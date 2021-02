Olympic predstavuje klip ku skladbe Pálím tvář, prvý z nového albumu

Bratislava 24. februára (TASR) – Jesenná albumová novinka Kaťata z dielne legendárneho Olympicu výrazne zarezonovala medzi fanúšikmi i v médiách. Nový klávesák Pavel Březina, kontroverzný obal, živelná rocková energia i často provokatívne texty, to všetko vzbudilo možno až nečakanú pozornosť okolo jedenástky nových piesní formácie vedenej Petrom Jandom, ktorá i napriek koronavírusovým komplikáciám stále hýri aktivitou. Najnovšie to dokazuje prvý videoklip z albumu Kaťata, ktorý vznikol v réžii Mejlu Basela ku skladbe Pálím tvář. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.



„Klipy nám veľmi nejdú, ale tento je fakt parádny,“ komentuje lakonicky, ale celkom úprimne a výstižne frontman Petr Janda novinku, ktorá je inšpirovaná románom Obraz Doriana Graya a zaujme minimalistickým, ale o to štýlovejším atmosférickým spracovaním.







„Splnil sa mi ďalší sen, keď som mohol natočiť videoklip jednej z kapiel, ktorá ma ovplyvnila. Ja sám som muzikant a mám obrovský rešpekt voči Olympicu a voči Petrovi, bolo super, že ma prizval k spolupráci. Som poctený, že sa klip Petrovi páči, a je to pre mňa veľké vyznamenanie,“ komentuje spoluprácu na klipe režisér Mejla Basel a dodáva: „Petr ma oslovil i s prácou na ďalšom klipe, takže pre mňa je to veľká medaila.“



Fanúšikovia sa teda okrem Pálím tvář môžu v blízkej budúcnosti tešiť na ďalšie obrazové spracovania nových piesní. Ktorá z jedenástich noviniek bude ďalšou v poradí, to môžeme zatiaľ len hádať. Rozhodne však pôjde o vítané spestrenie čakania na koncertnú prezentáciu albumovej novinky, na ktorej sa hudba z pera Petra Jandu stretáva s textami autorov väčšinou mladšej generácie. Dohromady tvoria výbušnú zmes, ktorá fanúšikov podľa ich reakcií náležite teší a pomáha prečkať dobu bez živého hrania. Všetky novinky okolo Olympicu môžu fanúšikovia sledovať na oficiálnom facebookovom profile kapely, kde okrem iného Petr Janda vysiela tiež svoje pravidelné pondelkové streamy zo štúdia Propast.