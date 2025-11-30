Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Magazín

Ondrej a Andrej milujú nezávislosť

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Obľúbená farba týchto mužov je červená a biela, ochranný kameň achát.

Autor TASR
Bratislava 29. novembra (TASR) - Mužské mená Ondrej a Andrej majú grécky pôvod a v preklade znamenajú "statný", "mužný" "odvážny". Krstné mená Ondrej, Andrej patria na slovenskom území medzi zaužívané.

Ondrejovia aj Andrejovia, ktorí oslavujú meniny 30. novembra, sa zdajú byť trochu leniví. Lenže oni vyčkávajú na vhodnú chvíľu, keď budú môcť konať. Keď sa už do niečoho pustia, rýchlo dosiahnu úspech. Milujú nezávislosť a pohodlie.

Títo roztržití a inteligentní chlapci radi chodia poza školu, najmä ak sa im znepáči nejaký profesor. Inak ich láka technika, inklinujú aj k umeniu.

Ondrejovia, Andrejovia sú citovo založení ľudia. Túžia, aby ich mali radi a aby im to aj dokazovali. Nemajú radi samotu, preto často chodia na večierky. Nositelia týchto mien majú šťastie naklonené na svoju stranu, zázračne im takmer všetko vychádza.

Ak je všetko dobre, vtedy im zdravie slúži, ak sa utápajú v zachmúrenosti, mávajú zdravotné problémy. Mali by sa vyhýbať prievanu.

Obľúbená farba týchto mužov je červená a biela, ochranný kameň achát.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti