Olega láka literárna oblasť

Mužské meno Oleg má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "zdravý, šťastný".

Bratislava 10. septembra (TASR) - Mužské meno Oleg má škandinávsky pôvod a v preklade znamená "zdravý, šťastný". Toto meno je početne zastúpené najmä v rusky hovoriacich a okolitých krajinách. Olegovia majú meniny 10. septembra.

Sú to muži, pri ktorých nevieme, ako ich jednoznačne charakterizovať. Žijú intenzívne a často robia pravý opak toho, čo hovoria. V citovom živote sa prejavujú ako uzavretí, ťažko zo seba dostávajú osobné pocity.

Väčšinou radi študujú. Pokiaľ ide o povolanie, veľmi ich priťahuje literatúra. Preto sa z Olegov môžu stať spisovatelia.

Majú uspokojivé zdravie, ak nie sú priveľmi intelektuálne preťažení. Vo svojom jedálnom lístku by nemali zabúdať na citrusy a cesnak.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby Olegov sú biela a zelená. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor, levanduľa, kamene tigrie oko, topás a achát.
