Ornitológ radí, aké krmivo je pre vtákov vhodné

Bratislava 25. decembra (TASR) - Vtáky sa môžu prikrmovať slnečnicou, repkou, prosom, ovsom či pšenicou. Pre väčšie druhy, straky a sojky, je vhodná aj kukurica. Sýkorky a ďatle obľubujú orechy a hovädzí loj. Pre TASR to povedal Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.



Ornitológovia radia, aby kŕmidlo pre vtáky bolo zavesené na viditeľnom mieste, bez hustých porastov a stromov v jeho blízkosti. Visieť by malo 1,5 metra nad zemou, aby sa zabránilo útokom túlavých mačiek. "Výberom krmiva ovplyvníme i druhy, ktoré k nám priletia. V žiadnom prípade neponúkame vtákom korenené a solené jedlo. Najviac obľubujú slnečnicu," hovorí odborník.



Pripomína tiež, že krmivo nemá byť zvlhnuté. Tomu by mala zabrániť široká strieška kŕmidla, ktorá bude širšia ako jeho dno. Sfúknutiu krmiva na zem zase zabránia tri až päť centimetrov vysoké "mantinely".



Ornitológovia radia kŕmidlo v pravidelných intervaloch čistiť. "Najmä prostredníctvom vtáčieho trusu sa môžu šíriť choroby a z kŕmidla sa môže nechcene stať epicentrum vtáčích chorôb," upozorňuje Slobodník. V prípade, že ľudia na kŕmidlách spozorujú jedince s príznakmi chorôb, a to malátnosť, našuchorené perie, prelety len na krátku vzdialenosť, prípadne úhyn, mali by sa s kŕmením prestať približne na týždeň.



Vtákom nie je počas počas chladných dní vhodné ponúkať vodu. Podľa odborníka by sa v nej mohli okúpať a zamrznúť. Ako zdroj vody im postačia pokrájané kúsky jabĺk.



"Kŕmiť môžeme od prvých mrazivých dní, no najmä počas snehovej prikrývky a silnejších celodenných mrazov," uzavrel.