Október v kine. Deväť noviniek, ktoré musíte určite vidieť

Bratislava 3. októbra (OTS) - Aj na tieto novinky sa môžete tešiť v kinách v Cinema City. Vychutnajte si bohatú ponuku októbrových noviniek na veľkom plátne aj v špeciálnych formátoch SUPERSCREEN a 4DX s obľúbenou Pepsi, voňavým popcornom, či nachos.Október odštartujeme Ladies Night s premietaním filmu Pani Harrisová ide do Paríža . Príbeh Ady Harrisovej (Lesley Manvilleová nominovaná na Oscara), ktorá žije veľmi pokojný život v povojnovom Londýne. Živí sa upratovaním domov svojich bohatých susedov, občas si zájde s priateľkami do kaviarne a po večeroch spomína na svojho zosnulého manžela. A to je všetko, čo od života očakáva a chce. Výnimkou sú šaty od slávneho francúzskeho návrhára Christiana Diora, po ktorých túži. Svoj nedosiahnuteľný sen má každý deň pred očami v šatníku jedného z domov, ktoré upratuje. Jej život sa prevráti naruby, keď dostane vyplatený príspevok pre vojnové vdovy. Ani na chvíľu sa nezamýšľa nad tým, čo s peniazmi urobí. Najprv si kúpi letenku do Paríža, aby o niekoľko dní neskôr odvážne vstúpila do chrámu módy, sídla Christiana Diora, a splnila si svoj bláznivý sen. Ako dopadne príbeh Ady sa dozviete v predstihu na Ladies Night v Cinema City Aupark.Zlomyseľne vtipná komédia z pracovného prostredia Dobrý šéf . Julio Blanco (Javier Bardem) nie je žiadny neosobný korporátny manažér. Jeho továreň na priemyselné váhy Básculas Blanco je rodinná firma, ktorú viedol už jeho otec. Všetkých v nej pozná, všetci poznajú jeho a on berie rodinné podnikanie naozaj vážne. „Viete, že sme so ženou nemali deti. Mojimi deťmi ste vy všetci,“ pripomína svojim zamestnancom. Na stenách jeho kancelárie už visí poriadna zbierka diplomov za vzornú firmu a teraz si dal predsavzatie získať ďalšie uznanie – regionálnu cenu za najlepší podnik. O niekoľko dní príde do továrne komisia na udeľovanie cien a všetko musí byť tip-top. Lenže práve v tom okamihu sa všetko začne rúcať. Vedúci výroby Miralles, inak spoľahlivý profesionál, je teraz úplne mimo, pretože doma rieši manželské problémy. Vedľa továrne demonštruje nedávno prepustený José a máva transparentmi, na ktorých nestojí nič, čo by mala komisia vidieť. Aby toho nebolo málo, je tu Liliana, nová stážistka na marketingu. A Julio Blanco má skrátka na stážistky slabosť. Obzvlášť na tie, ktoré si rady nechajú zaviazať oči. O tom, ako skončí Julio Blanco sa dozviete od 6. októbra vo všetkých kinách Cinema City.Nový film Adama Sedláka je príbehom jednej piatkovej noci a divokou jazdou, plnou drog a rapu. Adam Mišík v ňom predáva kokaín, chce však preraziť ako hudobník a urobiť banger. Snímka BANGER sa vďaka svojej atmosfére, nekompromisnému, originálnemu štýlu aj nečakanému humoru stala jednou z najväčších filmových udalostí na tohtoročnom festivale v Karlových Varoch, na ktorom si vyslúžila nadšené ohlasy kritikov i divákov. „Každý bude poznať moje meno, každý bude poznať môj ksicht.“ Hlavný hrdina Alex v podaní populárneho českého speváka Adama Mišíka predáva ten najlepší kokaín v Prahe, s dílovaním chce však raz a navždy skončiť. Jeho snom je presláviť sa na rapovej scéne a nahrať vlastný banger (inými slovami, dobrú pieseň, hit). Okrem toho sa s ním práve rozchádza jeho priateľka a Alex jej chce dokázať, že na to má. Táto noc je na zmenu ako stvorená. Jeho kamarát Láďa totiž na feat zohnal rapera Segeia Barracudu, a to znamená vstupenku medzi top hráčov. Táto vstupenka však nebude lacná a Alex s Láďom musia za pár hodín zohnať poriadny balík peňazí. Vyrážajú preto na bláznivú, adrenalínovú jazdu nočným mestom, aby predali všetky drogy, ktoré doma ešte našli. Film Banger si môžete pozrieť od 6. októbra vo všetkých kinách Cinema City.Takmer 5000 rokov po tom, čo získal nadľudské sily egyptských bohov, následne bol uväznený. Black Adam (Dwayne Johnson) je oslobodený zo svojej hrobky a je pripravený konať v zmysle svojej jedinečnej formy spravodlivosti v modernom svete. Ako dopadne príbeh akčného filmu natočený na motív komiksov z vydavateľstva DC Comics o rovnomennej postave sa dozviete 20. októbra vo všetkých kinách Cinema City.Jérôme je nenapraviteľný klamár. Jeho rodina ani kamaráti už neznesú jeho každodenné výmysly a snažia sa mu dohovoriť. Jérôme však nepočúva, čo mu hovoria. Zaplieta sa do lží čoraz viac, až kým ho nezasiahne kliatba a jeho klamstvá sa začnú stávať skutočnosťou. A vtedy začne ozajstná nočná mora. Komédiu Klamár na plný úväzok si môžete pozrieť od 27. októbra vo všetkých kinách Cinema City.Na konci októbra sa môžu všetci fanušíkovia hororov tešiť na snímku Diablova korisť . Zvyšujúci sa počet démonických posadnutí po celom svete donúti Katolícku cirkev znovu otvoriť školu na výučbu kňazov v rituáloch exorcizmu. Tú začne navštevovať aj sestra Ann, aj keď je mníškam zakázané vykonávať exorcizmus. Hneď pri prvom prípade sa však sestra Ann stretne s tým istým démonom, ktorý v detstve posadol mamu.Zažite ohromujúce svetové turné Coldplay Music Of The Spheres vo vašom kine počas veľkolepej globálnej udalosti – spektakulárny priamy prenos vypredaného koncertu zo štadiónu River Plate v Buenos Aires! Táto koncertná tour zbiera nadšené recenzie od fanúšikov aj kritikov. The Guardian ju označil za „skutočne ohromujúcu“. New Yor Post ju popisuje ako „noc, kedy sa budú písať dejiny“ a Glasgow Evening Times o nej hovorí ako o „najväčšej show na Zemi“. Coldplay si tak môžete užiť na veľkom plátne v priamom prenose z Argentíny. Budete počuť legendárne hity ako Yellow, The Scientist, Fix You, Viva La Vida, A Sky Full Of Stars a My Universe na štadióne plnom svetiel, laserov, ohňostrojov a LED náramkov – to všetko spolu robí z koncertov Coldplay tak radostný zážitok. Skvelo natočené celovečerné vystúpenie režíruje uznávaný režisér Paul Dugdale, držiteľ ceny BAFTA a nominácií Grammy. Upozorňujeme, že táto udalosť bola časovo posunutá – jedna sa o tzv. zmeškaný priamy prenos, aby vyhovoval nášmu časovému pásmu, vzhľadom k časovému posunu z Argentíny. Neváhajte a uchmatnite si aj vy váš lístok na ohromujúce svetové turné Coldplay Music Of The Spheres , ktorá sa bude premietať 29. októbra už dnes.29. októbra budete môcť byť súčasťou celosvetovej udalosti na živo bude 15.