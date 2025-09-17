< sekcia Magazín
Olympia je impulzívna
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Ženské meno Olympia má grécky pôvod a v preklade znamená "božská". Na Slovensku nestretneme veľa nositeliek tohto krstného mena. Ak predsa, oslovujeme ich Ola, Oli, Oľa.
Olympie, ktoré majú meniny 17. septembra, vedia byť horlivé aj ľahostajné. Vždy pritom v nich prevláda schopnosť rýchlo vyriešiť problém. V láske sú rovnako ako v živote impulzívne. Žijú nerozvážne a učia sa skôr z knihy, ktorú píše sám život. Ich zmysel pre povinnosť je dosť závislý od okolností a od toho, akú dôležitosť pripisujú konkrétnej činnosti.
Olympie sa rady ukazujú na očiach verejnosti. Sú neustále obklopené partiou priateľov a ľahko sa zamilujú. Sú vitálne aj odolné. Väčšinou rady maškrtia, čo im môže spôsobiť starosti s hmotnosťou. Stravu by si mali dopĺňať predovšetkým vitamínmi A a E.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastnými farbami sú modrá, ružová a oranžová. Ochranné rastliny prvosienka a rebarbora, kamene koral a opál.
