OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 17. júna (TASR) - Novinky z oblasti svetovej a domácej prózy, humoru dvojice L+S či najnovšej publikácie o futbale rozšírili ponuku na pultoch slovenských knižných obchodov.



Kniha Koncert pre bubon a sekeru prináša rýdzo humoristické dialógy a zopár poviedok dvojice Milan Lasica a Július Satinský. Obaja autori nimi nadväzovali na svoju tvorbu zo šesťdesiatych rokov a ich texty patria k tomu najlepšiemu, čo v slovenskej literatúre vzniklo. Napriek všadeprítomnej normalizačnej šedi a pravidelnej sérii najrozličnejších zákazov si značka L+S zachovala iskrivú nadčasovosť. Kniha obsahuje dialógy a scénky zo slávnych televíznych cyklov Bumerang a Ktosi je za dverami i niekoľkých ojedinelých rozhlasových vystúpení.



Soňa Otajovičová prichádza s debutom Náhradná dcéra. Hlavná postava románu Hana prichádza na miesto, kde vyrástla, kde trávila čas so svojou tetou - náhradnou mamou. Tentoraz ju však teta v rozľahlom dome nečaká, už jej nikdy neupečie svoje povestné buchty. Hana sa stáva cudzinkou v meste, ktoré stále viac pripomína nehostinnú spomienku. Všetko však zmení jedna škatuľa fotografií, keď Hana na nich objaví mamu. Nevidela ju už viac ako dvadsať rokov a nikto z rodiny presne nevie, kde po celý ten čas žila.



Anglický prozaik Ian McEwan je autorom románu Lekcie, v ktorom sa zo životom skúšaného chlapca stane muž. Mladý Roland Baines absolvuje so svojou učiteľkou hodiny klavíra. Ich vzťah prerastie do niečoho silnejšieho, než je len vzťah učiteľky a žiaka. Toto Rolanda poznačí na celý život a počas dospievania a aj v dospelosti sa k tejto epizóde často vracia. Jeho zraniteľnú dušu ovplyvnia aj rôzne spoločenské zmeny, ktorým neskôr v živote musí čeliť.



Všetkým fanúšikom futbalu, ale nielen im je určená publikácia Keira Radnedgea Kniha futbalových rekordov. Ponúka úspechy a hviezdy, všetko o starých aj nových významných futbalových turnajoch tejto celosvetovo obľúbenej hry. Zakladatelia prvého futbalového zväzu z polovice 19. storočia by sa dnes nepochybne veľmi čudovali, ako ich hra ovládla svet. Všetky futbalové krajiny sú v nej rozdelené podľa kontinentov, nezabúda ani na ženský futbal, jeho najznámejšie tváre či súťaže.