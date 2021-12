Oslavujú Steven Spielberg, Keith Richards, vznikol TANAP

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 18. decembra (TASR) – V roku 1918 vyšla prvá československá poštová známka od Alfonza Muchu. Od roku 1993 sa táto udalosť pripomína ako Deň slovenskej poštovej známky a filatelie. Zároveň je dnešný deň medzinárodným dňom poštovej známky a filatelie.Český lekár, fyziológ a entomológ JAN EVANGELISTA PURKYNĚ je jedným zo zakladateľov cytológie. Jeho najvýznamnejším príspevkom do vedy je učenie o bunke s jadrom ako základnom stavebnom prvku organizmov. Narodil sa v roku 1787.V roku 1835 sa narodil jazykovedec a pedagóg FRANTIŠEK MRÁZ. Bol podporovateľom slovenského národného hnutia, napísal niekoľko učebníc slovenčiny, maďarčiny i latinčiny. Bol mecénom divadla v Liptovskom Mikuláši a spoluzakladal Maticu slovenskú.Geológ a speleológ SAMUEL ROTH sa narodil pred 170 rokmi, v roku 1851. Venoval sa geologickému výskumu Vysokých Tatier a Spiša.V roku 1856 sa narodil britský experimentálny fyzik JOSEPH JOHN THOMSON, ktorý v roku 1897 objavil elektrón. Za tento objav, ktorým sa začala éra časticovej fyziky, získal v roku 1906 Nobelovu cenu za fyziku.V roku 1865 Spojené štáty americké definitívne zrušili otroctvo.O rok neskôr, v roku 1866, predstavil svetu Tirolčan Peter Mitterhofer na viedenskom cisárskom dvore prvý funkčný písací stroj.V roku 1882 sa narodil redaktor, politik, spisovateľ, evanjelický biskup SAMUEL ZOCH. Bol autorom Martinskej deklarácie. Po vzniku Československa sa stal prvým županom Bratislavskej župy.V roku 1913 sa narodil nemecký ľavicový politik a kancelár Spolkovej republiky Nemecko v rokoch 1969-1974 WILLY BRANDT, bol nositeľom Nobelovej ceny za mier z roku 1971.V roku 1900 sa narodila prvá slovenská filmová herečka MÁRIA NOVÁKOVÁ-FÁBRYOVÁ. Predstavila sa v úlohe Aničky v slovenskom hranom filme Jánošík od bratov Siakeľovcov z roku 1921.V roku 1943 sa narodil legendárny britský rocker KEITH RICHARDS, gitarista slávnej kultovej hudobnej skupiny Rolling Stones.Životného jubilea 75 rokov sa dnes dožíva americký filmový režisér STEVEN SPIELBERG, držiteľ niekoľkých Oscarov. Medzi jeho známe filmy patria napríklad snímky Čeľuste, E. T. Mimozemšťan, Hook, Jurský park, Schindlerov zoznam.Dňa 18. decembra 1957 sa narodil český herec, hudobník a moderátor MAREK EBEN.V ten istý deň v roku 1963 sa narodil miláčik ženského publika americký filmový herec BRAD PITT.Americká herečka KATIE HOLMESOVÁ sa narodila v roku 1978.O dva roky neskôr, takisto v USA sa narodila aj americká speváčka CHRISTINA MARÍA AGUILERA.V roku 1947 sa narodil bývalý legendárny futbalista a československý reprezentant KAROL DOBIAŠ, dlhoročný hráč Spartaku Trnava. So Spartakom získal päť československých titulov.Päťdesiat rokov sa dnes dožíva bývalá svetová jednotka v rebríčku WTA, španielska tenistka ARANTXA SÁNCHÉZOVÁ VICARIOVÁ.V roku 1948 vznikol Tatranský národný park i Slovenská filharmónia.V roku 1983 otvorili v Bratislave dnes najvyťaženejší diaľnično-železničný most cez Dunaj - Most hrdinov Dukly, ktorý poznáme pod názvom Prístavný most.Meniny majú Slávy a Slávky. Meno má slovanský pôvod a znamená "slávená".