). Zomrel 26.9.1996.- Narodil sa v Levoči maliar a grafik Karol Baron (85), jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov druhej polovice 20. storočia. Zomrel 29.2.2004.- Narodil sa v Smižanoch bývalý hokejista a bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie v rokoch 2002 - 2006 František Hossa (70). Na MS v Helsinkách (2003) priviedol mužstvo k zisku bronzových medailí.- Narodil sa v Trenčíne režisér dokumentárnych filmov a cestovateľ Pavol Barabáš (65), ktorý je autorom niekoľkých desiatok horských a cestovateľských dokumentárnych filmov.- Narodil sa v Bratislave spisovateľ, básnik a publicista Miloš Žiak (65), autor básnickej zbierky Oheň až požiar či veršovanej grotesky Don Quijote v pekle.- Narodil sa v Hnúšti športovo úspešný kulturista Adam Cibuľa (60), ktorý napríklad v roku 2009 vyhral majstrovstvá Slovenska v kategórii do 65 kg a následne zvíťazil i na majstrovstvách Európy.- Narodila sa v Košiciach tenistka Anna Karolína Schmiedlová (30).- Narodil sa v Rakši evanjelický kňaz a národovec Ondrej Hodža (205), brat Michala Miloslava Hodžu. Zomrel 28.7.1888.- Narodil sa v Topoľčanoch právnik, politik, súčasný predseda slovenskej vlády a predseda strany Smer-SD Robert Fico (60).- Narodil sa v Poprade spisovateľ Pavol Rankov (60).- Narodil sa v Kozárovciach významný dendrológ a riaditeľ Arboréta Mlyňany František Benčať (95). Zomrel 17.1.2010.- Narodila sa v Paríži speváčka populárnej hudby, známa predovšetkým v 60. - 70. rokoch 20. storočia Tatiana Hubinská (80). Zomrela 6.4.1999 v Bratislave.- Narodil sa v Šarišskom Čiernom gréckokatolícky kňaz, básnik, publicista, folklorista Alexander Pavlovič (205), jeden z popredných predstaviteľov národného obrodenia Rusínov. Zomrel 25.12.1900.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči architekt Emil Belluš (125). V polovici 20. storočia patril k najpoprednejším staviteľom na Slovensku. K jeho najznámejším dielam patrí Kolonádový most v Piešťanoch, bývalá budova Národnej banky (dnes Generálna prokuratúra), či obytný súbor na Miletičovej ulici v Bratislave. Zomrel 14.12.1979.- Narodil sa v Čiernom Balogu prozaik, dramatik a scenárista Ladislav Ťažký (100). Bol účastníkom Slovenského národného povstania. Zomrel 20.1.2011.- Narodil sa v Turzovke maliar, pápežský portrétista a neskôr dvorný maliar vo Viedni Bartolomej Dominik Lippay (160). Zomrel 17.1.1920.- Narodila sa v Martine prekladateľka a publicistka Hana Ruppeldtová (130). Zomrela 4.1.1960.- Narodil sa v Prešove hokejový brankár Jaroslav Janus (35).- Narodil sa v Sobotišti evanjelický kňaz, učiteľ a železničný úradník Daniel Jaroslav Bórik (210), ktorý bol počas revolúcie v roku 1848 tajomníkom Slovenskej národnej rady. Zomrel 22.6.1899.- Narodil sa v Hornom Badíne literárny historik, prekladateľ a jazykovedec Jozef Ambruš (110). Zomrel 2.4.1993.- Narodil sa v Krivej spisovateľ, jazykovedec, slavista a esejista Anton Habovštiak (100), ktorý sa zaoberal predovšetkým výskumom slovenských nárečí. Zomrel 14.4.2004.- Narodil sa v Bratislave bývalý futbalista a bývalý reprezentačný tréner Vladimír Weiss st. (60). Ako reprezentačný tréner v roku 2010 postúpil s národným mužstvom na Majstrovstvá sveta v Juhoafrickej republike, kde slovenská reprezentácia porazila v skupine Taliansko a postúpila do osemfinále.