Ondrík: V Černákovi uvidíme situácie, ktoré si z 90. rokov pamätáme

Bratislava 27. januára (TASR) - Film Miki, ktorý sledoval cestu bývalého šoféra autobusu na čelo slovenskej mafie, má svoje pokračovanie. Tento týždeň vstúpi do slovenských kín film Černák, ktorý opäť podľa scenára Mira Šifru nakrútil režisér Jakub Kroner. Očakávaný thriller čaká v pondelok v Bratislave slávnostná premiéra.



"V príbehu sa posúvame do rokov 1996 a 1997, o ktorých vieme, že tam už dochádzalo k veľmi silným prepojeniam politiky, tajnej služby s mafie. Táto linka bude v niečom nová oproti tomu, čo videli diváci v prvej časti," povedala pre TASR na pondelkovej novinárskej projekcii žánrového filmu jeho producentka Zuzana Mistríková.



Divákov prenesie do obdobia, keď sa z Mikiho Černáka, chlapca z Telgártu, stal rešpektovaný šéf mafiánskej skupiny. Černákovi to ale nestačí. Chce ovládnuť celé Slovensko. Stať sa bossom všetkých bossov. Cesta na vrchol je však lemovaná zradcami a mŕtvolami. A Černák podcenil tú najsilnejšiu mafiu, aká kedy Slovensku vládla - politikov a ich tajnú službu.



Film, ktorý sa odohráva v rokoch mafiánskych vojen a poukazuje na prepájanie politiky s organizovaným zločinom, môže byť zaujímavý pre tých, ktorí na udalosti konca 90. rokov zabudli, ale aj pre tých, čo v tom čase neboli na svete. "Ten film, napriek tomu, že vychádza z reálnych udalostí, je filmom, to znamená, niekde tie postavy sú možno viac filmové a možno spájajú v sebe viaceré reálne postavy," uviedla Mistríková k snímke, ktorá môže divákov osloviť hereckými výkonmi, kamerou, kvalitnou maskérskou prácou i pôsobivou hudbou.



V hlavnej úlohe sa môžu opäť tešiť na Milana Ondríka. "Miki bol zrod všetkého, ale v Černákovi uvidíme konkrétne situácie, ktoré si z 90. rokov pamätáme, ktoré sa odohrali okolo celej skupiny, respektíve celej slovenskej mafie. A to je na tom to zaujímavé. Niekomu to možno v Mikim chýbalo, tak tu sa toho dočká," avizuje Ondrík. "Pre mňa je však omnoho zaujímavejšie, ako bola politika prepojená s týmito ľuďmi. Dokonca boli podporovaní vrcholnými politikmi, o čom sa veľmi málo hovorí," dodáva filmový Černák. Partiu jeho najbližších stvárnili Dušan Cinkota, Gregor Hološka, Marek Fučík, Gustáv Dietz. Film prináša aj nové postavy, ktoré stvárňujú Jozef Vajda, Miroslav Hanuš, Matěj Hádek či Ivo Kresić. V hereckej zostave nechýba Anna Javorková v postave matky Mikuláša Černáka a Rebeka Poláková v postave jeho manželky.