Orchester Jeana Valjeana predstavuje novú skladbu Manifestivalová

Bratislava 2. augusta (TASR) - Po viac než roku sa skupina Orchester Jeana Valjeana (OJV) vracia na scénu s novým singlom Manifestivalová, ktorý je súčasťou ich pripravovaného albumu. OJV, známy svojím originálnym prístupom k hudbe, opäť prináša pesničku plnú recesie, humoru a tanečnej energie, tentoraz obohatenú o zaujímavý umelecký vizuál. TASR informovala PR manažérka Andrea Súľovská.



Naposledy skupina zaujala svojich fanúšikov vážnou skladbou Nad Tatrou, ktorá reflektovala spoločensko-politické dianie. Teraz sa vracajú k tomu, čo je pre nich najtypickejšie.



"Skladba Manifestivalová je opäť plná recesie, humoru a tanečnej energie. V refréne zaznie slovné spojenie Hudobné leto. Preto sme sa rozhodli vyjsť s touto skladbou von práve cez leto. To minulé sme nestihli a do budúceho sa nám čakať nechce, preto toto leto," hovoria členovia kapely.







O hudobnú produkciu skladby sa postaral renomovaný producent Adam Ilyas Kuruc, s ktorým OJV spolupracoval už na prvom albume. Kuruc, ktorý má na konte spolupráce s významnými umelcami a telesami, ako Los Angeles Philharmonic, Hollywood Bowl Orchestra, Gustavo Dudamel a nositelia Grammy Rodrigo & Gabriela, prináša do skladieb OJV svoju typickú polyštýlovosť a žánrovú rozmanitosť.



Videoklip ku skladbe režíroval Michal Nemtuda, za kamerou mu pomáhal Martin Čech. Toto duo má na konte už viacero videoklipov pre OJV. Natáčanie prebehlo v krásnych priestoroch stupavskej synagógy a výsledok prekonal všetky očakávania.



"Videoklip sa nám podarilo oživiť nezvyčajným vizuálom, ktorý kombinuje veľkolepé zábery s bizarnými a vtipnými momentmi. Samotné natáčanie prebehlo pomerne rýchlo, počas jedného nekonečného dňa, keďže sme mali jasnú predstavu a všetko dôkladne pripravené," dodávajú členovia kapely.