- Narodil sa v obci Žbince spisovateľ, básnik, divadelný kritik a prekladateľ Móric Mittelmann Dedinský (110), urobil napríklad prvý preklad Fausta od Johanna Wolfganga Goetheho do slovenčiny. Zomrel 6.5.1989.- Narodil sa v Banskej Hodruši básnik a prekladateľ Ján Švantner (75).- Narodil sa v Čičave ekonóm a predseda Matice slovenskej Marián Tkáč (75), bývalý viceguvernér Národnej banky Slovenska.- Narodil sa v Bratislave spevák, hudobník a skladateľ Robo Grigorov (60), člen legendárnych skupín Prešporok a Ventil RG. Zakladateľ a líder v 80. rokoch 20. storočia populárnej skupiny Midi.- Narodil sa v Rajci architekt a projektant Ferdinand Milučký (95), jeden z najvýznamnejších slovenských architektov druhej polovice 20. storočia. Je autorom krematória v Bratislave, spoluautorom sídliska Trávniky v Bratislave či Domu umenia v Piešťanoch. Zomrel 26.7.2019.- Narodil sa v Banskej Bystrici významný očný lekár-oftalmológ Milan Izák (85).- Narodil sa vo Vígľaši filmový scenárista, dramaturg a bývalý rektor Vysokej školy múzických umení v Bratislave Ondrej Šulaj (75).- Narodil sa v Černovej politik, katolícky kňaz, náboženský spisovateľ, zakladateľ a predseda Slovenskej ľudovej strany Andrej Hlinka (160), významná postava slovenského politického života v prvej polovici 20. storočia a hlavný predstaviteľ slovenského autonomistického hnutia. Zomrel 16.8.1938.- Narodil sa v Čiernom Balogu lekár a operný spevák (tenor) Gustáv Papp (105), ktorý sa od roku 1955 stal po zanechaní lekárskej praxe sólistom Opery Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrel 7.10.1997.- Narodil sa v Skalici študent a účastník Slovenského národného povstania Mirko Nešpor (100). Zomrel 17.12.1944.- Narodila sa vo Zvolenskej Slatine spisovateľka pre deti a mládež Mária Ďuríčková (105). Medzi jej úspešné detské knihy sa radia diela ako My z ôsmej A, Danka a Janka alebo O Guľkovi Bombuľkovi. Zomrela 15.3.2004.- Narodil sa v Dobrej pri Trenčíne básnik, prozaik a autor rozhlasových hier Rudolf Dobiáš (90).- Narodil sa v Trenčíne lekár, epidemiológ a virológ Vojtech Bárdoš (110), objaviteľ prvých dvoch komármi prenášaných vírusov v Európe. Bol expertom Svetovej zdravotníckej organizácie. Zomrel 4.6.1982.- Narodil sa v Liptovskom Mikuláši textár a hudobný skladateľ Dušan Pálka (115), nestor slovenskej tanečnej piesne. Zomrel 28.3.1998.- Narodila sa vo Vyšnom Kubíne spisovateľka Margita Figuli (115), predstaviteľka lyrizovanej prózy. Jej prvou, čitateľsky veľmi úspešnou knihou bola novela Tri gaštanové kone. Zomrela 27.3.1995.- Narodil sa v Trenčíne spisovateľ, historik, právnik a pedagóg Vojtech Zamarovský (105), jeden z najvýznamnejších slovenských autorov literatúry faktu v celosvetovom meradle. Zomrel 26.7.2006.- Narodil sa v Krásnej Hôrke dôstojník a partizánsky veliteľ Ľudovít Kukorelli (110), ktorý ako veliteľ partizánskej skupiny Čapajev, patril k popredným osobnostiam protifašistického odboja na Slovensku. Zomrel počas boja 24.11.1944.- Narodil sa v Kulpíne architekt a staviteľ Milan Michal Harminc (155). Navrhol a naprojektoval také stavby ako napríklad stará a aj nová budova Slovenského národného múzea v Martine, sanatóriá v Novom Smokovci či palác Tatra banky na Námestí SNP v Bratislave (dnes Ministerstvo kultúry). Zomrel 5.7.1964.- Narodil sa v Bratislave sociológ, prozaik, politik a diplomat Martin Bútora (80), bývalý veľvyslanec Slovenskej republiky v USA.- Narodil sa vo Vranove nad Topľou básnik Pavol Hudák (65), autor zbierok ako napríklad Broskyňový súmrak alebo Silvester 1999. Zomrel 18.1.2011.- Narodila sa v Bratislave divadelná a filmová herečka Monika Hilmerová (50).- Narodil sa v Bratislave matematik, fyzik a vynálezca Ján Andrej Segner (320), po ktorom je pomenované vodné koleso, ktoré vynašiel v roku 1750 a neskôr sa stalo základom pre vodné turbíny. Zomrel 5.10.1777.- Narodil sa v Martine spisovateľ Jozef Tatár (70).- Narodil sa v Karlových Varoch slovenský hudobník a skladateľ Václav (Vašo) Patejdl (70), zakladajúci člen skupiny Elán a autor hudby mnohých hitov. Zomrel 19.8.2023.- Narodil sa v Považskej Bystrici tenista Michal Mertiňák (45).- Narodila sa v Medvedzí maliarka Mária Medvecká (110), národná umelkyňa. Bola členkou tvorivej skupiny Život, predstaviteľkou realistickej orientácie v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Zomrela 23.4.1987.- Narodil sa v Nižnej Šuňave literárny historik a bibliograf Ján Mišianik (110). Zomrel 15.11.1972.- Narodil sa v Gbeloch katolícky kňaz, politik, publicista veľký národovec Ferdinand Juriga (150), ktorý bol okrem iného aj spolutvorcom Deklarácie slovenského národa. Bol poslancom uhorského snemu a aj Národného zhromaždenia Československej republiky. Zomrel 23.11.1950.- Narodil sa v Martine básnik a publicista Vladimír Rolko (125). Zomrel 29.7.1971.- Narodil sa v obci Rožňová Neporadza spisovateľ, prekladateľ a scenárista Alfonz Bednár (110), významný predstaviteľ slovenskej prózy druhej polovice 20. storočia. Zomrel 9.11.1989.- Narodil sa v Kysuckom Novom Meste básnik Andrej Majer (160) (pseudonym Dlhomír Poľský). Zomrel 29.12.1935.- Narodil sa v obci Bzince pod Javorinou semitológ, jazykovedec a univerzitný profesor Rudolf Macúch (105). Zomrel 24.7.1993 v Berlíne.- Narodil sa v Bánovciach nad Ondavou karikaturista, grafik, ilustrátor, animátor, režisér, scenárista a prozaik Ivan Popovič (80). Patrí medzi najproduktívnejších predstaviteľov slovenskej animovanej tvorby.- Narodil sa v Tajove prozaik a dramatik, predstaviteľ realizmu v slovenskej literatúre Jozef Gregor Tajovský (150), autor známych spoločensko-kritických próz ako napríklad Maco Mlieč, Mamka Pôstková alebo Horký chlieb. Medzi jeho najznámejšie hry patria: Sľuby, Ženský zákon či Statky-zmätky. Zomrel 20.5.1940.- Narodil sa v Bobrovci jeden z prvých piatich profesionálnych slovenských hercov Jozef Kello (135), člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrel 17.3.1951.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi divadelný, filmový a televízny herec Mikuláš Huba (105), jedna zo zakladateľských a najvýznamnejších hereckých osobností moderného slovenského divadla. Zomrel 12.10.1986.- Narodil sa v Martine bývalý úspešný hokejista Zdeno Cíger (55), bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie.- Narodila sa v Trenčíne úspešná športová strelkyňa v disciplíne skeet Danka Barteková (40), držiteľka svetového rekordu a bronzová medailistka z letných OH v Londýne 2012.- Narodil sa v Nitre futbalista, slovenský reprezentant Miroslav Stoch (35).- Narodil sa vo Zvolene protiturecký bojovník, politik a básnik Valentín Balaša (470), významný predstaviteľ renesančnej poézie v Uhorsku. Zomrel 30.5.1594.- Narodil sa v Bratislave akademický sochár Alexander Bence (75).- Narodil sa vo Veľkom Blahove primáš, huslista a skladateľ Ján Bihari (260), ktorý so svojou kapelou hrával aj na korunováciách v Uhorsku a Poľsku. Zomrel 26.4.1827.- Narodila sa v Zlatých Moravciach maliarka Elvíra Antalová (100). Zomrela v roku 2011.- Narodil sa v Svederníku maliar, grafik a ilustrátor Vincent Hložník (105), ktorého rozsiahle dielo sa stalo základom slovenského moderného výtvarného umenia. Zomrel 10.12.1997.- Narodil sa v Topoľčanoch jeden z najúspešnejších slovenských hokejistov Miroslav Šatan (50), dlhoročný hráč NHL a slovenskej reprezentácie, s ktorou získal jednu zlatú, dve strieborné a jednu bronzovú medailu z hokejových majstrovstiev sveta. V sezóne 2008/2009 získal s tímom Pittsburgh Penguins Stanley Cup.- Narodil sa v obci Prietrž prozaik, scenárista a publicista Ján Jonáš (105), predstaviteľ socialistického realizmu. Zomrel 23.10.1977.- Narodil sa v Bratislave bývalý hokejista a reprezentant Michal Hudec (45).- Narodil sa v Bratislave bábkoherec a bývalý riaditeľ Štátneho bábkového divadla v Bratislave Jozef Skovay (95). Zomrel 7.8.2015.- Narodil sa v Bratislave spevák a basgitarista Jozef Ráž (70), líder skupiny Elán.- Narodil sa v Bratislave sochár Viktor Oskar Tilgner (180), okrem iného aj autor Ganymedovej fontány pred historickou budovou Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrel 16.4.1896.- Narodil sa v Radošovciach organizátor krajanského hnutia Andrej Kučera (135), ktorý bol prvým predsedom Slovenskej ligy v Kanade. Zomrel 26.12.1974.- Narodil sa v Zborove maliar Jakub Bauernfreund (120), ktorý vo svojej tvorbe spájal kubistický štýl so surrealistickým. Zomrel 8.11.1976.- Narodil sa v Bratislave herec, divadelný a filmový režisér Vladislav Pavlovič (100). Okrem iného režíroval filmy ako napríklad Senzi mama, Ring voľný alebo Trofej neznámeho strelca. Zomrel 31.10.1973.- Narodil sa v Bratislave herec, humorista Miroslav Noga (65).- Narodil sa v obci Klčov literárny vedec a pedagóg Šimon Ondruš (100). Zomrel 8.1.2011.- Narodil sa v Kysáči (Srbsko) literárny vedec a prekladateľ Michal Harpáň (80), ktorý pôsobil ako literárny kritik, literárny vedec, redaktor slovenského literárneho časopisu Nový život a srbských literárnych časopisov Index a Polja.- Narodil sa v Hontianskych Nemciach divadelný a filmový herec Marián Labuda (80), populárny aj za hranicami Slovenska a to najmä v Českej republike, predovšetkým kvôli filmu Jiřího Menzla Vesničko má středisková nominovaného na Oscara. Zomrel 5.1.2018.- Narodil sa v Slovenskej Ľupči Bohuslav Cambel (105), jedna z najvýznamnejších osobností slovenskej geológie. V roku 1998 ho Cambridgeská univerzita v Spojenom kráľovstve zaradila medzi 2000 najvýznamnejších osobností vedy 20. storočia. Zomrel 9.7.2006.- Narodila sa v Bratislave speváčka a príležitostná herečka (Pacho, hybský zbojník) Eva Máziková (75).- Narodila sa v Hlohovci herečka Viera Strnisková (95), bývalá členka Novej scény v Bratislave, ktorá neskôr pôsobila v divadlách vo Zvolene a Nitre. Od roku 1962 bola členkou Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrela 31.8.2013.- Narodil sa v Košiciach geológ a vedecký pracovník Dionýz Vass (90).- Narodil sa v Bratislave divadelný, televízny a dabingový herec Marián Miezga (50), člen bratislavského Divadla Astorka Korzo '90.- Narodil sa v Košiciach bývalý úspešný športový gymnasta Samuel Piasecký (40).- Narodil sa vo Zvolene dirigent Slovenského filharmonického zboru a riaditeľ speváckej zložky Lúčnice Štefan Klimo (105). Zomrel 5.1.2000.