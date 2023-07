Oslavy hip – hopu, breaking, folklór a kvalitné hudobné koncerty

Banská Bystrica 28. júla (OTS) - Najbližšie dni budú v Banskej Bystrici patriť tancu, hudbe, zábave a kultúre. Brány festivalu The Legits Blast sa pre prvých návštevníkov otvorili už v pondelok. Hlavný program je rozdelený do viacerých blokov, v ktorých si každý milovník tanečných rytmov nájde to „svoje“.Tanečná horúčka vypukne štvrtkovým programom na Námestí SNP, ktoré zaplavia stovky tanečníkov a svojimi tanečnými kreáciami vtiahnu okoloidúcu verejnosť do elektrizujúcej atmosféry. Hip-hopové podujatie odštartuje súťažou Outbreak Europe, ktorá je rozdelená do niekoľkých kategórií. Tohtoročnou novinkou festivalu je kategória 1vs1 Power Move, v ktorej tanečníci predvedú svoje akrobatické kúsky práve vo štvrtkovom programe.Foto: Little-ShaoV piatok budeme svedkami tanečných súbojov, ktoré sa budú konať v Europa Shopping Center. Slávni taneční porotcovia budú v rámci kvalifikačných kôl vyberať najlepších tanečníkov, ktorí si zmerajú sily v sobotných battloch vo viacerých kategóriách. "Tento ročník je po tanečnej stránke veľmi silný. Už teraz trhá rekordy počtom prihlásených tanečníkov, čo nás, ako organizátorov, úprimne teší. Je to znak toho, že toto podujatie má celosvetový charakter a každým rokom je oň väčší záujem,“ hovorí Miro Križan, jeden z organizátorov festivalu The Legits Blast.Grandiózne finále odštartuje v sobotu slovenským folklórom, a to vystúpením UFS Mladosť. Usporiadatelia sa každoročne snažia priblížiť viac ako 80 krajinám sveta naše tradície, kultúru a tance, na ktoré môžeme byť hrdí. V nedeľnom bloku v Urban spote ukážu svoje schopnosti muži, ženy, deti, dvojice, ale aj celé národy počas populárnej súťaže medzi divákmi Rep Your Country. O kvalitný hudobný mix sa postarajú najlepší dídžeji zo Slovenska, Česka a Portugalska.Počas celého týždňa prebiehajú sprievodné aktivity, ktoré tešia nielen deti, ale aj dospelých. Môžete si zahrať basketbal, stolný futbal alebo spoločenské hry. Na festivale nechýbajú ani interaktívne fotospoty a lákavé koncerty. Podujatie prináša pre účastníkov z mnohých krajín aj sprievodcovskú tour po meste, vďaka ktorej majú možnosť spoznať srdce Slovenska. Sobotňajší večer vyvrcholí koncertom headlinera Jeru de Damaja z USA, ktorý už počas zimnej edície Legits v Prahe roztancoval celé publikum.„Sme nesmierne pyšní, že sa tento festival môže opäť konať v Banskej Bystrici. Najväčšia vďaka patrí partnerom, ktorí nás podporujú. Každoročne pociťujeme aj veľkú podporu od mesta, čo si tiež veľmi vážime,“ konštatuje organizátor.Festival The Legits Blast podporujú Vyšehradský fond, Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj, Europa SC a spoločnosť Motor-Car Banská Bystrica.Viac informácii nájdete na www.tlb.sk