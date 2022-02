Oscarový český režisér Miloš Forman sa narodil pred 90 rokmi

Na snímke z 8. decembra 2007 svetoznámy filmový režisér českého pôvodu Miloš Forman máva fotografom ako predseda poroty medzinárodného filmového festivalu v Marakeši. Foto: TASR/AP

Americký herec Jack Nicholson v scéne z filmu "Prelet nad kukučkiným hniezdom z roku 1975 v oregonskej štátnej nemocnici v Saleme. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 30. apríla 1998 Larry Flynt podpisuje kópiu kazety filmu Ľud verzus Larry Flynt v Cincinnati. Foto: TASR/AP

Český režisér Miloš Forman (vpravo), americká herečka Natalie Portmanová (uprostred) a španielsky herec Javier Bardem (vľavo) pózujú fotografom pred tlačovou konferenciou k českej premiére Formanovho filmu 'Goya's Ghosts' 31. januára 2007 v Prahe. Foto: TASR/AP

Čáslav/Bratislava 18. februára (TASR) - Český filmový režisér Miloš Forman dosiahol svetové uznanie oscarovými filmami Prelet nad kukučím hniezdom (1975) a Amadeus (1984), ktoré nakrútil v Spojených štátoch amerických (USA). Pozornosť však upútal ešte pred svojim odchodom do USA komédiou Černý Petr (1963), ktorú na Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne ocenili hlavnou cenou a na Oscara nominovanými filmami Lásky jedné plavovlásky (1965) a Hoří, má panenko (1967).V piatok 18. februára uplynie od narodenia svetoznámeho režiséra Miloša Formana, oceneného dvoma Oscarmi, troma Zlatými glóbusmi a cenou BAFTA, 90 rokov.Miloš Forman, rodným menom Jan Tomáš Forman, sa narodil 18. februára 1932 v meste Čáslav. Jeho otec bol stredoškolský učiteľ a matka prevádzkovala hotel pri Máchovom jazere neďaleko mesta Doksy. Budúci režisér prežil ranné detstvo v rodnom mestečku a v penzióne v rekreačnej oblasti Staré Splavy. Ešte v detstve prišiel o oboch rodičov, ktorí zahynuli v nacistických koncentračných táboroch. Spolu so starším bratom žil krátko u príbuzných, neskôr v internátnej škole pre vojnové siroty v Poděbradoch. V roku 1960 zomrel v Nízkych Tatrách aj jeho o 12 rokov starší brat Pavel.Vysokoškolské štúdium dramaturgie a scenáristiky absolvoval na pražskej Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení (FAMU). Debutoval v roku 1963, keď v divadle Semafor režíroval snímku Konkurs, pozostávajúcu z dvoch, približne 40-minútových hudobných poviedok Konkurs a Kdyby ty muziky nebyly. Ešte predtým asistoval pri realizácii filmov Stříbrný vítr (1954) a Dědeček automobil (1956).Prvý úspech v podobe zisku hlavnej ceny na Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne dosiahol Miloš Forman čierno-bielou trpkou komédiou Černý Petr (1963). Nasledujúcou čierno-bielou snímkou Lásky jedné plavovlásky (1965) sa dočkal nominácie na Oscara. Vo filme si opäť zahral Vladimír Pucholt, ktorému úspešne sekundovala Hana Brejchová, setra známej českej herečky Jany Brejchovej. Na Oscara v kategórii najlepší cudzojazyčný film bola nominovaná aj Formanova dnes už legendárna satirická komédia z hasičského bálu Hoří, má panenko (1967).Po invázii vojsk Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968 odišiel medzinárodne rešpektovaný režisér Miloš Forman do USA, kde svoj prvý film Taking Off nakrútil v roku 1971. Snímka sa však nestretla s očakávaným úspechom, čo samotný režisér okomentoval slovami, že jeho režisérske inštinkty boli ešte príliš české a uvedomil si, že musí zmeniť štýl práce.Obrovský úspech sa dostavil už nasledujúcim a dnes kultovým filmom Prelet nad kukučím hniezdom (1975), ktorý však na hollywoodske pomery vznikol s malým rozpočtom – dva milióny dolárov. Snímka, ktorej dej sa odohráva v psychiatrickej liečebni, vznikla podľa rovnomenného románu amerického spisovateľa Kena Keseya. Hlavnú postavu Randla McMurphyho stvárnil dnes už slávny americký herec Jack Nicholson. Miloš Forman dostal za film Oscara za najlepšiu réžiu, Oscarom v kategórii najlepší film bola ocenená aj samotná snímka. Prestížnu sošku si odniesol tiež Nicholson a herečka Louise Fletcherová, ktorá stvárnila autoritársku vrchnú sestru.Citlivej americkej témy - vojny vo Vietname, sa Forman dotkol v kultovom muzikáli Vlasy (1979). Téma rasovej neznášanlivosti v USA počas prvej svetovej vojny sa zasa odrazila v dráme Ragtime (1981).Status prvotriedneho filmára potvrdil filmom Amadeus (1984), v ktorom zobrazil, treba však zdôrazniť, že fiktívny súboj hudobných skladateľov 18. storočia Antonia Salirieho a geniálneho W. A. Mozarta. Amadeus získal z celkovo 13 nominácií na Oscara až 8 pozlátených sošiek a sám Forman si na konto pripísal druhého Oscara za réžiu.Filmografiu Miloša Formana dopĺňa aj historická snímka Valmont (1989), ktorá je adaptáciou románu Nebezpečné známosti. Vo filme hlavnú postavu stvárnil britský herec Colin Firth.Nomináciu na Oscara za réžiu dosiahol za životopisnú drámu Ľud verzus Larry Flynt (1996). Snímka zobrazuje život ikony amerického pornografického priemyslu a šéfa vydavateľského impéria Hustler - Larryho Flynta, ktorého zahral na Oscara nominovaný Woody Harrelson. Formana za kontroverznú snímku ocenili Zlatým glóbusom.Životopisným filmom je aj Muž na mesiaci (1999), v ktorom zobrazil zasa osud amerického komika Andyho Kaufmana. Toho presvedčivo stvárnil americky herec a tiež komik Jim Carrey.Medzi historické filmy patrí aj Formanova posledná snímka s veľkou produkciou Goyove prízraky (2006), v ktorej sa predstavili slávni herci ako Javier Bardem, Stellan Skarsgard či herečka Natalie Portmanová.Prvou manželkou Miloša Formana bola herečka Jana Brejchová. S druhou manželkou Věrou Křesadlovou mal dvojičky Petra a Matěja. V roku 1999 sa oženil tretíkrát s Martinou Zbořilovou, s ktorou mal opäť dvojičky Andyho a Jima.Oscarový filmár dostal aj Českého leva za celoživotné dielo (1998) a v roku 2010 si na filmovom festivale v Zürichu prevzal čestnú cenu, rovnako za celoživotné dielo.Svetoznámy český režisér Miloš Forman zomrel 13. apríla 2018 vo veku 86 rokov.