Oscarový herec George Clooney jubiluje

Lexington/Bratislava 6. mája (TASR) – Dlhé roky patrí George Clooney medzi najznámejšie tváre Hollywoodu. Jeden z najväčších lámačov sŕdc "továrne na sny" zažiaril pred kamerou, ale tiež za ňou. V histórii udeľovania Oscarov je jediným umelcom, ktorý bol nominovaný v šiestich rôznych kategóriách.Charizmatický herec, režisér, scenárista i producent, ktorý sa angažuje v charitatívnej činnosti a známy je aj ako politický aktivista sa vo štvrtok 6. mája, dožíva 60 rokov.George Timothy Clooney sa narodil 6. mája 1961 v americkom meste Lexington bývalej kráľovnej krásy Nine Warren a moderátorovi a novinárovi Nickovi Clooneymu.Počas stredoškolských štúdií bol aktívnym hráčom basketbalu a bejzbalu, dokonca sa pokúšal v bejzbalovom tíme presadiť ako profesionál, ale nakoniec mu kontrakt neponúkli.Herectvu sa začal George Clooney venovať po tom ako vďaka svojmu bratrancovi, rovnako hercovi Miguelovi Ferrerovi, dostal malú úlohu vo filme o konských závodoch. A hoci snímka napokon nebola uvedená, Clooneymu zabezpečila skúsenosť pred kamerou.Prvú väčšiu popularitu na celom svete mu vyniesla úloha doktora Douglasa "Douga" Rossa v dramatickom televíznom seriáli z lekárskeho prostredia s názvom ER (Pohotovosť). Príbeh lekárov pracujúcich v nemocnici v Chicagu, ktorý sa na televíznej obrazovke prvýkrát objavil v septembri 1994, priniesol Clooneymu nominácie na Cenu Emmy v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe a Zlatý glóbus za najlepší mužský herecký výkon v dramatickom seriáli.George Clooney je známy aj vďaka mnohým filmom – zahral si napríklad v akčnej snímke režiséra Roberta Rodrigueza From Dusk Till Down (Od súmraku do úsvitu, 1996), v romantickej komédii po boku Michelle Pfeifferovej - One Fine Day (Báječný deň, 1996). Ako Kapitán Charles Bosche sa predviedol v oceňovanej vojnovej akčnej dráme The Thin Red Line (Tenká červená čiara, 1998).V kategórii herec v hlavnej úlohe získal Zlatý glóbus za postavu trestanca Everetta v dobrodružnej komédii s prvkami muzikálu O Brother, Where Art Thou? (Braček, kde si?, 2000). V thrilleri Ocean's Eleven (Dannyho jedenástka, 2001) režiséra Stevena Soderbergha zažiaril spolu s hollywoodskymi hviezdami ako sú Brad Pitt, Julia Robertsová či Matt Damonn. Clooney sa objavil aj v druhom pokračovaní tohto filmového remaku Ocean's Twelve (Dannyho dvanástka, 2004) i v treťom pokračovaní Ocean's Thirteen (Dannyho trinástka, 2007).Oscara a Zlatý glóbus v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe mu priniesol politický thriller Syriana (2005). Zlatý glóbus získal tiež za postavu muža, ktorému sa rúca rodina v snímke The Descendants (Deti moje, 2011).Režisérsky sa George Clooney podpísal pod niekoľko filmov, veľkého uznania odborníkov sa dočkal vďaka životopisnej dráme Good Night, and Good Luck (Dobrú noc a veľa šťastia, 2005), v ktorej si aj zahral. Film získal niekoľko nominácii na Oscara.Ben Affleck, Grant Heslov a George Clooney, ktorý bol producentom filmu Argo (Argo: Nebezpečný útek, 2012) získali za túto životopisnú drámu Oscara v kategórii najlepší film. Najnovšie sa predstavil Clooney ako osamelý vedec Augustine Lofthouse v sci-fi dráme The Midnight Sky (Polnočné nebo, 2020), ktorú aj režíroval.V roku 2015 putovala do rúk Georgea Clooneyho Cena Cecila B. DeMilla, ktorú udeľuje na ceremónii odovzdávania Zlatých glóbusov Hollywoodska asociácia zahraničných novinárov za celoživotný prínos v oblasti filmu.