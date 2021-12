Narodeniny oslavuje futbalová legenda A. Panenka aj B. Spearsová

Na archívnej snímke futbalisti Slovana - sprava - kapitán Alexander Horváth , Vladimír Hrivnák a Ladislav Móder oslavujú triumf s pohárom nad hlavou v útrobách štadiónu v Bazileji. Foto: ČSTK - Štefan Petráš

Antonín Panenka, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer

Na archívnej snímke z 22. júla 2019 speváčka Britney Spearsová. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z roku 1951 Mária Callasová. Foto: TASR/AP

Bratislava 2. decembra (TASR) - Výsady slobodného kráľovského mesta udelil Bratislave uhorský kráľ Ondrej III. pred 730 rokmi, teda 2. decembra 1291.Barney Clark bol prvým človekom na svete, ktorému 2. decembra 1982 voperovali v nemocnici v Salt Lake City umelé srdce.Futbalová kariéra LADISLAVA MÓDERA, ktorý sa narodil 2. decembra 1945, bola spätá so Slovanom Bratislava. Patril k "belasým", ktorí vo finále Pohára víťazov pohárov v máji 1969 pokorili FC Barcelonu. V drese Slovana sa tešil aj z historického federálneho ligového titulu (1970).Za hokejový Slovan Bratislava odohral 12 úspešných sezón DÁRIUS RUSNÁK, ktorý oslávi 62 rokov. Patril k oporám reprezentácie Československa, s ktorou získal olympijské striebro (1984) či titul majstra sveta (1985).Dnes oslávi svoje 73. narodeniny aj ANTONÍN PANENKA, autor legendárnej jedenástky z finále majstrovstiev Európy v Belehrade v roku 1976, keď československá futbalová reprezentácia dosiahla titul európskych šampiónov.Bývalá srbsko-americká tenistka MONIKA SELEŠOVÁ, deväťnásobná grandslamová víťazka, má dnes 48 rokov.Rovnú štyridsiatku oslávi svetoznáma americká popová speváčka BRITNEY SPEARSOVÁ.Písal sa 2. december 1805, keď sa odohrala bitka pri Slavkove, v ktorej sa proti francúzskemu generálovi a cisárovi Napoleonovi Bonapartemu postavili vojská ruského cisára Alexandra I. a rakúskeho cisára Františka II. Od Napoleonovho slávneho triumfu uplynulo 216 rokov.Román Námestie svätej Alžbety RUDOLFA JAŠÍKA, ktorý sa narodil 2. decembra 1919, patrí k povinnej literatúre a v roku 1965 sa dočkal aj rovnomenného filmového spracovania.Príbehy o princeznej Arabele či mladej čarodejnici Saxane vytvoril český spisovateľ, scenárista a dramatik MILOŠ MACOUREK. Napísal tiež scenáre k známym komédiám ako Kdo chce zabít Jessii?, "Čtyři vraždy stačí, drahoušku", či "Pane, vy jste vdova!". Filmový tvorca s veľkým zmyslom pre humor sa narodil pred 95 rokmi.Zakladateľ a prvý šéfredaktor mienkotvorného denníka SME KAROL JEŽÍK, by mal dnes 68 rokov.Bývalý futbalista a 41-násobný reprezentant Slovenska VLADIMÍR JANOČKO má 45 rokov.Americký fyzik talianskeho pôvodu ENRICO FERMI uskutočnil v Chicagu pred 79 rokmi prvú riadenú reťazovú reakciu v jadrovom reaktore. Otvoril tak cestu k mierovému i vojenskému využitiu energie z atómového jadra.Medzi najväčšie operné speváčky 20. storočia patrí americká sopranistka gréckeho pôvodu MÁRIA CALLASOVÁ, ktorá sa narodila pred 98 rokmi.Talian GIANNI VERSACE, ktorý by mal 75 rokov, patril medzi najtalentovanejších módnych návrhárov. V júli 1997 ho zastrelil Andrew Cunanan, ktorý krátko po čine spáchal samovraždu.Meniny majú Bibiány, ktorých meno má latinský pôvod a v preklade znamená "plná života".