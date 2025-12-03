Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. december 2025Meniny má Oldrich
< sekcia Magazín

Oldrich je dôveryhodný

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Panovačná povaha týchto mužov vnáša do ich života veľa konfliktov.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. decembra (TASR) - Mužské meno Oldrich má nemecký pôvod a v preklade znamená "dedičný vládca". Na Slovensku sa s nositeľmi tohto krstného mena stretávame výnimočne. Jeho nositelia slávia meniny 3. decembra.

Oldrichovia sú muži, ktorí dosiahnu to, čo chcú. Pokiaľ ide o povolanie, môžu z nich byť dobrí stavební inžinieri, ale aj reportéri, ochotní spoľahlivo plniť úlohy a prejsť pritom celý svet.

Panovačná povaha týchto mužov vnáša do ich života veľa konfliktov. Chcú, aby boli milovaní, hoci oni sami málo prejavujú city. Oldrichovia potrebujú istý čas, kým dozrejú.

Bývajú životaschopní, vitálni, ale nedodržiavajú zdravú životosprávu. Mali by byť opatrní, lebo od prírody sú nespútaní a môžu utrpieť opakované úrazy.

Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá a hnedá. Ochranné rastliny ľubovník a mak, ochranné kamene jantár a granát.
.

Neprehliadnite

Prezident zablahoželal veteránovi Tvarožkovi k 100. narodeninám

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu J. Ráža nebude

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne