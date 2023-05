Oldřich Říha, rokenrolový matador z Katapultu, bude mať 75 rokov

Praha/Bratislava 18. mája (TASR) - Rokenrolový matador, dvojnásobný československý zlatý slávik, gitarista, spevák, skladateľ a líder legendárnej kapely Katapult Oldřich Říha bude mať vo štvrtok 18. mája 75 rokov.



Oldřich Říha sa narodil 18. mája 1948 v Prahe. Detstvo prežil Na Cihlárke, kde žil u starej mamy. Jeho veľkou záľubou bola dobrodružná literatúra. Neskôr jeho otca prevelili z Prahy do Plzne, kde sa na základnej škole venoval aj športu. Zaujal ho však rock and roll a ten dostal prednosť pred všetkým ostatným.



Mal 15 rokov, keď začínal s hudbou v skupine Meteor, po ktorej nasledovali formácie Shadows a Memphis. V 60. rokoch minulého storočia si zahral aj v skupinách Black Stars, Sinners, Flemings a Lylis.



V skupine Blues Session a Cathedral začínal 70. roky, od roku 1972 hral v skupine Františka Ringo Čecha. V roku 1975 to už bola skupina Mahagon, kde hral s Jiřím Šindelářom, s ktorým hral už v Black Stars. Ešte v tom istom roku zmenili názov skupiny Mahagon na Katapult.



Väčšinu skladieb dnes už legendárneho Katapultu zložil práve Oldřich Říha a prevažnú časť textov napísal Ladislav Vostárek. Texty pre skupinu písali však aj Pavel Vrba, Pavel Půta, Michal Vukovič a Milan Flanderka. V roku 1976 vyšiel prvý singel so skladbami Půlnoční závodní dráha a Lesní manekýn. V roku 1978 vychádza prvá LP platňa Katapult. Ich popularita bola v tej dobe veľká a dvakrát po sebe, za roky 1979 a 1980 získali Zlatého slávika v kategórii skupina. V roku 1980 vydali druhú LP platňu Katapult 2006.



Ešte v roku 1990 založil Oldřich Říha vlastné vydavateľstvo Pop and Rock. V roku 2000, k 25. výročiu kapely, vychádza album Zlatá deska – 25 let Live. K 30. výročiu vydali v roku 2005 štúdiový album Všechno nebo nic, nazvaný podľa hitu skupiny Small Faces z roku 1966. O rok neskôr vyšlo aj ich prvé DVD Long Live Katapult. V máji 2006 vyšla kompilácia Grand Greatest Hits. V októbri 2008 vychádza 6CD Box Good Bye!, kolekcia šiestich vydaných albumov skupiny a v máji 2009 CD Box s názvom Memorial, ktorý mapuje posledných 15 rokov skupiny.



Po úmrtí dlhoročných spoluhráčov, bubeníka Tolju Kohouta (zomrel 9. októbra 2007), basového gitaristu Jiřího 'Dědka' Šindelářa (zomrel 5. januára 2009) aj hráča na bicích Karla 'Kášu' Jahna (zomrel 27. februára 2009), pokračoval Říha ďalej a jeho novými partnermi boli basový gitarista Andy Budka a hráč na bicích Ondřej Timpl.



V apríli 2010 vydala skupina Katapult nový album Radosti života. O tri roky neskôr vyšla dvojkompilácia Best Of/50 let hraju rock 1963 až 2013. Samotný kompilát ponúka dva disky, prvý je 'classic' a obsahuje štúdiové nahrávky, druhý 'live' zasa živé nahrávky Katapultu, mapujúce všetky obdobia skupiny. V októbri 2016 vydala skupina album s názvom Kladivo na život, ktorý ponúkol deväť nových piesní.



V máji 2018 vyšla trojkompilácia Katapult Essential/Zlatá kolekce. V marci 2020 prišli s novým singlom Zahrajem vám rokenrol! Od marca 2020 skupina nevystupovala, chcela sa vrátiť na pódiá až v dobe normálnej, kedy bude covid prekonaný a nebudú platné žiadne reštrikcie.



V apríli 2023 vydali nový štúdiový album Nostalgia a pod týmto názvom štartuje v júni Říha s novými spoluhráčmi koncertné turné. "Nostalgia by mohla zároveň slúžiť ako môj testament. Uvidíme," uviedol Oldřich Říha. Krátko pred vydaním albumu mal premiéru dokumentárny film Vojín XY. Samotný protagonista v ňom hovorí: "Ja nehrám s Katapultom, ja som Katapult, 24 hodín denne."