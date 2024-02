OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 5. februára (TASR) - Diela z oblasti historickej, súčasnej aj erotickej romance či trileru pre mladých čitateľov sú novinkami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Sarah MacLean prichádza s historickou romancou Vojvoda a kráľovná. Grace Condryová celý život utekala pred minulosťou. Pred rokmi ju zradila jej jediná láska, vyrastala na ulici a dnes je z nej kráľovná odvrátenej strany Londýna. Grace je bystrá a nebojácna, vďaka tomu sa ubráni pred každým nepriateľom. Nečakane sa však objaví muž, ktorého kedysi milovala, a karta sa obráti. Cieľavedomý a bezohľadný Ewan, vojvoda z Marwicku, strávil desaťročie hľadaním krásnej Grace. Pre dávnu hru ju možno navždy stratil, ale je odhodlaný podstúpiť čokoľvek, aby si opäť získal jej srdce a urobil z nej vojvodkyňu.



Lucy Vine je autorkou súčasnej romance Sedem bývalých. Esther má takmer 30 rokov, skvelú prácu a býva so svojimi najlepšími kamarátkami. V živote jej však predsa len čosi chýba. Už ju unavuje byť nezadanou a nebaví ju chodiť na jedno príšerné rande za druhým. V starom čísle ženského časopisu však nájde odpoveď na svoje trápenie v láske. V rubrike o partnerstvách sa dočíta, že kým žena nájde pravú lásku, vystrieda niekoľko typov mužov. Najskôr ju to pobaví, no vzápätí pochopí, že na vlastnej koži zakúsila všetkých sedem zmieňovaných vzťahov.



Jodi Ellen Malpasová je autorkou erotickej romance Tento muž. Keď mladá bytová architektka Ava O'Sheaová prijme prácu v luxusnom hoteli Zámok, netuší, čo ju čaká. Najmä nie to, že majiteľom je Jesse Ward, nebezpečne príťažlivý plejboj so záľubou v erotických dobrodružstvách a bez akýchkoľvek zábran. Okamžite medzi nimi preskočí iskra. Ava vie, že tento muž jej raz zlomí srdce, nedokáže ho však odmietnuť a on je rozhodnutý získať si ju za každú cenu.



Jennifer Lynn Barnes je autorkou trileru Stratený dedič. Hry o dedičstvo sa končia prekvapivým odhalením a Avery Grambsová musí nájsť muža, ktorý jej pomôže zodpovedať celú hádanku. Okrem iného potrebuje zistiť aj to, prečo z nej miliardár Tobias Hawthorne urobil svoju dedičku na rozdiel od svojich právoplatných potomkov. Testy DNA odhalili, že Avery nie je s Hawthornovcami pokrvne spriaznená, isté stopy však naznačujú, že jej spojenie s rodinou je oveľa hlbšie, než si dokázala predstaviť.