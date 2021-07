Osem filmových hitov, ktoré vás dozaista zlákajú do kina

Bratislava 13. júla (OTS) - Aktuálne si kvôli návšteve kina nepotrebujete urobiť test. Na veľkom plátne v Cinema City si tak v júli môžete vychutnať množstvo noviniek - novú marvelovku, animované rozprávky, thrillery či komédie.Nová akčná marvelovka Black Widow prinesie od 8. júla svojím fanúšikom príbeh postavy Black widow alias Natashi Romanoff v časovej príbehovej línii zasedenej medzi filmami Captain America: Občianská vojna a Avengers: Nekonečná vojna. Natasha Romanoff je pod vplyvom udalostí a nebezpečného sprisahania konfrontovaná so svojimi temnejšími stránkami osobnosti, ktoré majú významné väzby na jej temnú minulosť. Prenasledovaná temnou silou, ktorá sa nezastaví pred ničím sa musí Natasha vysporiadať so svojou temnou históriou špióna a tiež aj zničenými a rozbitými vzťahmi, ktoré ju prenasledujú dávno predtým, ako sa stala Avengerom. V úlohe čiernej vdovy sa opäť predstaví Scarlett Johansson, ktorá hrala túto charizmatickú postavu už vo viacerých filmoch z Marvel Cinematic Universe. V ďalších úlohách sa predstavia Florence Pugh ako Yelena, David Harbour stvárňuje Alexeja/The Red Guardian a Rachel Weisz je Melina a to v réžii Cate Shortland „Black Widow“ je prvým filmom zo štvrtej fázy Marvel Cinematic Universe. Black Widow si môžete vychutnať aj v kinosále 4DX a SUPERSCREEN v Cinema City Aupark.Od 8.júla sa môžete tešiť na animák od tvorcov filmov Ľadové kráľovstvo a Na vlásku. Baculka Snehulienka nájde pár kúzelných červených črievičiek, ktoré ju premenia na chudučkú krásavicu. Má to ale jeden háčik! Črievičky patria zlej čarodejnici. Akoby nestačilo, že má Snehulienka plné ruky práce s ježibabou, do cesty sa jej musí ešte pripliesť sedem neodbytných trpaslíkov, ktorí od nej chcú pusu. Pokiaľ totiž títo zelení krpci dostanú bozk od krásnej ženy, bude zrušená ich kliatba a z nich sa opäť stanú udatní princovia.Najbizarnejšia filmová dvojica všetkých čias sa vracia aj s „posilami“. Osobný strážca Michael Bryce (Ryan Reynolds) a nájomný vrah Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) sa proti svojej vôli opäť stretávajú pred kamerami a spolu s Kincaidovou ženou (Salma Hayek) musia zachrániť svet pred jedným pomstychtivým šialencom (Antonio Banderas). Vo filme sa objaví aj Frank Grillo, Tom Hopper, Richard E. Grant a herecká legenda Morgan Freeman. Spolupráca so zabijakom Kincaidom z predchádzajúceho dielu zanechala bodygardovi Bryceovi trvalé stopy. Jeho terapeutka mu preto nariadi na čas prísny zákaz používania zbraní a povinný oddych od práce ochrankára. Michael si však zaslúženú dovolenku dlho neužije. Na scénu totiž prichádza zabijakova žena, neslávne známa medzinárodná podvodníčka Sonia Kincaidová, ktorá je ešte drsnejšia, akčnejšia a zábavnejšia ako jej manžel a pre telesného strážcu má pripravenú novú nebezpečnú úlohu. Namiesto pokojného relaxu pri mori čaká na Michaela bláznivý a veľmi akčný road trip. „Ostrá trojka“ sa postupne zaplieta do svetového sprisahania, za ktorým stojí psychopatický miliardár s tvárou Antonia Banderasa. Pripútajte sa prosím, od 15.7. vás čaká divoká jazda plná skvelých hlášok, šialených naháňačiek a akčných prestreliek nielen so zbraňami.Od 15.júla. sa môžete tešiť aj na animovanú komédiu Space Jam, v ktorej James LeBron, svetoznáma basketbalová