Annie Lennox oslavuje 67. narodeniny, Robo Opatovský má čerstvých 50

Bývalý sovietsky a ruský prezident Michail Gorbačov

Bratislava 25. decembra (TASR) – Aj keď sú Vianoce sviatkami pokoja a mieru, v roku 1989 svet sledoval so zatajeným dychom ako rumunský ľud zvrhol obávaného komunistického diktátora. Rumunská revolúcia nebola nežná ako v Československu. Nicolae Ceaušescu s manželkou boli z rozhodnutia vojenského tribunálu odsúdení na smrť a okamžite popravení.Pred 122 rokmi sa narodil americký filmový herec HUMPHREY BOGART, známy napríklad z kultového filmu Casablanca.Takisto je 25. december dátumom narodenia dvoch významných osobností, ktoré dali svoje mená svetoznámym značkám. V roku 1878 sa narodil americký konštruktér automobilov a leteckých motorov švajčiarskeho pôvodu LOUIS-JOSEPH CHEVROLET.O deväť rokov po ňom sa narodil americký hotelier CONRAD NICHOLSON HILTON.Pred 113 rokmi sa v Dolnej Lehote narodila autorka literatúry pre deti a mládež MÁRIA JANČOVÁ. Najznámejšou je jej kniha Rozprávky starej matere. Jej manželom bol spisovateľ František Hečko.V tvorbe maliara, grafika a ilustrátora ALBÍNA BRUNOVSKÉHO dominovala kresba, grafika, maľba na drevo, ale aj scénografia, či návrhy známok a plagátov. Pôsobivé boli jeho knižné ilustrácie. Jeho rukopis niesli aj posledné československé bankovky. Dnes by mal významný umelec 86 rokov.Svoje 67. narodeniny oslavuje britská speváčka, hudobníčka a skladateľka ANNIE LENNOX, známa aj z pôsobenia v skupine Eurythmics.Päťdesiatku dnes dovŕši kanadský politik a premiér JUSTIN TRUDEAU.Rovnako je čerstvým päťdesiatnikom aj slovenský spevák, hudobník a skladateľ ROBO OPATOVSKÝ.Pred 120 rokmi sa narodila česká politička MILADA HORÁKOVÁ, obeť vykonštruovaných procesov v 50. rokoch minulého storočia. Roky strávila v nacistických väzeniach, napokon ju o život pripravili komunisti. Popravená bola 27. júna 1950.Pred 103 rokmi sa narodil politik ANVAR SADAT, prezident Egypta od roku 1970 do roku 1981.Michail Gorbačov pred tridsiatimi rokmi abdikoval na funkciu prezidenta Zväzu sovietskych socialistických republík. Dôvod bol jednoduchý – nemal byť čoho prezidentom, keďže krajina, na čele ktorej stál, sa rozpadla. Právomoci a funkcie, ktoré vyplývali z nástupníctva Ruska po bývalom Sovietskom zväze, prevzal Boris Jeľcin.A napokon malo svoju premiéru Radošinské naivné divadlo. V kultúrnom dome v Radošine uviedlo pred 58 rokmi svoju prvú hru s názvom Nemé tváre alebo Zver sa píše s veľkým Z.Dnes oslavujeme Narodenie Pána, Prvý sviatok vianočný, ktorým si kresťania pripomínajú narodenie Ježiša. Prvý raz sa tento dátum spomína v kalendári, ktorý v roku 354 zostavil a vyzdobil grécky umelec Furius Dionýz Filokal na základe rímskych tradícií.