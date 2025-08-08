< sekcia Magazín
Oskár je rád obklopený ľuďmi
Oskárovia sú citliví, často sa trápia záležitosťami, s ktorými nevedia pohnúť.
Autor TASR
Bratislava 8. augusta (TASR) - Meno Oskár je na Slovensku málo zastúpené. Má germánsky pôvod a jeho význam je "božská kopija". Oskárovia, ktorí slávia meniny 8. augusta, majú pozorovací talent. Dôkladne zhodnotia situáciu, kým začnú konať. Záleží im veľmi na svojom súkromnom živote.
Povolanie si vyberajú tak, aby boli obklopení ľuďmi. Ak sa rozhodnú pre štúdium, uplatniť sa môžu dobre napríklad v oblasti medicíny.
Oskárovia sú citliví, často sa trápia záležitosťami, s ktorými nevedia pohnúť. Sú obdarení obdivuhodnou vitálnosťou a odolnosťou.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Šťastné farby Oskárov sú čokoládová a bledozelená. Ochranné rastliny kostihoj a štiav, ochranné kamene zafír, achát a opál.
