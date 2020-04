Oktoberfest sa tento rok pravdepodobne neuskutoční

Mníchov 16. apríla (TASR) - Nemecký pivný festival Oktoberfest, najväčšie podujatie svojho druhu na svete, sa tento rok vzhľadom na pandémiu COVID-19 pravdepodobne neuskutoční. Vyhlásil to vo štvrtok premiér spolkovej krajiny Bavorsko Markus Söder, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Oktoberfest každoročne priláka do bavorskej metropoly Mníchov približne šesť miliónov návštevníkov, z ktorých veľkú časť tvoria zahraniční turisti. Hodovníci sedia spolu za dlhými stolmi, popíjajú rôzne druhy piva, jedia klobásy, praclíky alebo bravčové kolienko, počúvajúc pritom miestnu folklórnu hudbu.



Söder novinárom povedal, že je veľmi skeptický, pokiaľ ide o konanie aktuálneho ročníka festivalu. Dodal, že finálne rozhodnutie spraví s mníchovským starostom Dieterom Reiterom v priebehu nasledujúcich dvoch týždňov. Oktoberfest 2020 sa má podľa pôvodných plánov konať od 19. septembra do 4. októbra.



Nemecká vláda a premiéri spolkových krajín sa v stredu dohodli na postupnom zmierňovaní niektorých karanténnych opatrení zavedených v marci so zámerom zamedziť šíreniu nového typu koronavírusu, ktorý vyvoláva chorobu COVID-19, ale zdôraznili, že veľké podujatia budú zakázané do 31. augusta.