- Narodil sa v Spišskom Štiavniku filmový dokumentarista a etnológ Martin Slivka (95), priekopník etnografického dokumentu. Zomrel 23.9.2002.- Narodil sa v Spišskej Novej Vsi spisovateľ Milan Čarňanský (65).- Narodil sa v Balažských Ďarmotách právnik a advokát mnohých slovenských národovcov a iniciátor Kongresu nemaďarských národností v Uhorsku Miloš Vladimír Štefanovič (170). Zomrel 21.11.1904 v Martine.- Narodil sa v Levoči literárny kritik, básnik a publicista Valér Mikula (75).- Narodil sa v Bratislave herec a moderátor Juraj Rašla (55).- Narodil sa v Myjave evanjelický kňaz, publicista, spisovateľ, orientalista a filozof Ján Maliarik (155), originálny mysliteľ, znalec mnohých svetových jazykov, ale aj esperanta či sanskrtu, ktorý načrtol víziu univerzálneho svetového štátu. Zomrel 14.7.1946.- Narodil sa v Banskej Bystrici sochár Koloman Makovíny (120). Zomrel 5.2.1963.- Narodil sa v Bratislave maliar a grafik Vladimír Gažovič (85), ktorý čerpá z umeleckého odkazu symbolizmu, secesie, expresionizmu, surrealizmu i najnovších výtvarných prúdov.- Narodil sa v obci Šapinec známy karikaturista rusínskej národnosti Fedor Vico (80), ktorý v legendárnom časopise Roháč vytvoril populárnu postavu Jánošíka.- Narodil sa v Jánovciach kartuziánsky mních a prekladateľ Biblie do slovenčiny Štefan Romuald Hadbavný (310). Zomrel 30.8.1780.- Narodil sa v Starej Turej botanik a autor botanických terminologických slovníkov Ján Vávra (160). Zomrel 17.4.1960.- Narodil sa v Banskej Bystrici herec Ján Koleník (45), člen Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.- Narodil sa v Lipníkoch maliar Július Nemčík (115), ktorý sa venoval prevažne krajinomaľbe. Zomrel 7.1.1986.- Narodila sa v Záhorskej Vsi operná speváčka Lucia Poppová (85), ktorá pôsobila vo Viedni, v Mníchove, ale aj v milánskej La Scale, londýnskej Covent Garden či newyorskej Metropolitnej opere. Zomrela 16.11.1993.- Narodil sa v Kátlovciach katolícky kňaz a básnik Pavol Ušák Oliva (110), predstaviteľ katolíckej moderny. Zomrel 1.3.1941.- Narodil sa v Klenovci evanjelický kňaz, historik a geograf Ladislav Bartolomeides (270). Zomrel 18.4.1825- Narodil sa v Nitre herec Jozef Dóczy (95). Zomrel 21.1.2013.- Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou spevák Pavol Drapák (60), známy predovšetkým z pôsobenia v skupine Metalinda.- Narodil sa v Leštinách právnik a hudobník Mikuláš Zmeškal (265), autor 16 skladieb pre sláčikové kvarteto a osobný priateľ nemeckého skladateľa Ludwiga van Beethovena. Zomrel 23.6.1833.- Narodil sa v Dolnej Lehote bábkar, bábkoherec a zberateľ marionet Anton Anderle (80). Zomrel 16.5.2008.- Narodil sa v Prešove maliar Vladimír Ossif (70).- Narodila sa v Košiciach herečka Zuzana Konócz (45).- Narodila sa v Brezne biatlonistka Ivona Fialková (30).- Narodil sa v Bijacovciach maliar Andrej Bača (150). Zomrel 28.8.1933.- Narodil sa vo Veľkých Kostoľanoch maliar a grafik Cyprián Majerník (115), jeden z najtalentovanejších slovenských výtvarníkov prvej polovice 20. storočia, ktorého tvorbu však ovplyvnila nevyliečiteľná choroba skleróza multiplex. Maliar kvôli nej predčasne ukončil svoj život 4.7.1945.- Narodil sa v Sile katolícky kňaz a básnik Janko Silan (110), vlastným menom Ján Ďurka, predstaviteľ katolíckej moderny. Zomrel 16.5.1984.- Narodil sa v Ružomberku bývalý futbalista a tréner Dušan Galis (75), majster Európy z roku 1976. V rokoch 2004 - 2006 viedol ako tréner slovenskú futbalovú reprezentáciu.