OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 27. mája (TASR) - Novinky z oblasti historického románu, románu pre ženy, historickej romance či knižky pre mladých čitateľov rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Jane Austen je autorkou historického románu Emma. Emma Woodhousová je so svojím životom nadmieru spokojná. Láska ani manželstvo jej k šťastiu nechýbajú. Nič ju však neteší viac ako zasahovanie do cudzích vzťahov. Pravda je, že pre svoju tvrdohlavosť a samoľúbosť svoje schopnosti dohadzovačky preceňuje. Zatvára oči pred rizikami, ktoré so sebou nesie miešanie sa do života iných ľudí. Nedbá ani na varovania drahého priateľa pána Knightleyho a snaží sa dohodiť vhodnú partiu svojej chránenkyni Harriet Smithovej. Čoskoro tak za to ponesie následky, aké by nikdy nečakala.



Peter Rúfus prichádza s románom Ako si sa spoznala. Je príbehom o tebe, o mne a o nás dvoch. Sú to moje spomienky na to, ako sme sa prvý raz spolu rozprávali, na naše začiatky, tvoje úsmevy, na všetko. Hoci sa poznáme už dlho, uvedomil som si, že som ti o tom vlastne nikdy nepovedal. Bol to deň, keď som podľa svojich výpočtov prekonal mužský svetový rekord v počte ranných prezlečení. A podľa dostupných znamení som absolútne nemal vytiahnuť päty z domu. Bol to deň, keď sme sa spoznali.



Sarah E. Ladd je autorkou historickej romance Guvernantka z PenwytheHallu. Delii Greythornovej osud uštedril nejednu ranu. Po manželovej násilnej smrti utečie z Cornwallu a prijme miesto guvernantky v nádeji, že začne nový život. Päť detí, ktoré vzdeláva, však po čase osirie. A keďže Delia dala ich otcovi pred jeho smrťou sľub, že ich neopustí, musí sa spolu s nimi presťahovať k ich strýkovi a poručníkovi. Nevyspytateľná hra osudu prevráti Delii život naruby, nadobro zmení jej postoje a názory.



Poľská dvojica autoriek Tina Oziewicz a Aleksandra Zając v knižke Ako žijú pocity? citlivým spôsobom približuje deťom, ale aj dospelým život našich pocitov. Hoci vieme, že pocity máme, mnohé z nich si zámerne neuvedomujeme, nehovoríme o nich, niektoré si dokonca zakazujeme. Ale oni existujú, sú našou súčasťou a keď si ich nevšímame, pripomenú sa nám. Je dobré hovoriť s deťmi o ich pocitoch, je dobré, ak si ich pomenujú už v detstve a berú ich ako súčasť svojej osobnosti.