Osemnásobný grandslamový šampión Jimmy Connors oslávi 70. narodeniny

Bratislava 2. septembra (TASR) - Legendárny americký tenista James Scott "Jimmy" Connors oslávi v piatok 2. septembra 70. narodeniny. Osemnásobný grandslamový šampión bol známy dlhovekosťou a svoj posledný turnaj odohral ako 43-ročný. Stále drží tri významné rekordy, ktoré sa nepodarilo prekonať Rogerovi Federerovi, Rafaelovi Nadalovi ani Novakovi Djokovičovi. Connors má na konte 109 singlových titulov na ATP Tour, 1557 odohratých zápasov, z toho 1274 víťazných.



Na poste svetovej jednotky strávil celkovo 268 týždňov, na mužskom tróne bol nepretržite od 29. júla 1974 do 22. augusta 1977. Päťkrát vyhral US Open, dvakrát Wimbledon a raz Australian Open. Iba parížska antuka bola pre neho zakliata. Jeho maximom na Roland Garros bolo semifinále, do ktorého postúpil štyrikrát. V roku 1981 vyhral s tímom USA Davisov pohár, trikrát triumfoval na turnaji majstrov. V roku 1998 ho uviedli do Medzinárodnej tenisovej siene slávy.



Connors sa narodil 2. septembra 1952 v East St. Louis v štáte Illinois a už v detskom veku patril medzi veľké talenty. Vyhral prestížny Orange Bowl v kategóriách do 12 aj 14 rokov. V roku 1972 prešiel medzi profesionálov a v Jacksonville vyhral prvý turnaj na mužskom okruhu. Následne odmietol vstúpiť do novovytvorenej Asociácie tenisových profesionálov (ATP) a dal prednosť sérii menších podujatí, ktoré organizoval jeho manažér Bill Riordan. Connors však hral aj na iných turnajoch a v roku 1973 vyhral US Pro Single po päťsetovom triumfe nad krajanom Arthurom Ashom.



Rok 1974 bol pre Connorsa najúspešnejší v kariére. Vyhral Australian Open, Wimbledon i US Open a na ATP Tour zaznamenal bilanciu 99 víťazstiev 4 prehry. V čase najväčšej slávy neštartoval na Roland Garros a nemohol zaútočiť na kalendárny Grand Slam. V roku 1974 mu zakázali účasť v Paríži pre jeho spojenie s World Team Tennis (WTT) a na antukovom vrchole sezóny chýbal až do roku 1979. Connorsova "srdcovka" bola US Open. V rokoch 1974-1978 sa dostal v New Yorku päťkrát za sebou do finále, pričom trikrát zdvihol nad hlavu trofej. Každý titul získal na inom povrchu, čo bol unikát (1974 na tráve, 1976 na antuke a 1978 na harde).



Ďalšie dva triumfy na US Open pridal v rokoch 1982 a 1983. Connorsovými zbraňami boli obojručný bekhend a return, medzi jeho najväčších rivalov patrili Björn Borg a John McEnroe. Najpamätnejšie víťazstvo nad Borgom dosiahol v roku 1976 vo finále US Open, keď zvíťazil nad Švédom 3:1 na sety. Najcennejší triumf nad McEnroeom slávil v roku 1982 po päťsetovej bitke vo finále Wimbledonu. V druhej polovici 80. rokov už Connors také úspechy nedosahoval, no i v pokročilejšom veku dokázal zdolávať oveľa mladších súperov. Svoj posledný titul na okruhu ATP získal v roku 1989. Na US Open 1991 ako tridsaťdeväťročný postúpil senzačne až do semifinále, kde ho zastavil Jim Courier.



Po skončení kariéry to Connors skúšal aj s trénovaním. Devätnásť mesiacov viedol Andyho Roddicka, v roku 2013 bol krátko koučom Marie Šarapovovej. V roku 2015 pripravoval na US Open Eugenie Bouchardovú. Dlhé roky pôsobil ako tenisový komentátor pre televízne spoločnosti. Tri roky po zrušenej svadbe s ďalšou americkou tenisovou legendou Chris Evertovou sa oženil s Patti McGuireovou. Majú spolu dve deti - syna Bretta a dcéru Aubree.