- Narodila s v Bratislave poetka a prozaička Jana Beňová (50), autorka zbierok Svetloplachý, Lonochod, Nehota a prozaických kníh Parker, Dvanásť poviedok a Ján Med alebo Plán odprevádzania.- Narodil sa v Rybanoch herec Jozef Kramár (95). Zomrel 4.3.2013.- Narodil sa v Trenčíne futbalista, reprezentant Stanislav Lobotka (30).- Narodil sa v Hlohovci maliar Dezider Castiglione (100). Zomrel 1.3.2005.- Narodil sa v Prešove baletný majster, choreograf a pedagóg Jozef Dolinský (85).- Narodil sa v Bratislave riaditeľ a šéfdirigent Opery Slovenského národného divadla Rastislav Štúr (55).- Narodil sa v Moravskom Svätom Jáne katolícky kňaz, jezuita, básnik a národovec Andrej Kubina (180), zakladajúci a popredný člen Spolku svätého Vojtecha. Zomrel 30.3.1900.- Narodil sa vo Vysokej nad Uhom maliar a ilustrátor Vladimír Popovič (85).- Narodil sa v Dolných Držkovciach príslušník štúrovskej skupiny, básnik a historik Mikuláš Dohnány (200), prvý historik slovenského povstania 1848 - 1849. Zomrel 2.6.1852.- Narodil sa v Báčskom Petrovci literárny historik Andrej Mráz (120), autor významných Dejín slovenskej literatúry. Zomrel 29.5.1964.- Narodil sa v Bratislave sochár Teodor Baník (95). Zomrel 12.4.2017.- Narodil sa v obci Hybe právnik, politik a národovec Ján Ružiak (175), signatár Martinskej deklarácie, prvý dozorca Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, predseda dozorného výboru Tranoscia. Zomrel 28.12.1921.- Narodil sa v Ružomberku politik, jazykovedec Karol Ondrej Krčméry (165), predseda Literárneho odboru Spolku sv. Vojtecha (SSV). Zomrel 2.2.1949.- Narodil sa v Košiciach básnik, textár, redaktor (Dotyky, Literárny týždenník, Mladé rozlety) a publicista Jozef Urban (60). Populárnym sa stal aj textami piesní, z ktorých najznámejší je hit Voda, čo ma drží nad vodou. Zomrel 28.4.1999.- Narodil sa v Dubnici nad Váhom úspešný slovenský hokejista, bronzový z MS vo Fínsku Pavol Demitra (50), dlhoročný hráč v NHL. Jeho posledným pôsobiskom pred tragickou smrťou (zahynul pri havárii lietadla) bola Kontinentálna hokejová liga, hral za Lokomotiv Jaroslavľ. Zomrel 7.9.2011.- Narodil sa v Liptovskej Sielnici katolícky kňaz, publicista, národovec a osvetový pracovník Andrej Rojko (200). Zomrel 10.12.1907.- Narodil sa v Liptovskom Trnovci paleontológ a evanjelický kňaz Ján Šimkovič (170), po prvej svetovej vojne vládny referent pre veci evanjelickej cirkvi na Slovensku. Zomrel 10.10.1931.- Narodil sa v Krompachoch katolícky kňaz, básnik, spisovateľ, prekladateľ a pedagóg Mikuláš Šprinc (110). Zomrel 31.5.1986.- Narodil sa v Bratislave herec Karol Skovay (105), člen Slovenského národného divadla v Bratislave. Zomrel 3.2.1975.- Narodil sa v Bratislave divadelný a filmový herec, podnikateľ a honorárny konzul Seychelskej republiky na Slovensku Andrej (Andy) Hryc (75). Zomrel 31.1.2021.- Narodil sa v Bratislave talentovaný futbalista - reprezentant Vladimír Weiss ml. (35).- Narodil sa v Eisenstadte hokejista, reprezentant Marko Daňo (30).- Narodil sa v Jacovciach katolícky kňaz, vlastivedný pracovník, publicista a národný buditeľ Ján Klempa (185). Zomrel 26.10.1894.- Narodil sa v Turzovke prozaik, básnik, redaktor a publicista Rudolf Jašík (105), jeden z tvorcov novej podoby slovenskej prózy, autor sfilmovaného románu Námestie svätej Alžbety. Zomrel 30.7.1960.