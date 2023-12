Operná speváčka Maria Callasová sa narodila pred 100 rokmi

New York/Bratislava 2. decembra (TASR) - Spájala v sebe nádherný soprán so skvelými hereckými schopnosťami, čím sa stala jednou z najväčších operných speváčok na svete a uctievanou opernou divou. Ctitelia jej dali prezývku "La Divina" ("Božská").



V sobotu 2. decembra uplynie od narodenia najslávnejšej opernej umelkyne 20. storočia Marie Callasovej 100 rokov.



Maria Callasová, vlastným menom Maria Anna Sofia Cecilia Kalogeropoulouová sa narodila 2. decembra 1923 gréckym rodičom v New Yorku. Jej rodičia sa však rozišli a v marci 1937 sa matka rozhodla vrátiť s dvoma dcérami do rodného Grécka. S Mariou ale nemala dobrý vzťah a vlastne po celý život si k nej nevedela nájsť cestu.



V Aténach začala Maria Callasová rozvíjať svoj hudobný talent. Jej prvým verejným vystúpením, ktoré absolvovala ako 15-ročná, bol v roku 1938 duet z Pucciniho opery Tosca. Profesionálne debutovala v roku 1941 malou úlohou v operete Franza von Suppého Boccaccio.



Po skončení druhej svetovej vojny odišla v roku 1945 do Spojených štátov, ale už v júli 1947 sa vrátila do Európy - konkrétne do Talianska, kde vo Veronskej aréne slávila 2. augusta 1947 mimoriadny úspech v Ponchielliho opere La Gioconda.



Vo Verone sa zoznámila s o 27 rokov starším talianskym podnikateľom, priemyselníkom a milovníkom hudby Giovannim Battistom Meneghinim, za ktorého sa na jar roku 1949 vydala. O desať rokov neskôr sa v lete 1959 na palube luxusnej jachty Christina začal Callasovej deväťročný vzťah s Aristotelesom Onassisom. Grécky miliardár ju ale v roku 1968 opustil a oženil sa s bývalou prvou dámou USA Jacqueline Kennedyovou.



Manželstvo Marie Callasovej s talianskym podnikateľom Meneghinim bolo manželstvom z rozumu. Oslnivú kariéru, ktorá sa začala dva roky predtým vynikajúcim vystúpením vo Verone, jej totiž pomáhal budovať práve on. Nasledovali londýnska Covent Garden, parížska Grand Opera, newyorská Metropolitan Opera a milánska La Scala, kde vyhrala "vojnu sopránov" s veľkou rivalkou Renatou Tibaldiovou. Callasovej sen vystúpiť v La Scale sa naplnil v decembri 1951, kedy na tomto slávnom opernom javisku debutovala.



Speváčka obdarená nádherným sopránom bola schopná zaspievať dramatické partie v operách Giuseppe Verdiho a Richarda Wagnera, ako aj ľahké koloratúry z opier Gioacchina Rossiniho. Hudobní kritici vyzdvihovali jej techniku bel canto, široký hlasový rozsah a zmysel pre drámu.



Hviezdna sopranistka Maria Callasová zomrela v Paríži 16. septembra 1977 vo veku 53 rokov. Jej popol rozprášili do Egejského mora.



Pri príležitosti 100. výročia narodenia hviezdy svetovej opernej scény otvorili v Aténach 28. októbra 2023 múzeum venované životu a kariére Marie Callasovej, ktoré sa považuje za prvé svojho druhu na svete. Prezentuje viac ako 1300 exponátov vrátane školského zošita, popísaných kníh a notových materiálov, operných šiat a fotografií svetoznámej sopranistky gréckeho pôvodu.



"Veľká diva Maria Callasová sa vracia domov. Sme veľmi hrdí na toto unikátne múzeum, ktoré spája technológiu a živú skúsenosť," povedal počas otvorenia múzea starosta Atén Kostas Bakojannis.







