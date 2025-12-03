< sekcia Magazín
Oldrich je dôveryhodný
Panovačná povaha týchto mužov vnáša do ich života veľa konfliktov.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 2. decembra (TASR) - Mužské meno Oldrich má nemecký pôvod a v preklade znamená "dedičný vládca". Na Slovensku sa s nositeľmi tohto krstného mena stretávame výnimočne. Jeho nositelia slávia meniny 3. decembra.
Oldrichovia sú muži, ktorí dosiahnu to, čo chcú. Pokiaľ ide o povolanie, môžu z nich byť dobrí stavební inžinieri, ale aj reportéri, ochotní spoľahlivo plniť úlohy a prejsť pritom celý svet.
Panovačná povaha týchto mužov vnáša do ich života veľa konfliktov. Chcú, aby boli milovaní, hoci oni sami málo prejavujú city. Oldrichovia potrebujú istý čas, kým dozrejú.
Bývajú životaschopní, vitálni, ale nedodržiavajú zdravú životosprávu. Mali by byť opatrní, lebo od prírody sú nespútaní a môžu utrpieť opakované úrazy.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá a hnedá. Ochranné rastliny ľubovník a mak, ochranné kamene jantár a granát.
Oldrichovia sú muži, ktorí dosiahnu to, čo chcú. Pokiaľ ide o povolanie, môžu z nich byť dobrí stavební inžinieri, ale aj reportéri, ochotní spoľahlivo plniť úlohy a prejsť pritom celý svet.
Panovačná povaha týchto mužov vnáša do ich života veľa konfliktov. Chcú, aby boli milovaní, hoci oni sami málo prejavujú city. Oldrichovia potrebujú istý čas, kým dozrejú.
Bývajú životaschopní, vitálni, ale nedodržiavajú zdravú životosprávu. Mali by byť opatrní, lebo od prírody sú nespútaní a môžu utrpieť opakované úrazy.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastné farby sú zlatá a hnedá. Ochranné rastliny ľubovník a mak, ochranné kamene jantár a granát.