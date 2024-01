OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 22. januára (TASR) - Novinky z oblasti klasickej detektívky, fantasy, upírskej série či knihy o zvieratách sú novinkami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Klasická detektívka Hodiny z pera slávnej Agathy Christie ponúka príbeh pisárky Sheily Webbovej, ktorá príde do domu a miesto staršej nevidiacej dámy, čo si v agentúre vyžiadala jej služby, nájde na dlážke salóna mŕtvolu neznámeho muža. Prípadu sa ujme detektív inšpektor Hardcastle s výdatnou pomocou priateľa Colina Lamba, ktorého číra náhoda privedie na miesto činu. Vypočúvajú susedov z najbližšieho okolia, medzitým dôjde k ďalšej brutálnej vražde a prípad sa čoraz väčšmi zamotáva.



Skye McKenna je autorkou fantasy Horská čarodejnica. Cassie si zvyká na život v Lesnej, keď do dediny príde na Halloween jej problémový bratranec Sebastian. Ten prenasleduje Cassie a jej priateľky, zasahuje do ich úloh pre čarodejnícky spolok. Ako sa noci predlžujú, z Hraničného lesa sa vkráda do dediny temný tieň. Keď Lesnú čarodejnicu povolajú svedčiť na súde, dievčatá sa rozhodnú pustiť do vyšetrovania samy a zistia, že ten, kto ovláda dedinčanov, hľadá férsku relikviu.



Richelle Mead prináša už tretie pokračovanie série Pokrvné putá s názvom Indigové kúzlo. Čitatelia v ňom nájdu shakespearovskú citovú motanicu, strigu s upírskymi sklonmi, sexy samotára na úteku, nové a nečakané stránky Adriana Ivaskova, nebezpečné flirtovanie aj zahrávanie sa s ohňom. Zakázaný bozk otriasol Sydney až do špiku kostí a zmätená sa snaží určiť hranice medzi alchymistickým učením a volaním srdca.



Autorka Penelope Rich a ilustrátorka Isabel Muňez prinášajú čitateľom dve knihy o výnimočných zvieratách - V hlavnej úlohe psy a V hlavnej úlohe mačky. O psoch sa často hovorí, že sú najlepšími priateľmi človeka a to platí, samozrejme, pre nás všetkých, pre mužov, ženy aj deti. Ani mačky vo výnimočnosti za psami nijako nezaostávajú. V knihe V hlavnej úlohe mačky sa čitateľ dozvie aj o Mačakovi, ktorý inšpiroval Teslu k skúmaniu a štúdiu elektrických javov.