OneRepublic prvou hviezdou festivalu Colours of Ostrava 2023

Bratislava 17. októbra (TASR) - Festival Colours of Ostrava oznamuje svoju prvú hviezdu na rok 2023, kapelu OneRepublic. Americká pop rocková formácia si v čele so svojim charizmatickým spevákom, multiinštrumentalistom a autorom mnohých skladieb Ryanom Tedderom vydobyla miesto jednej z najúspešnejších súčasných svetových kapiel nielen vďaka hitom Secrets, Apologize, Feel Again, Love Runs Out, Counting Stars, Run alebo Rescue Me. TASR o tom informoval PR manažér Zdenko Hanout.



Do Ostravy príde kapela aj s novým hudobným materiálom. OneRepublic vydali vo februári tohto roku singel West Coast pútajúci na šiesty štúdiový album. Ich nová skladba I Ain´t Worried sa tento rok objavila aj na soundtracku k filmu Top Gun: Maverick. "Z OneRepublic máme veľkú radosť. Som nadšená, že ako prvú hviezdu budúceho ročníka môžeme fanúšikom festivalu ponúknuť práve takto veľké a úspešné meno súčasnej hudobnej scény. A sľubujeme, že čoskoro budú nasledovať ďalšie," uvádza riaditeľka festivalu Zlata Holušová.



Sextet z Colorada si od založenia v roku 2002 podmanil svet pozitívnym pohľadom na život, ktorý sa síce nevyhýba jeho temným stránkam, ale predsa len sa skôr drží Tedderovej filozofie: "Myslím si, že návod, ako urobiť svet lepším miestom, je jednoduchý. Musíte sa starať o druhých ľudí minimálne tak, ako o seba. Domnievam sa, že empatia a láskavosť sú dve najcennejšie vlastnosti na svete."



Aj s ostatným albumom Human OneRepublic fanúšikom poskytli všetko, čo sa od nich čaká - príval pop rockových skladieb o tom, že život je krátky, a pretože ďalší deň vám nikto nezaručí, je potrebné vypadnúť z domu a užívať si, čo to len ide. Aspoň dovtedy, kým nám - ako OneRepublic spievajú v skladbe Love Runs Out - dôjde láska.



Jubilejný 20. ročník festivalu Colours of Ostrava sa uskutoční od 19. do 22. júla 2023 opäť v unikátnej industriálnej oblasti ostravských Dolných Vítkovíc.