- Narodil sa v Ružomberku bývalý hokejista, československý reprezentant Dárius Rusnák (65), ktorý je držiteľom striebornej olympijskej medaily z roku 1984 v Sarajeve, majster sveta z roku 1985, strieborný z majstrovstiev sveta z rokov 1982 a 1983.- Narodil sa v Turzovke katolícky kňaz, publicista a básnik Ján Haranta (115), významný predstaviteľ katolíckej moderny. Zomrel 27.3.1983.- Narodil sa v Bratislave básnik a literárny vedec Michal Habaj (50).- Narodila sa v Martine herečka a moderátorka Veronika Paulovičová (45).- Narodil sa v Polomke politik a generál Mikuláš Ferjenčík (120), ktorý bol počas Slovenského národného povstania spolupracovníkom a zástupcom Jána Goliana a povereníkom Slovenskej národnej rady pre národnú obranu. Zomrel 4.3.1988.- Narodil sa v Suchej nad Parnou prekladateľ, básnik a redaktor Víťazoslav Hečko (105). Zomrel 7.12.1972.- Narodil sa v Snine futbalista, reprezentant Ondrej Duda (30), ktorý v roku 2014 vyhral cenu Petra Dubovského, ktorá sa na Slovensku udeľuje najlepšiemu slovenskému hráčovi do 21 rokov.- Narodil sa v Ružomberku architekt a pedagóg Štefan Šlachta (85), bývalý hlavný architekt mesta Bratislava. Zomrel 26.5.2016.- Narodil sa v Krásne nad Kysucou predstaviteľ moderného slovenského sochárstva, prvý športový letec na Slovensku Vojtech Ihriský (125), spoluautor pomníka P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Zomrel 11.6.1988.- Narodil sa v Detve básnik, spisovateľ, esejista a prekladateľ Imrich Kružliak (110), popredná osobnosť slovenského povojnového exilu, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života. Zomrel 1.2.2019.- Narodil sa v Kalinove maliar Ladislav Gandl (105), predstaviteľ monumentálno-dekoratívnej tvorby. Zomrel 29.12.1991.- Narodil sa v Topoľčiankach divadelný a filmový režisér Pavol Haspra (95). Zomrel 27.4.2004.- Narodil sa v obci Farná divadelný a televízny herec Ivan Letko (90).- Narodil sa v Košiciach archeológ, občiansky aktivista a organizátor rôznych neoficiálnych podujatí, či koncertov v období pred rokom 1989 Ladislav Snopko (75), ktorý bol aj ministrom kultúry Slovenskej republiky v rokoch 1990 - 1992.- Narodil sa v Zlatých Moravciach filozof, pedagóg, publicista, politik Boris Zala (70), ktorý bol v rokoch 2009 až 2019 poslancom Európskeho parlamentu.- Narodil sa v Okrúhlom bankár Michal Bosák (155), ktorý po odchode do USA pracoval najprv ako baník, obchodník s vínom, neskôr založil banku First National Bank a ako prezident tejto banky sa v roku 1907 podpísal na americkú desaťdolárovku. Bol aj jedným zo signatárov Pittsburskej dohody. Zomrel 18.2.1937.- Narodil sa v obci Hybe básnik a prekladateľ Július Lenko (110), autor zbierok Hviezdy ukrutnice, Stužková slávnosť, Čakaj ma pri púpavách a Večerné verše. Jeho tvorba sa vyznačuje nadrealistickými, symbolistickými prvkami ústiacimi do reflexívnej lyriky. Zomrel 18.1.2000.- Narodila sa v Košiciach popova speváčka Barbara Haščáková (45), známa vďaka spolupráci so skupinou Maduar, či neskôr s jej lídrom Erikom Arestom, s ktorým po rozpade Maduaru založila duo MC Erik & Barbara. V roku 1998 získala ocenenie Zlatý slávik v kategórii speváčka. Zomrela 22.11.2023.- Narodil sa v Liptovskom Jáne jazykovedec Ján Stanislav (120), jeden z najvýznamnejších slovenských predstaviteľov modernej slavistiky a autor päťzväzkových Dejín slovenského jazyka. Zomrel 29.7.1977.- Narodil sa v Ružindole typograf, dôstojník 1. čs. armádneho zboru v Zväze sovietskych socialistických republík, komunistický politik a verejný činiteľ Viliam Šalgovič (105). Zomrel (spáchal samovraždu) 6.2.1990.- Narodil sa v obci Chrenovec-Brusno maliar Vladimír Vestenický (105). Zomrel 20.2.1979.- Narodil sa vo Veľkom Rovnom redaktor, rozhlasový, televízny a divadelný dramatik, scenárista, prozaik a básnik Milan Ferko (95). Zomrel 26.11.2010.– Narodil sa v uhorskom Rábe lekár, chemik, balneológ Ján Justus Torkoš (325), ktorý pôsobil ako bratislavský mestský lekár a patril k popredným uhorským osvietenským učencom. Zomrel 7.4.1770 v Bratislave.- Narodil sa v Martine-Vrútkach herec Tibor Bogdan (105), člen Divadla SNP v Martine. Zomrel 22.9.2000.- Narodil sa v Handlovej úspešný futbalista - reprezentant Martin Škrtel (40).- Narodil sa v Prešove spoluzakladateľ Slovenskej ligy a vydavateľ Amerického Slováka Ján Pankúch (155), signatár Clevelandskej a Pittsburskej dohody. Zomrel 28.2.1952.- Narodila sa v Záturčí herečka Oľga Borodáčová-Országhová (125), prvá slovenská profesionálna herečka, ktorá väčšinu svojej kariéry prežila na doskách Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde stvárnila viac ako 320 postáv. Bola manželkou herca a režiséra Janka Borodáča. Zomrela 13.9.1986.- Narodila sa v Dunajskej Strede herečka Slávka Halčáková (50).- Narodil sa v Dlhom Poli redaktor Národných novín a humoristického časopisu Černokňažník a herec Slovenského spevokolu Juraj Čajda (180). Zomrel 19.2.1913.- Narodil sa v Nadliciach bývalý riaditeľ Slovenskej filharmónie, hudobný skladateľ Dezider Kardoš (110), zakladateľ a významný predstaviteľ slovenského symfonizmu. Zomrel 18.3.1991.- Narodil sa v Žiline všestranný výtvarník a pedagóg Ladislav Čarný (75), patrí k najvýznamnejším predstaviteľom umeleckej generácie nastupujúcej na slovenskú výtvarnú scénu v polovici 70. rokov 20. storočia.- Narodil sa v Kežmarku známy katolícky kňaz Marián Kuffa (65), zakladateľ domovov pre ľudí v núdzi.- Narodila sa v obci Rimavská Seč spisovateľka a autorka kníh pre deti a mládež a prekladateľka Jarmila Štítnická (100), redaktorka časopisu Zornička a autorka zbierok Krásny deň a Riekanky z čítanky a bábkových hier Janko a tátoš alebo Orlia skala. Zomrela 7.4.1980.- Narodil sa v Trnovci nad Váhom diplomat, bývalý minister zahraničných vecí SR a bývalý poslanec Národnej rady SR Eduard Kukan (85). Zomrel 9.2.2022.- Narodil sa v Bijacovciach jezuita a misionár Ján Simonides (385), vyhlásený v roku 1950 za blahoslaveného. Umučili ho a zavraždili 31.10.1674.- Narodil sa v Budapešti básnik, novinár a politik Ladislav Novomeský (120), ktorý bol v medzivojnovom období ľavicovým novinárom a členom skupiny DAV. Je autorom zbierok Nedeľa, Romboid, Otvorené okná, Svätý za dedinou, Pašovanou ceruzkou a po dlhšej odmlke vydal zbierky Do mesta 30 minút a Stamodtiaľ a iné. Zomrel 4.9.1976.- Narodil sa v Martine právnik, spisovateľ a básnik Janko Jesenský (150), prvý slovenský laureát titulu národný umelec. Autor básnických zbierok Verše, Zo zajatia, Verše II., Po búrkach, Proti noci, Na zlobu dňa či Jesenný kvet. Medzi jeho rozsiahlejšie prózy patria romány Cestou k slobode a dvojzväzkový kriticko-satirický román Demokrati. Zomrel 27.12.1945.- Narodil sa v Kunove literárny historik, bibliograf a prekladateľ Jozef Bánsky (105). Zomrel 18.1.1956.- Narodila sa v Myjave divadelná a filmová herečka Jana Oľhová (65).