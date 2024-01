OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 1. januára (TASR) - Novinky z oblasti historického románu, románu pre ženy, cestovateľského záujmu či románu pre deti sú na pultoch slovenských knižných obchodov.



Ben Kane je autorom historického románu Križiak. Rok 1189, Richarda Levie srdce korunujú za anglického kráľa a tým dosiahne svoj dávny cieľ. Nastolí v kráľovstve poriadok a vyrazí na namáhavú križiacku výpravu, aby opätovne dobyl Jeruzalem. Putuje z južného Francúzska až do Talianska, Sicílskeho kráľovstva a ešte ďalej. Keď napokon vpláva do Svätej zeme, čaká ho ťažké dvojročné obliehanie a chýrny saracénsky vodca Saladin. Nie je isté, kto zasadne na prázdny trón Jeruzalemského kráľovstva.



Katarína Gillerová prichádza s románom pre ženy Ako vietor. Nikto z nás nevie, kam ho vietor zaveje. Netušia to ani priateľky Melánia a Aneta, až kým ich dlhoročné priateľstvo nenaruší rozdielnosť pováh ich detí. Krásnu Anetu osud nešetrí, ani jedno z jej dvoch manželstiev nevydrží. Melánia je síce šťastne vydatá, no jej manžel často odchádza pre prácu na celé mesiace z domu. Priateľky si obetavo pomáhajú, ich deti však dospievajú a prichádzajú čoraz väčšie problémy. Dlhoročné priateľstvo sa rozpadá. Melániina dcéra Lujza sa ho snaží zachrániť, no zisťuje, že to nie je také jednoduché.



Nové vydanie knihy 52 úžasných víkendov v Európe je pre tých, ktorých novoročné predsavzatia zahŕňajú aj spoznávanie rôznych krajín. Tento sprievodca je plný tipov na predĺžené víkendy na rôznych európskych miestach. Aj pár dní stačí na to, aby ste dostatočne nasali atmosféru mesta či oblasti a spoznali jej vôňu. Vyberte si z 52 odporúčaní na najúžasnejšie miesta Európy a východného i južného Stredomoria, na ktorých návštevu vám postačia dva či tri dni.



Juraj Raýman je autorom knihy pre deti Prázdniny s Pipom. Dokáže niekto pokaziť dieťaťu leto viac než vlastní rodičia? Áno, starí rodičia. Knižka je jednoduchým príbehom o zložitých vzťahoch dospelých, o ich tvrdých hlavách a zaťatosti, ktorá všetko komplikuje až dovtedy, kým situáciu nezachráni priateľstvo s kohútom.