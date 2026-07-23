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Štvrtok 23. júl 2026Meniny má Oľga
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Oľga sa vyznačuje tvrdou povahou

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Ilustračná fotka. Foto: Teraz.sk

Reagujú rýchlo a svojrázne. Zodpovednosť im je samozrejmá, najlepšie sa cítia v povolaniach, v ktorých treba vynaložiť veľa úsilia a konať samostatne.

Autor TASR
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Bratislava 23. júla (TASR) - Pôvod mena Oľga je severský. Je zaužívané hlavne v rusky hovoriacich a okolitých krajinách. Jeho nositeľky na Slovensku oslovujeme Olinka, Olina. Význam tohto ženského mena je "zdravá", "šťastná".

Oľgy, ktoré majú meniny 23. júla, sa vyznačujú tvrdou povahou. Reagujú rýchlo a svojrázne. Zodpovednosť im je samozrejmá, najlepšie sa cítia v povolaniach, v ktorých treba vynaložiť veľa úsilia a konať samostatne. Skalopevne pritom zastávajú svoj názor. Nositeľky tohto mena sú dosť nedôverčivé a len málokedy sa dajú presvedčiť o nezištnom priateľstve či láske. Ich život pripomína neustály zápas či už v rodine alebo v práci.

Oľgy ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú červená, biela a zelená. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor, levanduľa, kamene tigrie oko, topás a achát.
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