Oliver Hardy by mal 130 rokov, s Laurelom tvorili legendárnu dvojicu

Bratislava 18. januára (TASR) – Preslávila ho nezabudnuteľná postava tvrdohlavého dobráka, ktorý sa takmer vždy dostal do problémov vďaka svojmu popletenému parťákovi a večnému smoliarovi Laurelovi. V utorok 18. januára si pripomíname 130. výročie od narodenia komika Olivera Hardyho.Celým menom Oliver Norvell Hardy sa narodil 18. januára 1892 v Atlante v Spojených štátoch amerických (USA). Svoje krstné meno dostal ako pamiatku na svojho otca, ktorý bol vojnový veterán. Ten zomrel, keď mal Oliver iba desať mesiacov. Jeho rodičia pochádzali z Anglicka a Škótska. Oliver bol od raného detstva talentovaný spevák a herec. Na javisku sa objavil už ako dieťa v populárnej revue s tancom a hudbou.Keďže škola ho príliš nebavila, tak ešte ako mladý utiekol z domu a pripojil sa k divadelnej spoločnosti. Matka sa ho napriek tomu snažila viesť k vzdelaniu a prihlásila ho do internátnej školy. Z tej však tiež utiekol, rovnako aj neskôr z prominentnej hudobnej školy a armádnej vysokej školy. Namiesto pôvodnej predstavy o povolaní budúceho právnika si začal plniť sen o kariére speváka.K žánru komédií a grotesiek sa dostal v roku 1910, keď začal pracovať ako premietač, predavač lístkov a údržbár v prvom kine v americkom meste Milledgeville v Georgii.Krátkometrážny film Outwitting Dad bol vôbec prvý, v ktorom si zahral. Do roku 1915 natočil 50 krátkometrážnych filmov pre Lubin Studio. Do doby, kým sa so Stanom Laurelom prvý raz stretli, mal Oliver za sebou zhruba 270 krátkometrážnych nemých filmov, väčšinou grotesiek, z ktorých sa zachovalo zhruba 100. Do vytvorenia svetoznámeho komického dua však uplynulo ešte niekoľko rokov. Zlomovým bol rok 1927, kedy producent Hal Roach podpísal s Laurelom a Hardym dohodu o spolupráci. Od tej chvíle sa začala svetová kariéra dvoch nezabudnuteľných komikov, počas ktorej nakrútili spoločne 106 krátkometrážnych aj celovečerných filmovPrvý väčší spoločný film Putting Pants on Philip (Filip na návšteve) vznikol v roku 1927. Hardy je v ňom dobrák, ktorý sa tvári, že všetko vie a všade bol. Jeho pompéznosť a tvrdohlavosť ho vždy dostane do problémov. Takmer prázdna tvár smoliara Laurela naznačuje, že je trochu natvrdnutý. Jeho spomalené a popletené reakcie Hardyho takmer vždy rozčúlia. To bol rámec, od ktorého sa neskôr odvíjali ich filmové príbehy. Všetky nedorozumenia, konflikty a bitky sa napokon končia dobre - obrovský Hardy a popletený Laurel si uvedomia, že sa jeden bez druhého nezaobídu.Medzi ich významné spoločné filmy patria Slipping wives, Duck soup či With love and hisses. V novembri 1932 dostali Stan Laurel a Oliver Hardy za grotesku The music box (Sťahujeme klavír) prestížne filmové ocenenie Oscar - za najlepší film v novoutvorenej kategórii krátka komédia. Neskôr nakrúcali aj celovečerné filmy, napr. Laurel a Hardy v cudzineckej légii (The Flying Deuces, 1939), Laurel a Hardy študujú (A Champ at Oxford, 1940), či Laurel a Hardy na mori (Saps at Sea, 1940).Posledný spoločný celovečerný film natočili v rokoch 1950 až 1951. Mal názov Laurel a Hardy zdedili ostrov (Atoll K, známy tiež ako Utopia) a vznikol v koprodukcii Francúzska a Talianska s medzinárodným hereckým obsadením.Od roku 1956 začal Oliver viac dbať o svoje zdravie. Síce sa mu podarilo schudnúť takmer 70 kilogramov, no 14. septembra dostal mŕtvicu, ktorá ho pripútala na lôžko na niekoľko mesiacov. Ďalšie dve mŕtvice utrpel na začiatku augusta 1957. Po nich upadol do kómy, z ktorej sa už neprebral. Zomrel 7. augusta 1957 v Kalifornii vo veku 65 rokov.Nezabudnuteľní komici boli inšpiráciou pre mnohých ďalších hercov. Napríklad legendárni Bud Spencer a Terence Hill natočili vo filme Párna a nepárna podobnú vtipnú scénku so zmrzlinou ako Laurel a Hardy vo filme Come Clean z roku 1931. Prirovnanie k dvojici si vyslúžili dokonca aj nebohá legenda slovenského filmu Marián Labuda a maďarský herec János Bán v kultovom filme Vesničko má středisková z roku 1985. Bán po premiére filmu v USA uviedol, že ho spolu s Labudom kritika označila za Laurela a Hardyho východnej Európy.