Onedlho bude možné pozorovať polotieňové zatmenie Mesiaca

Tatranská Lomnica 7. januára (TASR) - O tri dni budú môcť milovníci astronómie na oblohe pozorovať polotieňové zatmenie Mesiaca, ktoré bude viditeľné na väčšine územia Európy. Ján Svoreň z Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici uviedol, že v piatok 10. januára bude možné tento astronomický úkaz pozorovať aj v ďalších častiach sveta, najmä na východnej pologuli.



Zo Slovenska bude vidieť celý proces zatmenia. „Večerný čas pozorovania bude veľmi vhodný, pretože zatmenie sa začne o 18.08 h a trvať bude do 22.12 h. V maximálnej fáze zatmenia o 20.10 h bude v polotieni ponorená väčšina mesačného disku, až 90 percent,“ upozornil na to Svoreň.



Keďže ide o polotieňové zatmenie, Mesiac bude stále viditeľný, len jeho spodná časť bude tmavšia ako horný okraj, ktorý do polotieňa nevstúpi.



„Pokles jasnosti Mesiaca pri polotieňovom zatmení nie je veľký. Výhodou je, že toto zatmenie nastane v zime, keď je obloha spravidla priezračnejšia,“ dodal astronóm.