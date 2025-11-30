< sekcia Magazín
Ondrej a Andrej milujú nezávislosť
Obľúbená farba týchto mužov je červená a biela, ochranný kameň achát.
Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Mužské mená Ondrej a Andrej majú grécky pôvod a v preklade znamenajú "statný", "mužný" "odvážny". Krstné mená Ondrej, Andrej patria na slovenskom území medzi zaužívané.
Ondrejovia aj Andrejovia, ktorí oslavujú meniny 30. novembra, sa zdajú byť trochu leniví. Lenže oni vyčkávajú na vhodnú chvíľu, keď budú môcť konať. Keď sa už do niečoho pustia, rýchlo dosiahnu úspech. Milujú nezávislosť a pohodlie.
Títo roztržití a inteligentní chlapci radi chodia poza školu, najmä ak sa im znepáči nejaký profesor. Inak ich láka technika, inklinujú aj k umeniu.
Ondrejovia, Andrejovia sú citovo založení ľudia. Túžia, aby ich mali radi a aby im to aj dokazovali. Nemajú radi samotu, preto často chodia na večierky. Nositelia týchto mien majú šťastie naklonené na svoju stranu, zázračne im takmer všetko vychádza.
Ak je všetko dobre, vtedy im zdravie slúži, ak sa utápajú v zachmúrenosti, mávajú zdravotné problémy. Mali by sa vyhýbať prievanu.
