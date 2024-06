OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 3. júna (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, detektívneho románu, zo sveta futbalu a kulinárstva rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Výmena je názov severského krimi švédskeho autora Stefana Ahnhema. Poriadna dovolenka je presne to, čo Carl a Helene potrebujú, aby utužili svoj vzťah. A keď v Kalifornii objavia dom snov, neváhajú ani okamih. Majiteľom ponúknu svoju rezidenciu na Štokholmskom súostroví, zatiaľ čo oni strávia leto v ich vile v Santa Cruz. Hneď po príchode si však všímajú, že niečo nie je v poriadku. Je to skutočne ten istý dom, ktorý videli na fotkách? A čo sa medzi časom odohráva u nich doma? Našťastie majú v každej izbe bezpečnostné kamery a pokušenie sledovať cudzí pár je priveľké.



František Kozmon je autorom detektívneho príbehu Hľadanie Adama, v ktorom opisuje dve hlavné postavy. Mladý Adam vyrastá niekedy okolo roku 2010 na severe Slovenska, je synom člena náboženskej sekty a postupne objavuje svoju identitu a orientáciu. Stretáva sa so šikanou, útokmi, hanbou a neprijatím vlastnou rodinou. Kamil pracuje o desať rokov neskôr ako PR manažér v komerčnej televízii. Po tom, ako mu jedného dňa zaklope na dvere umierajúca matka, musí čeliť zložitým otázkam o svojej minulosti a o sebe samom.



Joshua Robinson a Jonathan Clegg sú autormi knihy Messi versus Ronaldo. Azda neexistuje na svete človek, nehovoriac o futbalovom fanúšikovi, ktorý by nepočul mená Lionel Messi alebo Cristiano Ronaldo. Tieto dve futbalové legendy sa stretli v jednej ére a doslova prepísali futbalové dejiny. Fanúšikovia sa delili na dva tábory a fandili vždy mužstvu, v ktorom práve hral Messi alebo Ronaldo. Okolo týchto dvoch mien sa vybudovali celé marketingové stratégie a stali sa samostatnými značkami.



Talianska autorka Cettina Vicenzino prichádza s vegetariánskou kuchárskou knihou Cucina Vegetariana. Ponúka vyše 70 nových receptov venovaných nielen vegetariánom a vegetariánkam, ale aj vegánom a vegánkam. Autorka čitateľa presvedčí o tom, že tradičné talianske menu so štyrmi chodmi je možné pripraviť aj bez mäsa a rýb. Recepty v knihe preto rozdelila na predjedlá (Antipasti) a prílohy (Contorni), prvé chody (Primi), druhé chody (Secondi) a dezerty (Fine). Dozvie sa aj to, ako si doma pripraviť poctivé cestoviny a skvelou pomôckou bude aj sezónny kalendár zeleniny.