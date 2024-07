Olympic zavíta do slovenských miest, Trilogy Tour odštartuje v Martine

Bratislava 24. júla (TASR) - Česká rocková kapela Olympic poteší aj svojich fanúšikov na Slovensku. Legendárne zoskupenie, ktoré sa môže pýšiť viac než 60-ročnou históriou a 22 štúdiovými albumami, sa slovenskému publiku predstaví na aktuálnom Olympic Trilogy Tour.



Turné, v rámci ktorého odznie naživo to najlepšie z trilógie albumov Prázdniny na Zemi (1980), Ulice (1981) a Laboratoř (1984), zavíta do siedmich slovenských miest.



Olympic na čele s 82-ročným frontmanom Petrom Jandom ho odštartuje 9. augusta v Martine, kde podľa Jandu roky nehrali. Slovenská časť turné bude pokračovať 19. septembra v Bratislave, deň na to v Trnave, 21. septembra odohrajú koncert v Trenčíne, ďalšími zastávkami budú Levice (26. 9.), Banská Bystrica (27. 9.) a Poprad (28. 9.).