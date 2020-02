Výsledky vo všetkých kategóriách:





Najlepší film: Parazit



Réžia: Pon Džun-ho (Parazit)



Herec v hlavnej úlohe: Joaquin Phoenix (Joker)



Herečka v hlavnej úlohe: Renee Zellwegerová



Najlepší medzinárodný (predtým cudzojazyčný) film: Parazit





Herec vo vedľajšej úlohe: Brad Pitt (Vtedy v Hollywoode)



Herečka vo vedľajšej úlohe: Laura Dernová (Marriage Story)



Hudba: Hildur Gudnadóttir (Joker)



Pieseň: (I'm Gonna) Love Me Again (Rocketman)



Pôvodný scenár: Pon Džun-ho a Han Jin-won (Parazit)



Adaptovaný scenár: Taika Waititi (Králíček Jojo)





Krátky film: The Neighbors' Window



Animovaný celovečerný film: Toy Story 4



Animovaný krátky film: Hair Love



Celovečerný dokument: American Factory



Krátkometrážny dokument: Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)







Kamera: Roger Deakins (1917)



Strih: Michael McCusker a Andrew Buckland (Le Mans '66)



Výprava a dekorácie: Barbara Lingová a Nancy Haighová (Vtedy v Hollywoode)



Kostýmy: Jacqueline Durranová (Malé ženy)



Masky: Kazu Hiro, Anne Morganová a Vivian Bakerová (Bombshell)



Vizuálne efekty: Guillaume Rocheron, Greg Butler a Dominic Tuohy (1917)



Zvuk: Donald Sylvester (Le Mans '66)



Strih zvuku: Mark Taylor a Stuart Wilson (1917)

Los Angeles 10. februára (TASR) - V americkom Los Angeles sa v noci na pondelok konal 92. ročník udeľovania filmových cien Oscar. Galavečer v komplexe Dolby Theatre sa už po druhý raz uskutočnil bez moderátora, ktorého nahradili desiatky rozličných osobností.Oscarom kraľovala juhokórejská čierna komédia Parazit od režiséra Pon Džun-hoa. Z galavečera si odniesla celkovo štyri sošky Oscarov, a to v kategóriách - najlepší film, najlepšia réžia, najlepší celovečerný medzinárodný film (v minulosti najlepší cudzojazyčný film) a tiež najlepší pôvodný scenár.Do histórie sa táto snímka zapísala ako vôbec prvý cudzojazyčný celovečerný film, ktorý zvíťazil v najprestížnejšej kategórii Oscarov - v kategórii najlepší film.Film Joker, ktorý bol na Oscara nominovaný v celkovo 11 kategóriách, napokon zvíťazil len v dvoch kategóriách - herec v hlavnej úlohe (Joaquin Phoenix) a najlepšia hudbu k filmu, ktorú zložila Islanďanka Hildur Gudnadóttir.Filmári z ČR boli nominovaní celkovo v dvoch kategóriách, a to výprava a kostýmy (Nora Sopková spolu s Novozélanďanom Ra Vincentom za film Králiček Jojo) a tiež v kategórii najlepší krátky animovaný film (Darja Kaščejevová za film Dcéra), Oscara však napokon ani v jednej z nich nezískali.Favoritmi večera boli tiež kriminálna dráma The Irishman režiséra Martina Scorseseho, historický film 1917 režiséra Sama Mendesa a komediálna dráma Vtedy v Hollywoode režiséra Quentina Tarantina, ktoré dostali zhodne po desať nominácií.Vojnový film 1917 napokon získal troch Oscarov, Vtedy v Hollywoode si odniesol dvoch Oscarov, rovnako ako aj film Le Mans '66 (nazývaný tiež Ford v Ferrari) a tiež už spomínaný Joker. The Irishman napokon nezískal žiadnu cenu.