legenda, zažije na plátnach kín epicke dobrodružstvo po boku Bugsa Bunnyho a ďalšich animovaných postavičiek. Po tom, čo jeho syna uväznia v digitálnom svete, LeBron musí vybojovať jeho prepustenie v basketbalovom zápase. S takým bláznivým tímom, aký tvoria hrdinovia sveta Looney Tunes, to však nebude mať vôbec jednoduché.Vizionársky filmár M. Night Shyamalan nám predstavuje mrazivý, tajomný thriller o rodine na tropickej dovolenke, ktorá sa razom zmení na nočnú moru. Pláž, na ktorej už niekoľko hodín relaxujú, spôsobuje ich rýchle starnutie a tak zažívajú celý život v jeden jediný deň. Na tento hororový thriller sa môžete tešiť od 22.júla vo všetkých kinách Cinema City.Najslávnejšia praveká rodina sa vracia na plátna kín. V pokračovaní úspešnej animovanej komédie Krúdovci zistia, že hrdinovia doby kamennej to vskutku nemajú jednoduché. Nestačí im, že im na každom kroku hrozí zožratie od hladných potvor. Oni navyše museli stretnúť rodinu, ktorá je lepšia ako tá ich. Teda aspoň to tak vyzerá. Za to, že Krúdovci sú trochu zaostali môže nepochybne Grug – ten sa držal hesla „všade dobre, v jaskyni najlepšie“ a bránil im v osobnom rozvoji. Nakoniec Krúdovci po mnohých našľapaných kilometroch a príjemných i nepríjemných zážitkoch našli nové miesto na život. To malo však jeden háčik, žila na ňom iná rodina – Lepšilovci. Už ich priezvisko napovedá, že sú na trochu inej civilizačnej úrovni než viditeľne zaostali Krúdovci. Z histórie vieme, že keď na seba narazia rozdielne vyspelé civilizácie, začne to medzi nimi škrípať. Ako dopadne príbeh dvoch rozdielnych rodín sa dozviete od 22. júla vo všetkých kinách Cinema City.Príbeh psej pravdy, lásky a nádeje. „Som Gump a bol som túlavý pes.“ Môj príbeh je o hľadaní psieho šťastia a tiež o prekážkach na ceste k tomu správnemu človeku. Je o sile nezlomnosti, ktorá sa ukrýva v každom psovi. Áno, aj v tom vašom, vo vašej čivave, ktorá na vás čaká celý deň, kým prídete z práce. Tento film vám otvorí oči, pretože čo človek v psom srdci zničí, to môže zasa len človek uzdraviť. Rodinný film režiséra F.A. Brabca je o svete videnom očami túlavého Gumpa. O svete, o ktorom mnoho z nás veľa nevie. O tom, ako nás vidia zvieratá a ako je ten náš svet pre ne dôležitý. Ten svet, ktorý im dáva domov, silu, nádej, ale taktiež bolesť. Český dobrodružný príbeh skutočných psích hrdinov a ľudí okolo nich si môžete pozrieť od 22. júla.V roku 2063 planétu Zem ničia choroby a suchá. Šancu na záchranu ľudstva vidia vedci v kolonizácii jednej zo vzdialených planét. Zo Zeme odštartuje raketa so špeciálnou misiou. 30 chlapcov a dievčat, narodených zo skúmavky, bez rodín, sú vychovávaní v izolácii vesmírnej lode a pripravujú sa na život vo vesmíre. Pravidelnými dávkami špeciálnej drogy sú zbavení všetkých pocitov a emócií. Nikto z nich netuší, že majú pod dohľadom posádky lode v priebehu letu dospieť a splodiť potomkov. Netušia, že cesta bude trvať 86 rokov a nikto z nich nespozná svoj pôvodný domov. Keď niektorí odhalia tajomstvo misie a účinky drogy, rozhodnú sa vzoprieť. Izolácia v strede nekonečného vesmíru v nich prebudí zlosť, žiadostivosť, nenásytnosť a strach. Sci-fi thriller VOYAGERS: Vesmírna misia napísal a režíroval Neil Burger, ktorý má na svojom konte úspešné hity Divergencia, Všemocný či Iluzionista. Od 29. júla vo všetkých kinách Cinema City.Bezpečnosť zákazníkov je v Cinema City prvoradá. Zoznam aktuálnych nariadení a opatrení v Cinema City nájdete tu