Olympijská medailistka Bowieová zomrela po komplikáciách pri pôrode

Los Angeles 13. júna (TASR) - Olympijská medailistka a niekdajšia majsterka sveta v behu na 100 m Tori Bowieová zomrela po komplikáciách pri pôrode.



Tridsaťdvaročnú americkú atlétku našli mŕtvu začiatkom mája v jej dome na Floride po tom, čo miestne orgány išli skontrolovať jej stav pre obavy rodiny a priateľov. Presná príčina jej úmrtia bola doteraz neznáma.



Súdny lekár z Orange County v pondelok pri pitve zistil, že Bowieová bola v čase smrti vo ôsmom mesiaci tehotenstva a mala pôrodné bolesti. V správe sa uvádza, že mala trpieť komplikáciami vrátane respiračných ťažkostí a eklampsie, ktorá je spojená s vysokým krvným tlakom a záchvatmi.



Bowieová súťažila do roku 2014 v skoku do diaľky, ale najväčšie úspechy zaznamenala až počas šprintérskej kariéry. V Londýne 2017 sa stala majsterkou sveta v behu na 100 metrov, kde pridala aj zlato v štafete na 4x100 m. Bronzovú medailu vybojovala na stovke na MS 2015 v Pekingu. Na OH 2016 v Riu de Janeiro získala kompletnú medailovú sadu. USA pomohla k zlatu v štafete na 4x100 m, na stovke vybojovala striebro a na dvojstovke bronz.