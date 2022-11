Oscarový režisér Martin Scorsese má 80 rokov

New York/Bratislava 17. novembra (TASR) - Jeden z najvplyvnejších filmových tvorcov súčasnosti Martin Scorsese sa vo svojej tvorbe venuje témam ako taliansko-americká identita, náboženstvo, moderný zločin či násilie. Režíroval kritikou uznávané filmy ako napríklad Mizerné ulice, Taxikár, Zúriaci býk, Mafiáni alebo oscarovú snímku Skrytá identita.



Významný americký filmový režisér, scenárista, producent, herec a filmový historik sa vo štvrtok 17. novembra dožíva 80 rokov.



Martin Charles Scorsese sa narodil 17. novembra 1942 v New Yorku do rodiny s talianskymi koreňmi. Vyrastal vo štvrti Little Italy, ktorá sa neskôr stala inšpiráciou jeho viacerých diel. Keďže trpel ťažkou astmou namiesto športovania s obľubou navštevoval kino a túto vášeň spojil aj so svojím neskorším profesionálnym smerovaním.



K filmu sa však vrátil až po tom, keď sa neúspešne pokúsil vstúpiť do kňazského seminára. Po absolvovaní magisterského štúdia filmovej réžie na Newyorskej univerzite v roku 1966 krátko pôsobil na svojej alma mater ako filmový inštruktor.



V roku 1967 dokončil svoj prvý celovečerný film Kto mi to klope na dvere? (Who's That Knocking at My Door?) o mladom talianskom katolíkovi, ktorý sa nevie zbaviť vlastných predsudkov. Niektoré témy z tohto filmu prepracoval do snímky Mizerné ulice (Mean Streets, 1973), ktorá sa odohráva v mafiánskej štvrti Little Italy v New Yorku. V kriminálnej dráme zobrazujúcej násilie sa v hlavných úlohách predstavili Robert De Niro a Harvey Keitel. Obaja herci sa v objavili aj v ďalšom Scorseseho diele s názvom Taxikár (Taxi Driver, 1976). Za mrazivý príbeh o zatrpknutom bojovníkovi z Vietnamu získal režisér Zlatú palmu na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes.



Uznanie Scorsesemu priniesla aj strhujúca boxerská dráma Zúriaci býk (Raging Bull, 1980) opäť v titulnej postave s Robertom De Nirom, ktorý bol za svoj výkon ocenený Oscarom. Divákov zaujala aj snímka Farba peňazí (The Color of Money, 1986), v ktorej si po boku Paula Newmana zahral Tom Cruise. Protichodné reakcie vyvolal známou kontroverznou drámou Posledné pokušenie Krista (The Last Temptation of Christ, 1988), v ktorej Willem Dafoe v postave Ježiša trpí pochybnosťami o sebe samom a vzpiera sa úlohe, ku ktorej ho predurčil Boh.



K významným snímkam Martina Scorseseho z mafiánskeho prostredia patria filmy ako Mafiáni (Goodfellas, 1990), Kasíno (Casino, 1995) či Gangy New Yorku (Gangs of New York, 2002), za ktorý získal Zlatý glóbus a do hlavnej úlohy obsadil Leonarda DiCapria. S týmto hercom spolupracoval aj v rámci životopisnej drámy Letec (The Aviator, 2004) či thrilleru o štátnej polícii, ktorá bojuje proti organizovanému zločinu s názvom Skrytá identita (The Departed, 2006). Posledný z uvedených filmov, v ktorom sa objavil i Matt Damon i Jack Nicholson, priniesol Scorsesemu Oscara aj Zlatý glóbus.



Z jeho ďalších známych diel možno spomenúť mysterióznu drámu Prekliaty ostrov (Shutter Island, 2010) alebo Zlatým glóbusom ocenený dobrodružný film Hugo a jeho veľký objav (Hugo, 2011). V roku 2013 sa režisér predstavil filmom Vlk z Wall Street (The Wolf of Wall Street), v ktorom titulnú postavu zhýralého burzového makléra opäť zveril Leonardovi DiCapriovi.



Svoj filmársky talent využil Martin Scorsese aj v hudobnom priemysle. V roku 1978 nakrútil kultový dokumentárny film Posledný valčík (The Last Waltz) o vôbec poslednom koncerte skupiny The Band. Podieľal sa na televíznom seriáli o histórii bluesu Blues (The Blues, 2003) a dokumentárnych filmoch o Bobovi Dylanovi - No Direction Home: Bob Dylan (2005), Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese, (2019) či o skupine Rolling Stones (Shine a Light, 2008). Život jedného z najslávnejších hudobníkov zmapoval vo filme George Harrison: Život v materiálnom svete (George Harrison: Living in the Material World, 2011). Martin Scorsese je aj režisérom dokumentov o spevákovi Michaelovi Jacksonovi.



Stále aktívny filmový tvorca je piatykrát ženatý, jeho manželkou je bývalá televízna producentka Helen Morrisová. V minulosti tvoril pár so známou talianskou herečkou Isabellou Rosselliniovou.